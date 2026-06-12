Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

DOGE’de 31’lik düşüş sonrası dikkat çeken sinyal geldi! Piyasada hangi seviyeler izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, mayıstaki 0,113 dolar zirvesinden sonra yüzde 31 geriledi ve şimdi $DOGE için yeni sinyal izleniyor.
  • 📈 TD Sequential göstergesi alım sinyali üretirken, analistler toparlanma ihtimaline dikkat çekti.
  • 🐋 Son yedi günde 200 milyondan fazla DOGE alan büyük yatırımcılar piyasada yeniden öne çıktı.
  • 🎯 0,096 dolar seviyesi aşılırsa, sıradaki hedef olarak 0,100 ile 0,110 dolar bandı izlenebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dogecoin mayıs ayı boyunca süren satış baskısının ardından yeniden yatırımcıların radarına girdi. Meme coin, mayıstaki 0,113 dolar zirvesinden 0,078 dolara kadar gerileyerek yüzde 31 düşüş yaşadı. Sonrasında sınırlı bir toparlanma gösteren DOGE, haberin yazıldığı sırada 0,083 ile 0,085 dolar aralığında işlem gördü.

İçindekiler
1 Teknik göstergede alım sinyali öne çıktı
2 Büyük yatırımcı hareketliliği ve vadeli işlemler hacmi arttı
3 Toparlanma için izlenen kritik bölgeler

Teknik göstergede alım sinyali öne çıktı

Piyasada yakından izlenen TD Sequential göstergesi, Dogecoin için alım sinyali üretti. Aynı göstergenin 7 Mayıs’ta satış sinyali verdiği ve sonrasındaki düşüşü önceden işaret ettiği belirtiliyor. Bu nedenle son sinyal, kısa vadeli görünüm açısından dikkat çekici bulundu.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde mevcut trendin gücünü kaybedip kaybetmediğini tespit etmeye çalışan teknik bir göstergedir. Genellikle olası dönüş bölgelerini belirlemede kullanılır, ancak tek başına kesin yön teyidi vermez.

Kripto para analisti Ali Martinez, son düzeltmenin ardından bir tepki yükselişinin yakın olabileceğini belirtirken, TD Sequential göstergesinin trenddeki yorgunluğu tespit etmek amacıyla geliştirildiğini vurguladı.

Bununla birlikte, tek başına bir gösterge sinyalinin kalıcı trend değişimini doğrulamadığına dikkat çekiliyor. Olası bir toparlanmanın güç kazanması için DOGE’nin mevcut destek bölgesini koruması ve yakın direnç seviyelerini aşması gerekiyor.

Analizde DOGE için öne çıkan destek alanı 0,080 ile 0,083 dolar aralığında gösterildi. Varlığın son 24 saatte gördüğü en yüksek seviye 0,085313 dolar olurken, işlem hacmi yaklaşık 654 milyon dolar olarak kaydedildi. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise 32,61 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, satış baskısının zayıfladığını ancak güçlü bir yükseliş ivmesinin henüz netleşmediğini gösteriyor.

Büyük yatırımcı hareketliliği ve vadeli işlemler hacmi arttı

Piyasadaki bir diğer dikkat çekici gelişme, büyük yatırımcıların alımları oldu. Ali Charts tarafından paylaşılan verilere göre balinalar son yedi gün içinde 200 milyondan fazla DOGE topladı. Dogecoin, geniş yatırımcı kitlesi ve sosyal medya etkisiyle öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor.

Kripto para analisti MikybullCrypto, mevcut fiyat aralığını birikim için uygun seviye olarak değerlendirdi.

Vadeli işlem piyasasında da hareketlilik arttı. Coinglass verilerine göre DOGE vadeli işlem hacmi yüzde 8,76 yükselerek 1,47 milyar dolara çıktı. Açık pozisyon miktarı da yüzde 2,52 artışla 1,03 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık spot piyasadaki net akış yaklaşık 53.940 dolar seviyesinde kaldı ve önceki sert satış dönemindeki hareketlere kıyasla sınırlı seyretti.

Toparlanma için izlenen kritik bölgeler

Piyasa analisti Team LAMBO, DOGE’nin kısa süre önce önemli bir aylık emir bloğunu test ettiğini ve son fiyat diplerinin altındaki likiditeyi aldıktan sonra toparlandığını aktardı. Analiste göre genel piyasa yapısı şu aşamada dengeli görünümünü koruyor.

Yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 0,096 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış görülmesi halinde düşüş baskısının zayıfladığına dair ilk daha güçlü işaretin oluşabileceği değerlendiriliyor. Ardından 0,100 ile 0,110 dolar bandı bir sonraki hedef bölge olarak izleniyor.

Analist Javon Marks, bazı altcoin grafik yapıları gelişirken Dogecoin’in de güçlü bir formasyonu koruduğunu, ancak fiyat tarafında teyidin hala gerektiğini belirtti.

0,100 dolar direncinin aşılması halinde teknik projeksiyonlarda 0,12 ve 0,15 dolar seviyeleri gündeme geliyor. DOGE en son 0,08468 dolardan el değiştirirken, piyasa değeri 14,42 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 613 milyon dolar olarak ölçüldü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin 0,085 dolar eşiğinde kaldı! Meme coin cephesinde sırada ne var?

Dogecoin’de dikkat çeken eşik geldi! 0,7’lik sinyal piyasaya ne anlatıyor?

Dogecoin 0,075 dolar desteğini korursa fiyatın 0,20 dolara yönelmesi bekleniyor

Dogecoin balinaları son 7 günde 200 milyonun üzerinde DOGE topladı

Dogecoin’de 200 milyonluk balina alımı dikkat çekti! Kritik seviyelerde neler yaşandı?

Dogecoin’de 30 milyar DOGE aynı bölgede toplandı! Piyasa şimdi hangi seviyeyi izliyor?

Dogecoin’de sıkışma 2023 sonbaharından bu yana rekor seviyeye indi! Piyasa hangi kırılmayı bekliyor?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Haziran 2026’da kripto para aramaları artarken Bitcoin $62.260 seviyesinde dengelendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Haziran 2026’da kripto para aramaları artarken Bitcoin $62.260 seviyesinde dengelendi
Kripto Para
XLM’de kritik seviyeler öne çıktı! Mastercard hamlesi neyi değiştirebilir?
Stellar (XLM)
Nasdaq çıkışı sert başladı! Avalanche cephesinde neler yaşandı?
Avalanche (AVAX)
HIP 3’te %95’lik hakimiyet dikkat çekti! Hyperliquid cephesinde neler yaşandı?
HYPERLIQUID (HYPE)
Japonya’dan beklenen faiz hamlesi gündemde! Kripto piyasasında hangi risk yeniden öne çıktı?
Kripto Para
Lost your password?