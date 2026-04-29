Warsh onayı aldı, Powell gidiyor! Bu akşam beklenenler

Fed tarihi bayrak teslimlerinden birine hazırlanıyor ve buna sadece birkaç hafta kaldı. Trump geçen sene birçok adayla görüştükten sonra “faiz indirimlerine direnmeyecek” birini yeni Fed Başkanı olarak görevlendireceğini açıklamıştı. Ardından Warsh’ı açıkladı.

Warsh onayı aldı

Kevin Warsh geçen hafta Senato’daki Bankacılık Komitesinde ifadesini vermiş ve faizlerin indirilip bilançonun daraltılmasıyla enflasyonun dizginlenebileceğini söylemişti. Trump’ın göçmen politikası istihdam riskini dengelediğinden Fed’in mevcut bakış açısına göre savaşın da etkisiyle faiz indirimlerine gerek görülmüyor. Ancak Warsh bunu yapacak.

Senato onayına ihtiyaç duyan Warsh bugün komite tarafından onaylandı. Demokratlar onay için Powell’a açılan soruşturmanın sonlandırılmasını şart koşmuştu ve Cuma günü Adalet Bakanlığı onlara istedikleri şeyi verdi. Senato Bankacılık Komitesi’nden birkaç dakika önce tamamlanan oylamada onay alan Warsh şimdi Senato oylamasını bekleyecek.

Warsh’ın adaylığı, Senato’nun 4 Mayıs’taki ara tatil haftasından sonra yeniden toplanmasıyla genel kurulda oylanacak. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa yeterli oyu alıp 15 Mayıs tarihinde görevi Powell’dan teslim aldığını göreceğiz. Hali hazırda komite onayı da geldiğinden Warsh için artık belirsizlik neredeyse bitti diyebiliriz.

Powell gidiyor

Fed toplantısına birkaç saat kala gelen onay artık bugünkü Powell açıklamalarının bir yönüyle veda konuşması olacağını gösteriyor. Powell uzun süre kuruma başkanlık etti ve eğer isterse üye olarak da kurumda kalabilecek. Bu akşam vereceği mesajlar tüm bu sebeplerden son derece önemli olacak. Son toplantıda İran gündemi pek öne çıkarılmamıştı ancak savaş ikinci ayını doldurmak üzere ve enerji enflasyonu aylıkta %1 artışa neden oldu.

Hem enflasyonun gidişatı hakkında yapacağı yorumlar hem de Fed’in bağımsızlığına dair Powell’ın vereceği mesajlar son derece önemli olacak. Trump onu görevden almaya çalıştığında aniden kameralar karşısına geçip “faizleri indirmediğim için hapse atılmakla tehdit ediliyorum” diyen Powell’ın bu akşam elinde Trump’ı vurmak için büyük bir fırsat var. Kevin Warsh’a “bağımsız kal” mesajı vermek için söyleyeceği şeylerin tonu yakından izlenecek.

CME FedWatch’a göre piyasalar önümüzdeki seneden evvel indirim beklemiyor. Enflasyon üzerindeki baskı uzayan savaşla kesinleşmişken Warsh’ın Trump’ın istediği türden hızlı faiz indirimleri yapması kurumun bağımsızlığını tartışmaya açacak. Tüm bu denklemlerin içinde neler olduğunu yaşayıp göreceğiz.