XRP 1,40 dolar desteğinde sıkıştı 1,45 dolar bölgesi kritik likidite eşiği oldu

XRP, son günlerde teknik açıdan önemli bir noktanın hemen yanında hareket ediyor. Özellikle 1,40 dolar seviyesi mercek altına alınırken, likidite akışının yoğunlaştığı üst bölgeler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasa analisti Xaif Crypto’nun değerlendirmelerine göre, 1,45 dolar civarında büyük bir likidasyon yığını oluştu. Bu bölge, fiyat hareketlerinde kısa vadede önemli bir rol oynayabilir.

Likidite Baskısı Artıyor

Kripto para piyasasında öne çıkan bir gelişme, XRP fiyatının 1,39 dolar seviyesinde seyretmesiyle kendisini hissettirdi. CoinCodex verilerine göre, fiyatın 1,40 dolar bandının altına gerilemesiyle birlikte alıcılar piyasada savunma yapmak durumunda kaldı. Bu noktada özellikle kısa vadeli yatırımcılar, fiyatın hemen üzerinde biriken kaldıraçlı satış pozisyonlarına dikkat çekiyor.

Xaif Crypto’nun analizine göre, 1,45 dolar civarındaki sarı bölge yüksek kaldıraçlı pozisyonlarla dolu. Fiyat bu direnci zorladığında, zorunlu pozisyon kapanışlarının tetiklenmesi olasılığı artıyor. Bu tarz bir durum, piyasada hızlı bir hareketliliğe yol açabilir ve kısa sürede ciddi fiyat değişiklikleri yaşanabilir.

Xaif Crypto, “1,45 dolar çevresi adeta büyük bir likidasyon mıknatısı gibi işliyor, yukarı yönlü kuvvetli bir atak olması halinde bu bölgedeki pozisyonlar bir anda kapanabilir ve volatilite tırmanabilir” görüşünü paylaştı.

Bulls ve Bears Arasında Kırılma Noktası

Alıcılara göre kısa vadede en öncelikli hedef net: 1,40 dolar seviyesini kalıcı biçimde geri kazanıp burayı destek olarak sağlamlaştırmak. Bunu başaramadıkları takdirde, yükseliş momentumu yavaşlama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir ve XRP tekrar aşağı yönlü dalgalanmalara maruz kalabilir.

Eğer boğalar 1,40 doları yukarıda kapatmayı başarırsa, 1,45 dolar hedefi daha olası hale geliyor. Bu durumda yoğun likidite, dirençten ziyade fiyat hareketine ivme kazandırabilecek bir faktör halini alabilir.

Öte yandan, orta ve uzun vadeli yorumlarda XRP’ye dair temkinli bir iyimserlik sürüyor. Bazı piyasa gözlemcileri, hâlâ varlığın birikim döneminde olduğuna işaret eden teknik göstergeleri gündeme getiriyor.

Teknik Göstergeler ve Uzun Vadeli Projeksiyonlar

Son dönemde tartışılan bir başka başlık ise Gaussian eğrisiyle ilişkili olası bir alım sinyali. Takip eden analistler, bu sinyalin sıkışık piyasadan hacimli hareketlere dönüşün habercisi olabileceğini düşünüyor. Geçmişte de benzer teknik örneklerde ciddi fiyat sıçramaları gözlemlenmişti. Fakat henüz bu dönüşüm onaylanmış değil ve piyasada çok yakın bir aralıkta kararsızlık hâkim.

Uzun vadeli bakış açısında, XRP için yıllar içinde 13 dolara kadar çıkabileceğine dair iddialar da gündemde. Bu yorumlar, makro ölçekte likidite artışı ve bireysel yatırımcı ilgisinin tazelenmesini olası tetikleyiciler arasında sıralıyor.

Sonuç olarak, XRP şu anda kısa vadeli teknik baskılarla, uzun soluklu beklenti ve tahminler arasına sıkışmış durumda. 1,40–1,45 dolar bandında önümüzdeki günlerde görülecek hareketler ise piyasanın yeni yönünü belirleyebilir.