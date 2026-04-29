XRP’de 13 yıllık nadir “Bull Switch” sinyali tekrarlandı fiyat 2 dolara yaklaşabilir

Piyasa analisti ChartNerd’ın işaret ettiği son gelişmeler, XRP’de yıllardır görülmeyen teknik bir dönüm noktasına yaklaşılabileceğini gösteriyor. Analiste göre, “Bull Switch” olarak bilinen nadir bir formasyon, yeniden oluşma aşamasında ve bu sinyalin merkezinde yer alan Gaussian retest, başarıyla tamamlanırsa, yeni bir yükseliş evresinin kapılarını açabilir.

Nadir Formasyon Yeniden Gündemde

XRP grafiklerinde gözlenen bu “Bull Switch” formasyonu, son 13 yılda sadece üç kez tespit edilmişti. Geçmişte bu yapı, sırasıyla 2017 ve 2021 döngüsündeki zirveler ile en son 2025’teki önemli fiyat artışlarını önden haber vermişti. Şimdi ise benzer bir sinyalin tekrar ortaya çıkması, piyasadaki birçok işlemi ve analiz masasını yeniden bu formasyonun olası etkilerine odaklanmaya yönlendiriyor.

Bu sinyalin ender görülmesi ve her seferinde güçlü yükseliş dönemlerinin hemen öncesinde ortaya çıkmış olması, XRP yatırımcılarının formasyonu yakından izlemesine sebep oluyor. Analistler, doğrulanan bir geri testin korkuyla değil, olası bir sıçramanın başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Analiste göre, formasyonun başarılı şekilde çalışması halinde, mevcut teknik yapı önemli bir ivmelenme sürecinin tetikleyicisi haline gelebilir. Yani, fiyat sıçramasından önce fiyatın kısa süreli yatay seyir göstermesi olası.

Fiyat Sıkışması ve Kritik Direnç Bölgesi

Şu ana kadar fiyat tarafında ise XRP, dar bir aralıkta hareket ediyor. CoinCodex verilerine göre XRP an itibariyle 1,39 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 1,40-1,46 dolar arası kritik bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bant, hem kısa vadeli satıcıların hem de biriktiren alıcıların mücadele ettiği bir alan halini aldı.

Likidite temizliği sonrası burası, konsolidasyonun merkez noktası olarak takip ediliyor. Fiyatın bu noktada kalıcı olabilmesi, olası yukarı yönlü bir hareket için olumlu sinyal olarak değerlendiriliyor.

Hacim Artışı ve Alıcılı Seyir

Yükseliş beklentisini güçlendiren bir diğer gösterge de Bitrue borsasındaki işlem hacmi oldu. Son 24 saatte XRP işlem hacmi yedi katına çıktı. Bu artışın ardında, özellikle alış emirlerinde gözlenen ciddi yükseliş ve satış baskısında belirgin düşüş yatıyor.

Bu hareketlilik, fiyatın henüz güçlü bir yükselişe başlamamış olmasına rağmen, arka planda birikimin giderek arttığına işaret ediyor. Benzer teknik yapıların önceki döngülerde sonuç vermiş olması, analistlerin dikkatlerini 2 dolar psikolojik eşiğine çevirmesine yol açtı.

Gelişmeleri izleyen piyasa yorumcuları, formasyonun başarılı şekilde çalışması durumunda XRP’nin psikolojik 2 dolar seviyesini test edebileceğini belirtiyor. Yine de, bunun uzun vadeli bir hedef olarak görülmesi ve hemen gerçekleşmesinin beklenmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor.

Kısacası, XRP şu anda belirleyici bir aşamada bulunuyor. Fiyatın bu dar alandan çıkışı, piyasada yalnızca bir konsolidasyondan mı yoksa daha büyük bir yapısal dönüşüm öncesi hazırlıktan mı geçildiğini ortaya koyacak.