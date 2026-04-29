Solana fiyatı 81,65 dolar seviyesine geriledi RSI tarihi dipte

Solana, son saatlik grafiklerde ciddi bir baskı altında kalarak gözler yeniden 81,65 dolar seviyesine çevrildi. Analistlere göre kısa vadede gösterilen bu düşüş sinyaline rağmen, piyasadaki genel teknik görünüm net değil. Kısa ve orta vadeli hareketlerde hem yükseliş hem de düşüş yönlü düzeltmeler dikkat çekerken, Solana’nın yaşadığı sert geri çekilmede satış baskısı öne çıkıyor.

Kısa Vadede Satış Baskısı Devam Ediyor

Solana 84,30 dolara yakın bir fiyatta işlem görürken, teknik analizlerde olası bir hareketin 81,65 dolara yönelmesi bekleniyor. Bu fiyat seviyesi, MCO Global tarafından paylaşılan grafikte önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Analizlere göre, kısa vadede Solana’nın döndüğü ve tutunamadığı trend çizgisinin altında kalması, satışların hız kazanmasına yol açtı.

Özellikle 85,86 dolar bölgesi yakın vade için önemli bir direnç olarak takip ediliyor. Solana, bu seviyenin altında kaldıkça azalan alıcı ilgisiyle birlikte satış baskısı devam edebilir. Eğer fiyat bu direncin üzerine çıkarsa, mevcut düşüş trendi zayıflayabilir ve piyasada kısa süreli bir dengelenme olacak.

Ancak son hareketlere bakıldığında hem yükseliş hem de düşüşlerin düzeltmeler şeklinde olduğu ve dalga sayımının karmaşık hale geldiği görülüyor. Bu nedenle net bir beş dalgalı düşüş trendi tespit etmek şu anda güç. Yine de 78,80-81,75 dolar aralığındaki destek bölgesi, Fibonacci uzatma seviyeleri ve daha önceki fiyat tepkilerine bakılarak önümüzdeki günlerde kritik öneme sahip olacak.

MCO Global’den yapılan teknik değerlendirmede, “Kısa vadede fiyat baskısı 85,86 doların altında devam ediyor. Satıcılar bu bölgeyi savunduğu sürece aşağı yönlü hedef geçerliliğini koruyor” ifadelerine yer verildi.

Eğer Solana bu destek bölgesinde tutunamazsa, daha aşağıda 78,80 doların altına sarkma riski masada kalacak. Bu seviyelerdeki fiyat hareketleri yatırımcılar için dikkatle izlenmeli.

RSI Göstergesi Tarihi Düşükte, Uzun Vadede Net Değil

Solana’nın günlük RSI (göreceli güç endeksi) göstergesi, şimdiye kadarki en düşük seviyesine indi. Haftalık RSI’da ise Aralık 2022’de görülen değerlerin tekrarlandığı görülüyor. More Crypto Online’ın analizine göre bu veri, teknik olarak aşırı satım durumunu teyit etse de, kalıcı bir yükselişin başladığına dair yeterli bir işaret sağlamıyor.

Solana, son sert geri çekilmesiyle birlikte uzun vadeli destek bölgesine yaklaşmış durumda. Analistler, RSI’daki bu tarihi düşük seviyelerin kısa vadeli bir tepki yükselişine fırsat verebileceğini, ancak henüz uzun vadeli bir dip oluşmadığını belirtiyor.

Daha uzun vadede ise fiyatın asıl yukarı yönlü topalanabilmesi için belirlenen ana direnç bölgesinin üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi gerekiyor. Kademeli bir toparlanma ihtimali varsa da, bu yolculuğun başında önemli direnç noktası fiyat aralığı 110-139 dolar arasında bulunuyor. Bu seviye hem Fibonacci oranlarıyla hem de daha önceki fiyat hareketleriyle desteklenen bir direnç olarak izleniyor.

Aşağı tarafta ise özellikle 43-62 dolar arasındaki destek ile daha dipte 31-49 dolar bandı gündeme gelebilir. Eğer mevcut düşüş yapısı devam eder ve daha derin bir düzeltme yaşanırsa, Solana fiyatı bu bantları yeniden test edebilir.

Analistlere göre, “RSI tarihi düşük seviyeye geriledi. Bu aşamada kısa vadeli tepki alımları mümkün olsa da henüz kalıcı bir taban oluştuğu net şekilde söylenemez.”

Genel görünümde Solana, kısa vadede teknik aşırı satım bölgesinden güç almaya çalışırken, uzun vadeli trendin değişimi için henüz güçlü bir teyit vermiş değil.