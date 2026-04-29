Ripple RLUSD, OKX’te 280’den fazla paritede işlem görmeye başladı

Ripple’ın aralık 2024’te piyasaya sürdüğü stabilcoin RLUSD, yeni entegrasyonlar ile hem bireysel hem kurumsal kripto yatırımcıların daha geniş bir erişimine açıldı. Son olarak OKX kripto para borsası ve Bullish kurumsal ticaret platformu, RLUSD ile kapsamlı entegrasyonlarını tamamladı. Bu sayede RLUSD, spot işlem, türev ve opsiyon piyasalarında etkin şekilde kullanılabilecek.

OKX’te RLUSD: 280’den fazla işlem çifti ve teminat desteği

Ripple’ın RLUSD stabilcoini, artık OKX üzerinde 280’in üzerinde işlem paritesinde spot piyasalarda takas edilebiliyor. Ayrıca RLUSD, vadeli işlemler ve kalıcı vadeli kontratlar dahil olmak üzere, çeşitli türev ürünlerde teminat olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar, borsanın entegre emir defteri sayesinde RLUSD ile hem spot hem de türev piyasalarda ayrı hesaplara aktarım yapmadan pozisyon açabiliyor. RLUSD yatırma ve çekme işlemleri doğrudan XRP Ledger üzerinden yürütülüyor; token oluşturma ve yakma mekanizması ise likiditenin korunmasına hizmet ediyor.

OKX, 120 milyonun üzerinde küresel kullanıcı tabanıyla RLUSD’nin yaygınlaşmasına önemli katkı sağlıyor. Borsada 280’i aşan işlem çifti eklenmesi, tokenin farklı piyasalarda ulaşılabilirliğini artırıyor. OKX tarafından yapılan açıklamada, platformda aktif yatırım stratejilerinde kullanılmak üzere RLUSD’ye olan talebin devamlı yükseldiği belirtildi.

OKX’e göre, “Küresel kullanıcı sayımız ve yüksek işlem hacmimiz, RLUSD gibi stabilcoinlerin hem likiditesini hem de piyasa adaptasyonunu hızlandırıyor. RLUSD’nin teminat olarak kullanılması ise, işlemlerde sermaye verimliliği sağlıyor.”

Bullish iş birliği ve kurumsal seçenekler

Ripple ayrıca, RLUSD integrasyonunu Bullish platformunda da genişletti. Bu iş birliğiyle, Ripple Prime müşterilerine Bitcoin opsiyonları işlemlerinde RLUSD ile teminat sağlama imkanı sunuluyor. RLUSD, büyük ve kurumsal yatırımcıların tek hesap üzerinden hem pozisyon hem de teminat yönetimini kolaylaştırıyor, ek açılış süreçlerine gerek bırakmıyor. Bullish, işlem hacmine göre lider Bitcoin türev platformları arasında yer alıyor.

Bullish ile yapılan bu entegrasyon, RLUSD’nin kurumsal düzeyde yeni kullanım alanları kazanmasına katkı sundu. Aynı zamanda, iki şirket çapraz platform teminat yönetimi işlevini de test ediyor. Bu sayede, yatırımcıların farklı borsalarda ve tezgah üstü piyasalar arasında teminatlarını merkezi bir yönetimle kullanmaları planlanıyor.

Bullish yöneticilerine göre, seçenek ve türev işlemlerine kurumsal ilginin her geçen gün arttığı; risk yönetiminde opsiyonların kritik rol oynadığı ifade edildi.

Zincir üstü hareketlilik ve yeni kullanım alanları

Nisan sonunda, XRP Ledger verilerine göre RLUSD’de 24 saat içinde 118 milyon adetten fazla token mint ve burn işlemi gerçekleşti. Tek günde 59 milyondan fazla RLUSD yakılırken, benzer miktarda token da oluşturuldu. Bu hareketlilik, Ripple’ın hazineli yapılandırmasına yönelik düzenli yönetim operasyonlarına işaret ediyor.

RLUSD yalnızca işlem piyasalarında değil, farklı kullanım alanlarında da yaygınlaşmaya başladı. Güney Kore merkezli dijital banka K Bank, RLUSD’yi sınır ötesi para transferlerinde daha düşük masraf ve hızlı aktarım amacıyla test etti. Ayrıca stabilcoin, Ethereum ve Cardano dahil olmak üzere farklı blokzincirleri arasında işlem yapılmasını sağlayacak bir köprü yapısına da entegre edildi. Tüm bu adımlar, RLUSD’nin çeşitli ekosistemlerde uyarlanabilirliğini artırmayı hedefliyor.

Dijital dolar alternatifi olarak konumlanan RLUSD, ABD’de NYDFS ve uluslararası alanda DFSA dahil olmak üzere çeşitli regülatörlerin onayına sahip. Bu resmi düzenleme ve denetim çerçevesi, Ripple’ın RLUSD’nin güvenli ve düzenlemelere uygun bir stabilcoin olarak büyümesini destekliyor.