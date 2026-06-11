🚨 Backpack ve Sunrise, SpaceX hisselerini temsil eden SPCX tokenını Solana’da işleme açtı.

Backpack Securities ile Sunrise, SpaceX hisselerini temsil eden SPCX adlı tokenın Solana ağı üzerinde işleme açılacağını duyurdu. Yapıya göre SPCX, belirli uygunluk koşullarını sağlayan kullanıcılar için dayanak SpaceX hisselerine dönüştürülebilecek ve Solana tabanlı platformlarda alınıp satılabilecek.

Tokenize hisse yapısı nasıl işleyecek

Şirketlerin aktardığına göre Backpack, SPCX’i SpaceX hisseleri üzerinde tokenize edilmiş bir hak olarak ihraç ediyor. Uygun kullanıcılar, düzenlemeye tabi aracı kurum erişimi üzerinden bu tokenları dayanak hisselerle değiştirebilecek. Böylece aracı kurum hesapları ile blokzincir üzerindeki takas altyapısı arasında bağlantı kurulmuş olacak.

Mini sözlük: Tokenize hisse, bir şirket hissesine bağlı olarak blokzincir üzerinde oluşturulan dijital varlığı ifade eder. Bu yapı, doğrudan hisse senediyle aynı hukuki çerçeveye sahip olmayabilir; kullanım koşulları, saklama modeli ve dönüşüm hakkı ihraç yapısına göre değişir.

Sunrise ise SPCX tokenlarının ihraç ve dağıtım altyapısını sağlıyor. Projenin Solana’yı tercih etmesinde ağın hızlı işlem kapasitesi ve günün farklı saatlerine yayılan erişim imkanı öne çıkıyor. Desteklenen cüzdanlar ve uygulamalar üzerinden kullanıcıların SPCX transferi yapabileceği belirtildi.

Backpack CEO’su Armani Ferrante, bu yapının temel menkul kıymetleri farklı finansal sistemler arasında taşınabilir hale getirdiğini söyledi.

Solana üzerinde işlem ve saklama imkanı

Backpack’in açıklamasına göre SPCX, token biçimi ile hisse biçimi arasında dönüştürülebilecek şekilde tasarlandı. Doğrulanmış hesaplar üzerinden geri dönüşüm ve yeniden tokenlaştırma süreçlerinin işletilebileceği kaydedildi. Ayrıca işlemlerin, geleneksel piyasa saatlerinin dışında da Solana üzerinde sürdürülebileceği ifade edildi.

SPCX’in kendi cüzdanında saklanabilmesi de ürünün öne çıkan yönleri arasında yer alıyor. Bu model, kullanıcılara varlıklarını desteklenen Solana cüzdanlarında doğrudan tutma imkanı veriyor. Şirketler, bunun düzenlemeye tabi aracı kurum hizmetleri ile blokzincir tabanlı saklama araçlarını bir araya getirdiğini aktardı.

Çift piyasa yapısı ve lansman zamanı

Duyuruya göre SPCX’in kullanıma açılması, SpaceX’in Nasdaq listeleme günüyle eş zamanlı planlandı. Böylece geleneksel piyasadaki hisse işlemleri ile zincir üstü token işlemleri aynı dönemde yürütülecek. Şirketler, bu çift yapının iki farklı piyasada eş zamanlı fiyat oluşumuna imkan tanıyabileceğini belirtti.

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Backpack ve Sunrise, yapının düzenlemeye tabi aracı kurum ortaklarıyla yürütüldüğünü vurguladı. Geri alım talepleri uygunluk denetimlerinden sonra tokenların dayanak hisselere çevrilmesini kapsıyor. Erişimin desteklenen yargı alanları ve platform ortaklıkları doğrultusunda aşamalı biçimde genişletileceği kaydedildi.

Şirketlerin açıklamasında, SPCX’in alım satım, geri dönüşüm ve kendi cüzdanında saklama işlevlerini Solana ekosisteminde bir araya getirdiği belirtildi.

Son dönemde tokenize edilmiş geleneksel varlıklara yönelik ilginin artmasıyla birlikte benzer girişimlerin sayısı yükseliyor. SPCX de bu eğilimin son örneklerinden biri olarak, hisse senedi erişimini blokzincir altyapısı üzerinden sunmayı hedefliyor.