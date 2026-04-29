Sıcak Gelişme: Operasyon ihtimali masada ve İran için vakit daralıyor

Trump ateşkesi tek taraflı olarak uzattı ve İran ile halen müzakerelerin ikinci oturumu başlayamadı. İran nükleerden vazgeçmeyeceğini ve bunun pazarlık konusu olmayacağını söylüyor. ABD ise arka planda bundan vazgeçmeyi kabul ettiklerini açıklıyor. Ancak İranlı yetkililer nükleer, abluka ve birkaç önemli konuyu çözemedikleri için masaya oturamadıklarını da söylüyorlar.

İran’a saldırı ihtimali artıyor

Axios kaynakları eğer İran harekete geçmezse Trump’ın askeri müdahaleye izin verebileceğini söylüyor. Kaynaklara göre ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik kısa süreli bir saldırı dalgası için hazırlık yaptı ve saldırı ansızın başlayabilir.

Beyaz Saraydan bir yetkilinin bugün petrol devleriyle Trump’ın görüştüğünü açıkladığından bahsetmiştik. Chevron ve diğer enerji şirketlerinin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Trump aylarca sürecek ablukaya karşı petrol piyasası açısından neler yapılabileceğini değerlendirdi. Chevron sözcüsü, CEO Mike Wirth’in ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sarsıntıya uğrattığı küresel petrol piyasalarını görüşmek üzere toplantıya katıldığını teyit etti.

S&P, Brent ve WTI (Amerikan petrolü) fiyatlarının, piyasadaki dengesizliği gidermek için mevcut yüksek seviyelerini koruması veya daha yukarı çıkması gerektiğini düşünüyor. Rapora göre Hürmüz Boğazı tamamen yeniden açılsa bile, petrol akışının ancak kademeli olarak toparlanması muhtemel.

Gerilim artarken petrol yeniden 110 doları aştı.