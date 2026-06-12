DOGE’de 31’lik düşüş sonrası dikkat çeken sinyal geldi! Piyasada hangi seviyeler izleniyor?

Dogecoin mayıs ayı boyunca süren satış baskısının ardından yeniden yatırımcıların radarına girdi. Meme coin, mayıstaki 0,113 dolar zirvesinden 0,078 dolara kadar gerileyerek yüzde 31 düşüş yaşadı. Sonrasında sınırlı bir toparlanma gösteren DOGE, haberin yazıldığı sırada 0,083 ile 0,085 dolar aralığında işlem gördü.

Teknik göstergede alım sinyali öne çıktı

Piyasada yakından izlenen TD Sequential göstergesi, Dogecoin için alım sinyali üretti. Aynı göstergenin 7 Mayıs’ta satış sinyali verdiği ve sonrasındaki düşüşü önceden işaret ettiği belirtiliyor. Bu nedenle son sinyal, kısa vadeli görünüm açısından dikkat çekici bulundu.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde mevcut trendin gücünü kaybedip kaybetmediğini tespit etmeye çalışan teknik bir göstergedir. Genellikle olası dönüş bölgelerini belirlemede kullanılır, ancak tek başına kesin yön teyidi vermez.

Kripto para analisti Ali Martinez, son düzeltmenin ardından bir tepki yükselişinin yakın olabileceğini belirtirken, TD Sequential göstergesinin trenddeki yorgunluğu tespit etmek amacıyla geliştirildiğini vurguladı.

Bununla birlikte, tek başına bir gösterge sinyalinin kalıcı trend değişimini doğrulamadığına dikkat çekiliyor. Olası bir toparlanmanın güç kazanması için DOGE’nin mevcut destek bölgesini koruması ve yakın direnç seviyelerini aşması gerekiyor.

Analizde DOGE için öne çıkan destek alanı 0,080 ile 0,083 dolar aralığında gösterildi. Varlığın son 24 saatte gördüğü en yüksek seviye 0,085313 dolar olurken, işlem hacmi yaklaşık 654 milyon dolar olarak kaydedildi. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise 32,61 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, satış baskısının zayıfladığını ancak güçlü bir yükseliş ivmesinin henüz netleşmediğini gösteriyor.

Büyük yatırımcı hareketliliği ve vadeli işlemler hacmi arttı

Piyasadaki bir diğer dikkat çekici gelişme, büyük yatırımcıların alımları oldu. Ali Charts tarafından paylaşılan verilere göre balinalar son yedi gün içinde 200 milyondan fazla DOGE topladı. Dogecoin, geniş yatırımcı kitlesi ve sosyal medya etkisiyle öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor.

Kripto para analisti MikybullCrypto, mevcut fiyat aralığını birikim için uygun seviye olarak değerlendirdi.

Vadeli işlem piyasasında da hareketlilik arttı. Coinglass verilerine göre DOGE vadeli işlem hacmi yüzde 8,76 yükselerek 1,47 milyar dolara çıktı. Açık pozisyon miktarı da yüzde 2,52 artışla 1,03 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık spot piyasadaki net akış yaklaşık 53.940 dolar seviyesinde kaldı ve önceki sert satış dönemindeki hareketlere kıyasla sınırlı seyretti.

Toparlanma için izlenen kritik bölgeler

Piyasa analisti Team LAMBO, DOGE’nin kısa süre önce önemli bir aylık emir bloğunu test ettiğini ve son fiyat diplerinin altındaki likiditeyi aldıktan sonra toparlandığını aktardı. Analiste göre genel piyasa yapısı şu aşamada dengeli görünümünü koruyor.

Yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 0,096 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış görülmesi halinde düşüş baskısının zayıfladığına dair ilk daha güçlü işaretin oluşabileceği değerlendiriliyor. Ardından 0,100 ile 0,110 dolar bandı bir sonraki hedef bölge olarak izleniyor.

Analist Javon Marks, bazı altcoin grafik yapıları gelişirken Dogecoin’in de güçlü bir formasyonu koruduğunu, ancak fiyat tarafında teyidin hala gerektiğini belirtti.

0,100 dolar direncinin aşılması halinde teknik projeksiyonlarda 0,12 ve 0,15 dolar seviyeleri gündeme geliyor. DOGE en son 0,08468 dolardan el değiştirirken, piyasa değeri 14,42 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 613 milyon dolar olarak ölçüldü.