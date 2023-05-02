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Kripto para yatırımcıları fiyat tahminlerinde bulunurken iki şeye odaklanır. Bunlardan ilki teknik analizdir. İkincisi ise temel analiz. Peki ikisi arasındaki fark nedir? En büyük kripto para analiz şirketlerinden biri hangi konuda uyarıda bulundu? Yatırımcıları neler bekliyor?

Temel ve Teknik Analiz

İkisi de bir noktada büyük kitlelerin yönelimlerini ölçer. Teknik analiz hisse senedi piyasalarında çok daha verimlidir. Çünkü buradaki yatırımcıların daha büyük bir bölümü kendi başına kurulumları görebilir ve buna göre pozisyon alır. Daha fazla yatırımcı teknik kurulumlara göre pozisyon aldığı için başarı oranı da doğal olarak yüksektir. Fiyat hareketlerine yatırımcıların geçmişte verdiği tepkiler teknik analizle kalıplaştırılır. Aslında onun da temelinde psikoloji vardır.

Temel analiz çok daha farklıdır. Bu hisse senedi yatırımcılarının bilanço ve şirketle ilgili daha sıkıcı ancak önemli tüyolar bulabileceği dokümanları okumaya benzer. Ancak kripto paraların bu noktada büyük bir avantajı var. Blockchain tabanlı olduğu için kriptoda hareketler kolayca izlenebilir. Bu tıpkı dünya genelindeki banka hesaplarının hareketlerini anlık olarak izlemek gibidir. Dolar alanlar, satanlar, hisse senetlerine yatırım yapanlar, harcama eğilimi artanlar ve daha devasa bilgi kümelerini eğer bankalar halka açık blockchainler kullansaydı görebilirdik.

Bunun yerine kripto paralar var ve on-chain analiz şirketleri milyonlarca cüzdanı tarayarak yaklaşan gelişmeler konusunda fikir sahibi olabiliyor. Teknik analize göre on-chain analiz çok daha iyi sonuçlar verebilir. Eğer devasa yatırımcı kitleleri borsalara kripto para taşıyorsa bu satışa işaret eder ve teknik analizden çok daha kesin bir sinyal verir.

Temel analizde hayal veya varsayımlardan daha çok rakamlar konuşur ve Glassnode tarafından son yayınlanan uyarı dikkate değer görünüyor.

Kripto Paralar Yorum

Analiz firması Glassnode son piyasa değerlendirmesinde kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının BTC fiyat hareketi üzerindeki devam eden etkisini işaret etti. Bitcoin fiyatı son dönemde 30.000 doları aşmakta güçlük çekiyor ve çok sayıda fakeout Bitcoin boğalarını hayal kırıklığına uğrattı.

Glassnode son raporunda piyasaya yeni girenlerin devam eden hayal kırıklığının asıl sebebi olabileceğini vurguladı. Kanıta katkıda bulunan ölçütler arasında, spot fiyatı ve belirli yatırımcı segmentlerinin on-chain aliyet temelini izleyen piyasa değerinden gerçekleşen değere (MVRV) ölçütü de yer alıyor. STH-MVRV, 155 gün ya da daha kısa süredir Bitcoin kullanan kişiler olarak tanımlanan STH’leri etkilediği için bu ilişkiyi yansıtmaktadır.

Raporda şunlar yazıyordu;

“Bu göstergenin haftalık ortalaması, tipik olarak STH-MVRV 1,2’nin üzerinde olduğunda görülen kısa vadeli düzeltme olasılığını belirlemeye yardımcı olur ve %20’lik gerçekleşmemiş bir kâra işaret eder. Makro zirveler genellikle 1,4’ün üzerinde olmak üzere daha da yüksek değerler görme eğilimindedir.”

Mart ortasındaki en son yerel zirvesinde, STH-MVRV 1,37’ye ulaştı ve bu Bitcoin fiyatı 69.000 dolar zirvesine ulaştığı günlerde görülen ölçümlere yakın. Hatta bu zirveden önceki 2021 Ekim verisinden sonra en yüksek seviyenin bugünlerde görüldüğü Glassnode tarafından ifade ediliyor.

“Son direnç, STH-MVRV’nin 1,33’e ulaşmasına karşılık gelen ve yeni yatırımcıları ortalama %33 kâra geçiren 30.000 dolar seviyesinde görüldü. Daha derin bir piyasa düzeltmesi gelişirse, Bitcoin fiyatının 24.400 dolara düştüğü senaryoda STH-MVRV tekrar 1’e düşebilir”.

Özetle kar satışları fiyatı baskılıyor ve işlerin yoluna girmesi için yakında Bitcoin fiyatının 24.400 dolara düşmesi muhtemel görünüyor.