Dogecoin 0,10 doları aştı, SHIB yükselişle dikkat çekti

Kripto para piyasası çarşamba günü genel bir toparlanma yaşadı. Özellikle Dogecoin ve Shiba Inu gibi meme coin’ler, gün içinde gösterdikleri güçlü performansla dikkat çekti. Bu yükselişte artan sermaye girişleri, vadeli işlemlerde açık pozisyon hacminin büyümesi ve teknik göstergelerin olumlu sinyaller vermesi ana etken olarak öne çıktı.

Dogecoin’de güçlü yükseliş ve kısa pozisyonların tasfiyesi

Dogecoin dün seans sırasında yüzde 15’e yakın değer kazandı. Tokenın fiyatı hızlı bir şekilde 0,099 dolardan 0,112 dolara çıkarak piyasa değeri en yüksek ilk on kripto para arasında günün en iyi performansını sergiledi. Anlık geri çekilme ile Dogecoin son olarak 0,1058 dolar civarında işlem gördü ve 24 saatte yüzde 7,77 oranında yükseldi.

Dogecoin’in bir süredir aşmakta zorlandığı 0,10 dolar seviyesi, geçen yıldan bu yana önemli bir direnç olarak karşısına çıkıyordu. Bu seviyenin yukarı yönde kırılması, yatırımcıların da hızlı şekilde pozisyonlarını artırmasına yol açtı.

Vadeli işlemlerdeki hareketlilik dikkat çekti: DOGE vadeli işlem açık pozisyonu bir gün içinde yüzde 28’den fazla arttı ve toplamda 1,81 milyar dolara ulaştı. Bu, 10 Ekim’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak öne çıktı.

Fiyat hareketinin ani ve güçlü olması, düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Kısa pozisyonlar hızla kapatılırken, bu da piyasadaki yükseliş ivmesini artırdı. CoinGlass verilerine göre DOGE’de son 24 saatteki kısa pozisyon tasfiyeleri 21,33 milyon dolar oldu. Buna karşılık uzun pozisyonlardaki tasfiye ise yalnızca 451.420 dolarda kaldı. Bu fark, piyasanın kısa vadeli düşüş beklentisine karşı güçlü bir dönüş yaptığını gösterdi.

Shiba Inu’da Golden Cross sonrası en yüksek haftalık artış

Shiba Inu da Dogecoin’in izinden giderek hızlı bir yükseliş kaydetti. SHIB’in fiyatı gün içinde 0,00000612 dolardan 0,00000656 dolara çıktı ve yüzde 6’nın üzerinde bir artış gerçekleşti. Yazı sırasında SHIB, son 24 saatte yüzde 2,3 primle 0,000006207 dolardan el değiştiriyordu.

Teknik analizde önemli bir gelişme yaşandı: SHIB’in 30 dakikalık fiyat grafiğinde 50 dönemlik hareketli ortalama, 200 dönemlik ortalamayı yukarı yönde kesti. Bu “golden cross” olarak bilinen ve kısa vadede yükseliş beklentisi oluşturan bir sinyal olarak yorumlandı.

Binance üzerinde SHIB vadeli işlemlerindeki açık pozisyon hacmi 24 saatte neredeyse yüzde 14 arttı. Vadeli piyasalarda yaşanan bu artış, yatırımcıların yalnızca spot piyasada değil, kaldıraçlı işlemlerde de yükselişe yönelik pozisyon aldığına işaret etti.

Piyasada yön arayışı ve Fed etkisi

Yatırımcılar fiyat hareketlerinin yanı sıra makroekonomik gelişmeleri de yakından izliyor. ABD Merkez Bankası’nın iki gün süren para politikası toplantısı çarşamba günü sona erdi. Başkan Jerome Powell ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faiz oranlarını yüzde 3,50 – 3,75 aralığında sabit tutması bekleniyordu.

Memecoin piyasasında yaşanan bu hareketlilik yatırımcı ilgisinin sürdüğüne ve kısa vadede piyasanın yüksek volatiliteyi beraberinde getirmeye devam edeceğine işaret ediyor.