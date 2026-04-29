RIPPLE (XRP)

XRP’de 13 yıllık nadir “Bull Switch” sinyali tekrarlandı fiyat 2 dolara yaklaşabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 $XRP ’de 13 yıl aradan sonra "Bull Switch" sinyali tekrar gündeme geldi.
  • Kritik dirençte fiyat sıkıştı, hacimde 7 kat artış görüldü.
  • 2 dolar psikolojik seviye yeniden hedef olarak ortaya çıktı.
  • ⚡ Bu sinyal, geçmişte büyük yükselişlerin ayak seslerini vermişti; şimdi herkes sıradaki hareketi bekliyor.
Piyasa analisti ChartNerd’ın işaret ettiği son gelişmeler, XRP’de yıllardır görülmeyen teknik bir dönüm noktasına yaklaşılabileceğini gösteriyor. Analiste göre, “Bull Switch” olarak bilinen nadir bir formasyon, yeniden oluşma aşamasında ve bu sinyalin merkezinde yer alan Gaussian retest, başarıyla tamamlanırsa, yeni bir yükseliş evresinin kapılarını açabilir.

İçindekiler
1 Nadir Formasyon Yeniden Gündemde
2 Fiyat Sıkışması ve Kritik Direnç Bölgesi
3 Hacim Artışı ve Alıcılı Seyir

Nadir Formasyon Yeniden Gündemde

XRP grafiklerinde gözlenen bu “Bull Switch” formasyonu, son 13 yılda sadece üç kez tespit edilmişti. Geçmişte bu yapı, sırasıyla 2017 ve 2021 döngüsündeki zirveler ile en son 2025’teki önemli fiyat artışlarını önden haber vermişti. Şimdi ise benzer bir sinyalin tekrar ortaya çıkması, piyasadaki birçok işlemi ve analiz masasını yeniden bu formasyonun olası etkilerine odaklanmaya yönlendiriyor.

Bu sinyalin ender görülmesi ve her seferinde güçlü yükseliş dönemlerinin hemen öncesinde ortaya çıkmış olması, XRP yatırımcılarının formasyonu yakından izlemesine sebep oluyor. Analistler, doğrulanan bir geri testin korkuyla değil, olası bir sıçramanın başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Analiste göre, formasyonun başarılı şekilde çalışması halinde, mevcut teknik yapı önemli bir ivmelenme sürecinin tetikleyicisi haline gelebilir. Yani, fiyat sıçramasından önce fiyatın kısa süreli yatay seyir göstermesi olası.

Fiyat Sıkışması ve Kritik Direnç Bölgesi

Şu ana kadar fiyat tarafında ise XRP, dar bir aralıkta hareket ediyor. CoinCodex verilerine göre XRP an itibariyle 1,39 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 1,40-1,46 dolar arası kritik bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bant, hem kısa vadeli satıcıların hem de biriktiren alıcıların mücadele ettiği bir alan halini aldı.

Likidite temizliği sonrası burası, konsolidasyonun merkez noktası olarak takip ediliyor. Fiyatın bu noktada kalıcı olabilmesi, olası yukarı yönlü bir hareket için olumlu sinyal olarak değerlendiriliyor.

Hacim Artışı ve Alıcılı Seyir

Yükseliş beklentisini güçlendiren bir diğer gösterge de Bitrue borsasındaki işlem hacmi oldu. Son 24 saatte XRP işlem hacmi yedi katına çıktı. Bu artışın ardında, özellikle alış emirlerinde gözlenen ciddi yükseliş ve satış baskısında belirgin düşüş yatıyor.

Bu hareketlilik, fiyatın henüz güçlü bir yükselişe başlamamış olmasına rağmen, arka planda birikimin giderek arttığına işaret ediyor. Benzer teknik yapıların önceki döngülerde sonuç vermiş olması, analistlerin dikkatlerini 2 dolar psikolojik eşiğine çevirmesine yol açtı.

Gelişmeleri izleyen piyasa yorumcuları, formasyonun başarılı şekilde çalışması durumunda XRP’nin psikolojik 2 dolar seviyesini test edebileceğini belirtiyor. Yine de, bunun uzun vadeli bir hedef olarak görülmesi ve hemen gerçekleşmesinin beklenmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor.

Kısacası, XRP şu anda belirleyici bir aşamada bulunuyor. Fiyatın bu dar alandan çıkışı, piyasada yalnızca bir konsolidasyondan mı yoksa daha büyük bir yapısal dönüşüm öncesi hazırlıktan mı geçildiğini ortaya koyacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger’da tokenize ABD tahvilleri 1 yılda %736 arttı

XRP fiyatı 1.40 1.46 aralığında sıkıştı kritik hareket bekleniyor

XRP ETF’lerinde net girişler 1,1 milyar dolara ulaştı

XRP işlem hacmi 1 günde 7 kat arttı yeni kırılım beklentisi yükseldi

Nium Ripple Payments ile Filipinler ve Meksika arasında işlem hızını artırdı maliyeti düşürdü

Ripple’ın patent stratejisi, SWIFT’e alternatif küresel ödemeler için yeniden gündemde

XRP’de borsa arzı azalırken 1.10 milyar token büyük cüzdanlarca hareket ettirildi

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Beyaz Saray yetkilisi aylarca sürebilir dedi
Son Dakika: Beyaz Saray yetkilisi aylarca sürebilir dedi
Solana son 24 saatte 84,53 dolar seviyelerinde tutunuyor
İşte karar anı geldi, QCP Capital 29 Nisan piyasa analizi
Hong Kong’da yasal stablecoin başlamadan sahte token uyarısı geldi
Btc fiyatında yükseliş beklentisi sosyal medyada zirve yaptı 90000 dolar hedefi öne çıkıyor
