İşte karar anı geldi, QCP Capital 29 Nisan piyasa analizi

Kripto paralar için büyük gün geldi çattı. Akşam Fed faiz kararı var ve ardından trilyon dolarlık devlerin kazanç raporları açıklanacak. Bitcoin fiyatı 75.500 dolarlık daha önce dikkat çektiğimiz hedeften toparlansa da 78 bin doları kazanamadı. DOGE bugün pozitif ayrışarak güzel bir gün yaşasa da piyasaların tümü için bugün karar günü.

Kripto paralar için karar zamanı

Jeopolitik riskler devam ediyor ve makroekonomik belirsizlik büyüyor. Hisse senedi piyasalarında AI heyecanı nedeniyle nispeten iyimserlik görsek de kripto paralarda durum farklı. Hisse senetleri zirveye yakın ancak yükseliş ivmesi eksik; döviz ve faiz oranlarında savunmacı sinyaller var.

Geçen haftadan gelen ilk jeopolitik primin etkisinin azalmaya başlaması ve yerini yeni bir makroekonomik belirsizlik dalgasına bırakmasıyla, piyasalar bugünkü seansa daha temkinli bir tonla başladı. Şimdilik çatışma yok ancak petrol üç haneli seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu ortamda yatırımcılar politika, faiz oranları ve genel büyüme görünümüne odaklanıp pozisyon almaya başlayabilir.

29 Nisan Fed toplantısı

Herkesin odağındaki Fed faiz kararına artık saatler kaldı. Karar kesin biçimde faizlerin sabit bırakılacağı yönünde ancak asıl sinyal ve bunun tetikleyeceği hareket Powell’ın tonuyla tetiklenecek. QCP Capital analistleri güncel durumla ilgili şunları yazdı;

“Mevcut fiyatlamalar hala bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yöneliyor, ancak bu konudaki inanç zayıfladı ve Fed’den gelecek herhangi bir direnç, kısa vadeli faizleri hızla yeniden fiyatlayabilir ve finansal koşulları sıkılaştırabilir. Aynı zamanda, arka planda siyasi belirsizlik sessizce artıyor. Piyasalar, Fed liderliğinde olası bir değişime giderek daha fazla pozisyon alıyor ve tahmin piyasalarında Kevin Warsh en önde gelen aday olarak öne çıkıyor. Enflasyon şahini olarak bilinen Warsh’ın, niceliksel genişlemeye yönelik şüpheci tutumu, mevcut rejime kıyasla önemli ölçüde farklı bir politika tepki fonksiyonu ortaya koyuyor. Kripto para birimleri hakkındaki görüşleri karışık olsa da, Fed’in daha az gevşek bir duruşu, likidite odaklı varlıklar için bir engel oluşturabilir; kripto paralar ise özellikle reel faiz oranlarındaki değişikliklere ve doların gücüne karşı daha savunmasızdır.”

Fed’in ardından kazanç raporları ikici volatilite dalgasını tetikleyecek. Büyük teknoloji şirketlerinin raporlamaları devam ederken, bu hafta hisse senedi piyasalarının son dönemdeki direncini haklı gösterip gösteremeyeceğinin kritik bir testi niteliğinde. Aynı zamanda, PCE ve GSYİH Fiyat Endeksleri dahil olmak üzere yakında açıklanacak veriler, yumuşak iniş senaryosunun kısa vadede doğrulanmasını ya da reddedilmesini sağlayacak.

Akşam Google, Amazon, EBAY, QCOM, META ve Microsoft kazanç raporları açıklanacak.