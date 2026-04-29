Solana son 24 saatte 84,53 dolar seviyelerinde tutunuyor

Solana, son dönemde fiyat hareketlerinin daralması ve belirli destek-direnç seviyeleri etrafındaki mücadeleyle kısa vadede gergin bir sürecin içinde bulunuyor. Son grafik gelişmeleri, satış baskısının arttığına işaret eden kırılmalar ile alıcıların yeniden piyasaya girmesini simgeleyen toparlanmaların aynı anda yaşandığını gösteriyor.

Kritik Destek ve Hedef Seviyeler

Kripto para analizcisi Ali Martinez, Solana fiyatının saatlik grafikte simetrik üçgenden aşağıya kırıldığını vurguluyor. Bu kırılma, 87–88 dolar bölgesinde yaşanan dirençten gelen satış sonrası gerçekleşti. Kısa vadede baskının satıcıların lehine kaymasıyla fiyat, 85 dolar desteğini aşağı kırdı ve 83 dolara kadar geriledi.

Kırılma sonrası teknik hedef olarak 77 dolar öne çıkıyor. Şu anda 83 dolar seviyesi ilk destek olarak takip ediliyor. Bu zeminin kaybedilmesi halinde satışların hızlanabileceği aktarılıyor. Buna karşın, fiyatın yeniden 85 doların üstünde istikrar kazanması durumunda ise kısa vadeli negatif algının zayıflayabileceği belirtiliyor.

Piyasa Beklentileri ve Analist Görüşleri

Bir diğer kripto para analisti CW8900 ise temkinli bir yaklaşım sunuyor. Analist, fiyatın son günlerde daha düşük zirveler oluşturduğuna ve özellikle 87,5–88 dolar bölgesinden sert bir reddin geldiğine dikkat çekiyor. 89 doların üstünde yoğunlaşan likidite kümeleri ise satış baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Şu anda Solana, 83,2 dolardaki desteği test ettikten sonra 84–85 dolar aralığında yatay hareketini sürdürüyor. Heatmap verilerine göre ise 82,5–83 dolar bandında güçlü alım emirleri bekliyor. Analistlere göre, kısa vadede bu alanlarda bir “likidite süpürmesi” görünüp fiyat bir anlığına 82 dolara gevşeyebilir. Ancak 85,5 dolar seviyesinin aşılması durumunda dengelenme sağlanabilir. Dalgalanmanın devam etmesi ve net bir yön oluşmadan önce piyasada bir sarsıntı daha yaşanması muhtemel.

Farklı Bakış Açıları ve Kısa Vadeli Görünüm

BitGuru ise daha olumlu bir tablo çiziyor. Analiste göre, Solana’nın 83–84 dolar düzeltme bölgesine geri çekilmesi yukarı yönlü ana yapıyı bozmuş değil; bu hareket, doğal bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Özellikle bu seviyelerde alıcıların yeniden devreye girmesi, düşük bölgelerde talebin güçlendiğine işaret ediyor.

Eğer Solana fiyatı 87–88 dolar bandının tekrar üzerine çıkarsa, yukarı yönlü hareketin ivme kazanması bekleniyor. Böyle bir durumda 90,95 dolara kadar yükseliş yaşanabileceği tahmin edilirken, 83 dolar desteğinin kaybedilmesi aşağı yönde 78 doları yeniden gündeme getirebilir. Bu nedenle 83–85 dolar aralığı, hem alıcıların hem de satıcıların gözettiği asıl sınır olarak öne çıkıyor.

BitGuru, son geri çekilmeye rağmen Solana’nın hala genel yükseliş yapısını koruduğunu belirtiyor; “Alıcılar bu tersine dönüş bölgesini savunuyor ve yükseliş momentumu 87 dolara dönüş halinde hız kazanabilir” ifadesine yer veriyor.

Son veriler, Solana’nın haberin yayına hazırlandığı sırada 84,53 dolarda işlem gördüğünü gösteriyor. Gün bazında hafif bir yükseliş mevcut. İşlem hacmindeki canlılık ise piyasada katılımın sürdüğüne işaret ediyor. Haftalık bazda aşağı yönlü baskı hissedilirken, gün içi eğilimde kısa vadeli bir direnç ve toparlanma göze çarpıyor.