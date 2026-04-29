XRP kritik 1,36 dolar desteğine yaklaşıyor 1,395 dolar direnç takibi sürüyor

XRP fiyatı son günlerde hareketli bir döneme girdi. Piyasada kısa vadede net bir yön oluşmazken hem alıcılar hem satıcılar kritik seviyelerde yeni bir denge arayışında. Kısa süreli grafiklerde fiyatın 1,36 ile 1,395 dolar aralığında sıkışmaya başladığı görülüyor. Alım ve satım baskısı arasında gidip gelen bu görünüm, yatırımcıların karar vermekte zorlandığı bir ortam yarattı.

Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik göstergeler, kısa vadeli momentumun zayıfladığını işaret ediyor. XRP kısa vadeli bir ortalamayı aşağı yönlü kırdıktan sonra, 1,36 dolar seviyesinde kuvvetli bir destek buldu. Bu nokta, fiyatın aşağı yönde daha sert düşmesini önleyen en önemli seviye olarak öne çıkıyor. Ancak bu destek kırılırsa, aşağı yönlü hareketlerin hızlanabileceği ve volatilitenin artabileceği ifade ediliyor. Alıcılar açısından ise 1,395 dolar seviyesi ilk önemli direnç konumunda. Fiyat bu noktayı net bir şekilde aşabilirse, yukarı harekete yönelik yeniden bir umut doğabileceği düşünülüyor.

Piyasadaki mevcut fiyatlamada kısa vadeli yatırımcılar, özellikle bu iki seviye arasında pozisyon almaktan yana. Olası bir kırılımda hareketin hızlanabileceği ihtimali dikkat çekiyor.

Piyasada Yönsüzlük ve Uzun Vadeli Beklentiler

Kısa vadede yön arayışının sürdüğü bu dönemde, uzun vadeli beklentilerde ise bölünmüş bir hava mevcut. Son bir hafta içinde XRP yüzde 5,44’lik bir değer kaybı yaşadı. CryptoAppsy verilerine göre ise XRP şu anda 1,37 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistlere göre, piyasada net bir trend oluşmaması nedeniyle fiyat hareketi dar bir aralıkta gerçekleşiyor ve belirleyici kırılımlar sıkça kısa süreli ters hareketlerle sonuçlanabiliyor.

Bir piyasa analisti, şartların uygun hale gelmesi ve genel kripto piyasasında likiditenin yeniden artması durumunda, XRP’nin bir sonraki büyük yükselişte 13 dolara kadar çıkabileceğini öne sürdü. Elbette bu seviyeye ulaşmak için piyasa koşullarının olumluya dönmesi gerekiyor.

Likidasyon ve Fiyat Baskısı

XRP için kısa vadede asıl odak, 1,45 dolar seviyesinde oluşmaya başlayan büyük bir likidasyon alanında yoğunlaşıyor. Piyasadaki birçok yatırımcı, fiyatta hızlı bir yön değişikliğinin bu seviyedeki işlemleri tetikleyip fiyatı o bölgeye çekebileceğine dikkat çekiyor. Likiditenin artması halinde fiyatın bu seviyeye doğru ivmelenebileceği belirtiliyor.

XRP’nin gelecekteki seyrine ilişkin piyasa tarafında hâlâ belirsizlikler hakim. Ancak kritik destek ve direnç noktalarının izlenmesi, yatırımcılar açısından önümüzdeki günlerde belirleyici olabilir.

Sonuç olarak, XRP şu anda hem satış hem de alım baskısıyla kritik sınırda durmaya devam ediyor. 1,36 ve 1,395 dolar seviyelerinde gerçekleşecek hareket, önümüzdeki dönemin fiyat yönü hakkında önemli sinyaller verecek.