RIPPLE (XRP)

XRP 1,40 dolar desteğinde sıkıştı 1,45 dolar bölgesi kritik likidite eşiği oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 1,45 dolar bölgesinde likidasyon baskısı $XRP ’de volatiliteyi tetikleyebilir.
  • 1,40 dolar desteği tutunamazsa, yeni bir düşüş dalgası kapıda olabilir.
  • Büyük likidite sıkışıklığı, küçük bir atakta fiyatı hızlı yukarı çekebilir.
  • ⚡ Kritik eşik: Yukarı yönlü kırılımda teknik göstergeler yeni hareketin habercisi olabilir.
XRP, son günlerde teknik açıdan önemli bir noktanın hemen yanında hareket ediyor. Özellikle 1,40 dolar seviyesi mercek altına alınırken, likidite akışının yoğunlaştığı üst bölgeler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasa analisti Xaif Crypto’nun değerlendirmelerine göre, 1,45 dolar civarında büyük bir likidasyon yığını oluştu. Bu bölge, fiyat hareketlerinde kısa vadede önemli bir rol oynayabilir.

İçindekiler
1 Likidite Baskısı Artıyor
2 Bulls ve Bears Arasında Kırılma Noktası
3 Teknik Göstergeler ve Uzun Vadeli Projeksiyonlar

Likidite Baskısı Artıyor

Kripto para piyasasında öne çıkan bir gelişme, XRP fiyatının 1,39 dolar seviyesinde seyretmesiyle kendisini hissettirdi. CoinCodex verilerine göre, fiyatın 1,40 dolar bandının altına gerilemesiyle birlikte alıcılar piyasada savunma yapmak durumunda kaldı. Bu noktada özellikle kısa vadeli yatırımcılar, fiyatın hemen üzerinde biriken kaldıraçlı satış pozisyonlarına dikkat çekiyor.

Xaif Crypto’nun analizine göre, 1,45 dolar civarındaki sarı bölge yüksek kaldıraçlı pozisyonlarla dolu. Fiyat bu direnci zorladığında, zorunlu pozisyon kapanışlarının tetiklenmesi olasılığı artıyor. Bu tarz bir durum, piyasada hızlı bir hareketliliğe yol açabilir ve kısa sürede ciddi fiyat değişiklikleri yaşanabilir.

Xaif Crypto, “1,45 dolar çevresi adeta büyük bir likidasyon mıknatısı gibi işliyor, yukarı yönlü kuvvetli bir atak olması halinde bu bölgedeki pozisyonlar bir anda kapanabilir ve volatilite tırmanabilir” görüşünü paylaştı.

Bulls ve Bears Arasında Kırılma Noktası

Alıcılara göre kısa vadede en öncelikli hedef net: 1,40 dolar seviyesini kalıcı biçimde geri kazanıp burayı destek olarak sağlamlaştırmak. Bunu başaramadıkları takdirde, yükseliş momentumu yavaşlama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir ve XRP tekrar aşağı yönlü dalgalanmalara maruz kalabilir.

Eğer boğalar 1,40 doları yukarıda kapatmayı başarırsa, 1,45 dolar hedefi daha olası hale geliyor. Bu durumda yoğun likidite, dirençten ziyade fiyat hareketine ivme kazandırabilecek bir faktör halini alabilir.

Öte yandan, orta ve uzun vadeli yorumlarda XRP’ye dair temkinli bir iyimserlik sürüyor. Bazı piyasa gözlemcileri, hâlâ varlığın birikim döneminde olduğuna işaret eden teknik göstergeleri gündeme getiriyor.

Teknik Göstergeler ve Uzun Vadeli Projeksiyonlar

Son dönemde tartışılan bir başka başlık ise Gaussian eğrisiyle ilişkili olası bir alım sinyali. Takip eden analistler, bu sinyalin sıkışık piyasadan hacimli hareketlere dönüşün habercisi olabileceğini düşünüyor. Geçmişte de benzer teknik örneklerde ciddi fiyat sıçramaları gözlemlenmişti. Fakat henüz bu dönüşüm onaylanmış değil ve piyasada çok yakın bir aralıkta kararsızlık hâkim.

Uzun vadeli bakış açısında, XRP için yıllar içinde 13 dolara kadar çıkabileceğine dair iddialar da gündemde. Bu yorumlar, makro ölçekte likidite artışı ve bireysel yatırımcı ilgisinin tazelenmesini olası tetikleyiciler arasında sıralıyor.

Sonuç olarak, XRP şu anda kısa vadeli teknik baskılarla, uzun soluklu beklenti ve tahminler arasına sıkışmış durumda. 1,40–1,45 dolar bandında önümüzdeki günlerde görülecek hareketler ise piyasanın yeni yönünü belirleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP üçgen formasyonu 13 dolar hedefiyle gündemde

XRP’de 13 yıllık nadir “Bull Switch” sinyali tekrarlandı fiyat 2 dolara yaklaşabilir

XRP Ledger’da tokenize ABD tahvilleri 1 yılda %736 arttı

XRP fiyatı 1.40 1.46 aralığında sıkıştı kritik hareket bekleniyor

XRP ETF’lerinde net girişler 1,1 milyar dolara ulaştı

XRP işlem hacmi 1 günde 7 kat arttı yeni kırılım beklentisi yükseldi

Nium Ripple Payments ile Filipinler ve Meksika arasında işlem hızını artırdı maliyeti düşürdü

