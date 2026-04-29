BITCOIN (BTC)Ekonomi

İşte karar anı geldi, QCP Capital 29 Nisan piyasa analizi

Bilmeniz Gerekenler

  • Jeopolitik riskler devam ediyor ve makroekonomik belirsizlik büyüyor. Hisse senedi piyasalarında AI heyecanı nedeniyle nispeten iyimserlik görsek de kripto paralarda zayıflık sürüyor.
  • Google, Amazon, EBAY, QCOM, META ve Microsoft kazanç raporları piyasaları destekleyebilir.
  • Powell'ın akşam vereceği mesajlar belirsizliğin ortasında yatırımcılara yol gösterecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Kripto paralar için büyük gün geldi çattı. Akşam Fed faiz kararı var ve ardından trilyon dolarlık devlerin kazanç raporları açıklanacak. Bitcoin fiyatı 75.500 dolarlık daha önce dikkat çektiğimiz hedeften toparlansa da 78 bin doları kazanamadı. DOGE bugün pozitif ayrışarak güzel bir gün yaşasa da piyasaların tümü için bugün karar günü.

İçindekiler
1 Kripto paralar için karar zamanı
2 29 Nisan Fed toplantısı

Kripto paralar için karar zamanı

Jeopolitik riskler devam ediyor ve makroekonomik belirsizlik büyüyor. Hisse senedi piyasalarında AI heyecanı nedeniyle nispeten iyimserlik görsek de kripto paralarda durum farklı. Hisse senetleri zirveye yakın ancak yükseliş ivmesi eksik; döviz ve faiz oranlarında savunmacı sinyaller var.

Geçen haftadan gelen ilk jeopolitik primin etkisinin azalmaya başlaması ve yerini yeni bir makroekonomik belirsizlik dalgasına bırakmasıyla, piyasalar bugünkü seansa daha temkinli bir tonla başladı. Şimdilik çatışma yok ancak petrol üç haneli seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu ortamda yatırımcılar politika, faiz oranları ve genel büyüme görünümüne odaklanıp pozisyon almaya başlayabilir.

29 Nisan Fed toplantısı

Herkesin odağındaki Fed faiz kararına artık saatler kaldı. Karar kesin biçimde faizlerin sabit bırakılacağı yönünde ancak asıl sinyal ve bunun tetikleyeceği hareket Powell’ın tonuyla tetiklenecek. QCP Capital analistleri güncel durumla ilgili şunları yazdı;

“Mevcut fiyatlamalar hala bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yöneliyor, ancak bu konudaki inanç zayıfladı ve Fed’den gelecek herhangi bir direnç, kısa vadeli faizleri hızla yeniden fiyatlayabilir ve finansal koşulları sıkılaştırabilir.

Aynı zamanda, arka planda siyasi belirsizlik sessizce artıyor. Piyasalar, Fed liderliğinde olası bir değişime giderek daha fazla pozisyon alıyor ve tahmin piyasalarında Kevin Warsh en önde gelen aday olarak öne çıkıyor. Enflasyon şahini olarak bilinen Warsh’ın, niceliksel genişlemeye yönelik şüpheci tutumu, mevcut rejime kıyasla önemli ölçüde farklı bir politika tepki fonksiyonu ortaya koyuyor.

Kripto para birimleri hakkındaki görüşleri karışık olsa da, Fed’in daha az gevşek bir duruşu, likidite odaklı varlıklar için bir engel oluşturabilir; kripto paralar ise özellikle reel faiz oranlarındaki değişikliklere ve doların gücüne karşı daha savunmasızdır.”

Fed’in ardından kazanç raporları ikici volatilite dalgasını tetikleyecek. Büyük teknoloji şirketlerinin raporlamaları devam ederken, bu hafta hisse senedi piyasalarının son dönemdeki direncini haklı gösterip gösteremeyeceğinin kritik bir testi niteliğinde. Aynı zamanda, PCE ve GSYİH Fiyat Endeksleri dahil olmak üzere yakında açıklanacak veriler, yumuşak iniş senaryosunun kısa vadede doğrulanmasını ya da reddedilmesini sağlayacak.

Akşam Google, Amazon, EBAY, QCOM, META ve Microsoft kazanç raporları açıklanacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Beyaz Saray yetkilisi aylarca sürebilir dedi

Btc fiyatında yükseliş beklentisi sosyal medyada zirve yaptı 90000 dolar hedefi öne çıkıyor

American Bitcoin’in 7.000 BTC’lik varlığında hızlı büyüme ve Eric Trump’tan Forbes’a sert tepki

Bitcoin 77.000 dolarda sabit kalırken altcoinlerde sert düşüş yaşandı

American Bitcoin borsada 92 değer kaybederken Eric Trump Forbes’a tepki gösterdi

Paul Tudor Jones: ABD borsalarında balon riski artarken bitcoin en güçlü enflasyon koruması

Bitcoin fiyatı 76.000 doların altına indi, 80.000 dolar hedefi uzaklaştı

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
