Sıcak Gelişme: Operasyon ihtimali masada ve İran için vakit daralıyor

  • İran harekete geçmezse Trump askeri müdahaleyi değerlendirebilir - Axios.
  • ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik kısa süreli bir saldırı dalgası için hazırlık yaptı - Axios
  • S&P, Brent ve WTI (Amerikan petrolü) fiyatlarının, piyasadaki dengesizliği gidermek için mevcut yüksek seviyelerini koruması veya daha yukarı çıkması gerektiğini düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Trump ateşkesi tek taraflı olarak uzattı ve İran ile halen müzakerelerin ikinci oturumu başlayamadı. İran nükleerden vazgeçmeyeceğini ve bunun pazarlık konusu olmayacağını söylüyor. ABD ise arka planda bundan vazgeçmeyi kabul ettiklerini açıklıyor. Ancak İranlı yetkililer nükleer, abluka ve birkaç önemli konuyu çözemedikleri için masaya oturamadıklarını da söylüyorlar.

İran’a saldırı ihtimali artıyor

Axios kaynakları eğer İran harekete geçmezse Trump’ın askeri müdahaleye izin verebileceğini söylüyor. Kaynaklara göre ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik kısa süreli bir saldırı dalgası için hazırlık yaptı ve saldırı ansızın başlayabilir.

Beyaz Saraydan bir yetkilinin bugün petrol devleriyle Trump’ın görüştüğünü açıkladığından bahsetmiştik. Chevron ve diğer enerji şirketlerinin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Trump aylarca sürecek ablukaya karşı petrol piyasası açısından neler yapılabileceğini değerlendirdi. Chevron sözcüsü, CEO Mike Wirth’in ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sarsıntıya uğrattığı küresel petrol piyasalarını görüşmek üzere toplantıya katıldığını teyit etti.

S&P, Brent ve WTI (Amerikan petrolü) fiyatlarının, piyasadaki dengesizliği gidermek için mevcut yüksek seviyelerini koruması veya daha yukarı çıkması gerektiğini düşünüyor. Rapora göre Hürmüz Boğazı tamamen yeniden açılsa bile, petrol akışının ancak kademeli olarak toparlanması muhtemel.

Gerilim artarken petrol yeniden 110 doları aştı.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
