Son Dakika: Beyaz Saray yetkilisi aylarca sürebilir dedi

Bitcoin yeniden 77 bin doların altına inerken İran cephesinde yeni bir gelişme yok. Beyaz Saray yetkilisi ise bu sürecin daha da uzayabileceğini açıkladı. Kripto paralar için bugün pek iyi haberler görmüyoruz ve akşam Powell’ın da savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine ağırlık vermesi halinde grafikler daha da kırmızıya boyanabilir.

Beyaz Saray Son Dakika

Beyaz Saray yetkilisi son yaptığı açıklamada Trump’ın petrol şirketleriyle görüştüğünü açıkladı. Trump ve petrol şirketleri, gerekirse İran’a yönelik ablukayı aylarca sürdürmek için atılacak adımları ele aldı. 4 haftada biter denilen operasyon ikinci ayını tamamlarken halen daha İran ikinci müzakereler için masaya bile oturmuyor. Dahası uzayan süreç petrol fiyatındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisini büyütürken Fed’in 2026 yılında faiz indirimi yapma ihtimalinin önü kesiliyor.

Son dakika duyurusunun adından DXY yükselirken SPX düştü ve petrol 100 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Powell’ın akşam vereceği mesajlar ve Warsh’a olası tavsiyeleriyle Fed’ın bağımsızlığına dair iğneleyici cümleler kurup kurmayacağı yakından izlenecek. ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada satıcılı açıldı.