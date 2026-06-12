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Solana (SOL)

Solana kritik destek bölgesinde tutunuyor! Piyasada dönüş sinyali mi güçleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana kritik destek bölgesinde kalırken olası dip sinyalleri izleniyor.
  • 📊 Analistlere göre 85 ila 90 dolar bandı ve ardından 100 dolar seviyesi toparlanma için öne çıkıyor.
  • 📈 WebTrend, uzun vadeli destek yakınında $SOL için makro yükseliş uyumsuzluğu görüldüğünü aktarıyor.
  • 🧭 Ancak 120 dolar aşılmadıkça mevcut tablo erken sinyal olarak değerlendiriliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, piyasada olası dip oluşumuna dair ilk işaretlerin izlendiği bir dönemde kritik destek seviyelerine yakın seyrediyor. Analistler, görünümün kısa vadede dikkat çekici hale geldiğini belirtse de, güçlü bir trend değişiminden söz edilebilmesi için fiyatın önce bazı önemli eşikleri yeniden aşması gerektiğini vurguluyor.

İçindekiler
1 İzlenen toparlanma seviyeleri öne çıkıyor
2 Teknik göstergelerde olası dip sinyali

İzlenen toparlanma seviyeleri öne çıkıyor

InvestingHaven tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre SOL için 85 ila 90 dolar aralığının yeniden kazanılması, piyasanın güç topladığına dair ilk somut işaretlerden biri sayılabilir. Bunun ardından 100 dolar seviyesinin aşılması, teknik görünümü daha da destekleyebilir. Ancak analize göre asıl momentum teyidi, fiyatın 120 doların üzerine çıkmasıyla alınacak.

InvestingHaven, 85 ila 90 dolar bandının geri alınmasının ilk güç sinyali olarak görülebileceğini, 100 doların üzerindeki hareketin görünümü iyileştirebileceğini, ancak esas teyidin ancak 120 doların aşılmasıyla sağlanacağını belirtti.

Mevcut grafik yapısı, Solana’nın aşırı satım bölgesine yakın ve tarihsel olarak cazip görülen fiyatlarda işlem görmesine rağmen halen bekle ve gör aşamasında bulunduğuna işaret ediyor. Alıcıların bu kritik seviyeleri geri kazanamaması halinde daha geniş çaplı toparlanma senaryosunun teyit edilmediği görüşü korunuyor.

Teknik göstergelerde olası dip sinyali

Başka bir değerlendirmede ise Solana’nın önemli bir dönüm noktasına yaklaşabileceği ifade edildi. WebTrend, SOL’ün yüksek zaman dilimlerinde makro ölçekte yükseliş uyumsuzluğu oluşturduğunu ve uzun vadeli bir destek bölgesine yakın işlem gördüğünü aktardı.

Mini sözlük: Yükseliş uyumsuzluğu, fiyat daha düşük seviyeleri test ederken bazı teknik göstergelerin daha güçlü bir görünüm sergilemesi durumunu anlatır. Bu yapı, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret etse de tek başına kesin dönüş anlamına gelmez.

Analizde ayrıca, önceki destek seviyelerinin altına kısa süreli sarkmayı ifade eden olası bir spring yapısına da dikkat çekildi. Bu formasyon, teknik analizde çoğu zaman düzeltme sürecinin son evresi ve ardından gelebilecek toparlanma denemesiyle ilişkilendiriliyor.

WebTrend, görülen yapının tarihsel olarak önemli dip bölgelerine yakın dönemlerde ortaya çıktığını, ancak fiyatın yukarı taşınması için alıcıların daha net biçimde devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte analistler, mevcut sinyalin garanti taşımadığı konusunda uyarıyor. Geçmişte benzer yükseliş uyumsuzlukları yerel diplerin oluşumunda sık görülse de, bu tablonun doğrulanması için fiyatın daha yüksek seviyelere taşınması gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar görünüm, teyit edilmiş bir trend dönüşünden çok erken bir uyarı işareti olarak değerlendiriliyor.

Solana, yüksek işlem kapasitesi ve düşük maliyetli transfer yapısıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor. Haberde öne çıkan teknik tablo ise, kısa vadeli iyimserlikle birlikte piyasanın halen net onay beklediğini gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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