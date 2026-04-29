RIPPLE (XRP)

XRP üçgen formasyonu 13 dolar hedefiyle gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP grafiğinde çok yıllık üçgen formasyonu 13 dolar hedefine dikkat çekiyor.
  • 🐍 Fiyat 1,39 dolar civarında yatay seyrederken işlem hacmi artıyor ve piyasada baskı birikiyor.
  • ⚡ Büyük oyuncuların pozisyon aldığı düşünülüyor, teknik göstergeler olası bir yön değişiminin habercisi olabilir.
  • 🔥 En kritik detay: $XRP ’de hacimdeki sessiz yükseliş, sert bir hareketin hemen öncesinde olabilir.
XRP için uzun süredir devam eden üçgen formasyonu, kripto para dünyasında dikkatleri yeniden bu coinin üzerine çekti. Piyasa analisti Ali Martinez’in öne çıkardığı analizde, XRP grafiğinde yıllara yayılan bir sıkışma modeli göze çarpıyor. Bu teknik yapının, hem sert düşüşleri hem de güçlü yükselişleri barındıran iki uçlu olası bir hareket alanı sunduğu değerlendirilmekte.

Analize göre, mevcut formasyonun en düşük hedef düzeyi 0,90 dolar civarını işaret ederken, yükseliş senaryosunda fiyatın 13 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. Yani, çok geniş bir fiyat aralığı gündemde ve bu durum, modelin önemini artırıyor. Benzeri sıkışmalar, çoğu zaman alım ve satım ağlarının uzun sürede oluştuğu dönemlere işaret ettiği için, büyük hareketlerin habercisi olabiliyor.

Uzun Vadeli Sıkışma Dikkat Çekiyor

XRP grafiğinde gözlenen çok yıllık üçgen formasyonu, genellikle piyasanın derin birikim veya satış süreçlerine sahne olduğu dönemlerde dikkat çekiyor. Böyle süreçlerde hacim bir süre oldukça düşük görünebilir; ancak geçmiş örnekler, fiyat bir kere kritik sınırı aşınca hareketin hızlı ve sert olabileceğini gösteriyor.

Şu anda XRP, CoinCodex verilerine göre 1,39 dolar seviyesinde işlem görüyor ve dar bir bantta dalgalanıyor. Analistlere göre bu fiyat aralığı, yatırımcılar açısından kısa vadede bir denge noktası oluşturuyor. Genel piyasadaki dalgalanmalara kıyasla XRP’de son dönemde fiyat hareketleri sakin ilerlese de, işlem hacmi tablonun altında farklı bir hikaye yazıyor.

Ali Martinez’in değerlendirmesine göre, “çok yıllık üçgen formasyonu, yukarı yönlü kırılma gerçekleşirse hedef noktanın 13 dolar olabileceğine işaret ediyor; aynı şekilde, olası bir gerilemede 0,90 dolar tabanı önem kazanacak”.

Hacim Sinyalleri ve Teknik Göstergeler

Teknik tarafı güçlendiren başka bir unsur ise hacim sinyallerindeki değişime dikkat çekiyor. Fiyatta belirgin bir hareket olmamasına rağmen, bazı dönemlerde işlem hacminin yükselmesi, piyasada bir bekleyişten ziyade yeni pozisyon alınmaya başladığını düşündürüyor. Bu tarz hacim artışları, çoğunlukla fiyatı takip eden ancak bazen trendin yeni başlangıcını da haber veren öncü göstergeler olarak biliniyor.

Bir diğer önemli teknik gösterge olan Gaussian Bullish Switch, XRP grafiğinde incelenen tetikleyici mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu gösterge son dönemde güçlü trend değişimlerinde etkili olmuştu. Mevcut piyasa koşullarında, hacim artışı ve teknik kırılım sinyalleriyle birlikte bu göstergenin onaylanması, yalnızca kısa vadeli bir yükseliş değil, genel trendde kalıcı bir dönüş anlamına gelebilir.

Piyasada Baskı Artıyor

Şu aşamada XRP yatay seyirde ve kritik sınırların hemen yakınında işlem görüyor. Uzun vadeli teknik formasyon, fiyatın nispeten stabile kalması ve hacimde gözlenen sinsi artış, dikkatli yatırımcıların tetikte olmasına yol açıyor. Piyasanın bu sıkışma sürecinin ardından gerek sert bir yükselişe, gerekse yeni bir birikim evresine geçmesi mümkün görünüyor.

Uzmanlar, fiyat istikrarlı dururken hacimdeki artışın, piyasanın gizli bir baskı oluşturduğuna ve büyük hareketlerin habercisi olabileceğine işaret ediyor.

Özetle; orta ve uzun vadede XRP’de hareketin ne yöne doğru kırılacağına ilişkin belirsizlik sürerken, hem teknik göstergeler hem de artan hacim piyasadaki tansiyonu yukarıda tutmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
