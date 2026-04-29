Son Dakika: Beyaz Saray yetkilisi aylarca sürebilir dedi

  • Beyaz Saray Yetkilisi: Trump ve petrol şirketleri, gerekirse İran'a yönelik ablukayı aylarca sürdürmek için atılacak adımları görüştü.
  • Trump 4 hafta süre verse de savaşın ikinci ayı bitmek üzere ve halen anlaşmaya dair umut yok.
  • Abluka uzarsa küresel enflasyon merkez bankalarını faiz indirimleri şöyle dursun artırıma bile zorlayacak.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Bitcoin yeniden 77 bin doların altına inerken İran cephesinde yeni bir gelişme yok. Beyaz Saray yetkilisi ise bu sürecin daha da uzayabileceğini açıkladı. Kripto paralar için bugün pek iyi haberler görmüyoruz ve akşam Powell’ın da savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine ağırlık vermesi halinde grafikler daha da kırmızıya boyanabilir.

Beyaz Saray Son Dakika

Beyaz Saray yetkilisi son yaptığı açıklamada Trump’ın petrol şirketleriyle görüştüğünü açıkladı. Trump ve petrol şirketleri, gerekirse İran’a yönelik ablukayı aylarca sürdürmek için atılacak adımları ele aldı. 4 haftada biter denilen operasyon ikinci ayını tamamlarken halen daha İran ikinci müzakereler için masaya bile oturmuyor. Dahası uzayan süreç petrol fiyatındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisini büyütürken Fed’in 2026 yılında faiz indirimi yapma ihtimalinin önü kesiliyor.

Son dakika duyurusunun adından DXY yükselirken SPX düştü ve petrol 100 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Powell’ın akşam vereceği mesajlar ve Warsh’a olası tavsiyeleriyle Fed’ın bağımsızlığına dair iğneleyici cümleler kurup kurmayacağı yakından izlenecek. ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada satıcılı açıldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
