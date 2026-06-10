🚨 Bitcoin, Kasım 2022’deki FTX çöküşünden bu yana en sert haftalık kayıpla %16 geriledi.

Bitcoin, geçen hafta 60.000 dolar eşiğinin altına inerek Kasım 2022’deki FTX çöküşünden bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Yedi günlük kayıp %16’ya ulaştı. Güncel verilerde BTC yaklaşık 61.500 dolardan işlem görürken, 126.000 doların üzerindeki tarihi zirvesinin yüzde 50’den fazlası altında kaldı.

Jeopolitik gerilim satış baskısını artırdı

Satışlar 9 Haziran’da daha da hızlandı. ABD Merkez Komutanlığı, İran’a yönelik “meşru müdafaa” kapsamında askeri operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Bu duyurunun ardından Bitcoin kısa sürede %3 düşerek 61.766 dolara kadar geriledi. Açıklamaya göre operasyon, Hürmüz Boğazı yakınında bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesine verilen yanıtın parçası olarak yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin bu saldırıya karşılık vermesi gerektiğini belirtti. İranlı yetkililer ise helikopterin bilerek hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetti.

CoinGlass verilerine göre askeri açıklamanın ardından geçen 24 saatte kripto para piyasasında 136 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Bu zorunlu kapanışların büyük bölümünü Bitcoin işlemleri oluşturdu.

Teknik eşik ve kurumsal hareketler izleniyor

Piyasadaki zayıf görünümü güçlendiren bir diğer gelişme, Michael Saylor’ın yönettiği Strategy şirketinin Bitcoin rezervlerinin küçük bir bölümünü satması oldu. Şirket kısa süre içinde yaklaşık 101 milyon dolar karşılığında 1.550 BTC daha alsa da, bu satış adımı piyasada uzun süredir hakim olan “elde tutma” beklentisini sarstı. Strategy, son yıllarda bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan kurumsal yapılardan biri olarak biliniyor.

Bitcoin ayrıca geçen hafta 200 haftalık hareketli ortalamasının altına sarktı. Piyasa aktörlerinin yakından izlediği bu seviye, bazı analistlere göre daha zayıf bir piyasa evresine işaret edebilir.

Mini sözlük: Gerçekleşen fiyat, ağ üzerindeki tüm Bitcoin’lerin en son hareket ettikleri andaki maliyetinin ortalamasını yansıtan zincir içi bir göstergedir. Bazı analistler bu seviyeyi uzun vadeli destek ya da döngü tabanı değerlendirmelerinde referans olarak kullanır.

Primal Fund kurucu ortağı Griffin Ardern, uzun vadeli opsiyon sözleşmelerinde piyasa diplerinde sık görülen iyimser konumlanmanın henüz ortaya çıkmadığını, bu nedenle aşağı yönlü hareketin sürebileceğini değerlendirdi.

Küçük yatırımcı alıyor, büyük cüzdanlar azaltıyor

Santiment verileri, küçük ve büyük Bitcoin sahipleri arasında belirgin bir ayrışma olduğunu gösterdi. Son iki haftada 0,01 BTC’den az varlık tutan cüzdanlar pozisyonlarını %0,36 artırdı. Buna karşılık 10 ile 10.000 BTC arasında varlık taşıyan cüzdanlar aynı dönemde %0,20 oranında azaltıma gitti.

Cüzdan grubu Dönem Değişim 0,01 BTC altı Son 2 hafta %0,36 artış 10 ile 10.000 BTC arası Son 2 hafta %0,20 azalış

Analist Ted Pillows, Bitcoin’de geçmiş döngü diplerinin gerçekleşen fiyatın üzerinde oluşmadığını belirterek bu göstergenin şu anda 53.000 dolar düzeyinde bulunduğunu aktardı. Analiste göre BTC, döngü tabanını oluşturmadan önce 50.000 ile 52.000 dolar aralığına gerileyebilir.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde de çıkış serisi sürdü. Bu fonlarda 13 işlem günü boyunca kesintisiz net çıkış yaşandı ve toplam çıkış 5,5 milyar doları aştı.