f Sayıları 1 Ayda Yüzde 30 Düştü! Shiba Inu İçin Sona Mı Gelindi? Shibarium'un Etkisi Nasıl Oldu? › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Sayıları 1 Ayda Yüzde 30 Düştü! Shiba Inu İçin Sona Mı Gelindi? Shibarium’un Etkisi Nasıl Oldu?

Sayıları 1 Ayda Yüzde 30 Düştü! Shiba Inu İçin Sona Mı Gelindi? Shibarium’un Etkisi Nasıl Oldu?

Özet

  • Shiba Inu (SHIB), memecoin piyasasında düşüş yaşadı ama WBTC arttı.
  • 2023'te %12,75 düşüşle memecoin hayal kırıklığı yaşadı.
  • Shibarium umutlarına rağmen, SHIB fiyatı toparlanma yaşamadı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:40
2 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Elde edilen verilere göre, yazım zamanında Shiba Inu (SHIB) piyasa değeri sıralamasında 19. sıraya kadar gerilemişti. Memecoin fiyatında net bir fiyat düşüşü yaşanmıştı. Bu durum ise WBTC’nin artışına bağlanmıştı çünkü Wrapped Bitcoin (WBTC) son yedi günde %2,42 değer kazanmayı başardı ve piyasa değeri bu dönemde 4,43 milyar dolara kadar yükseldi.

Shiba Inu Hayal Kırıklığı Mı?

2023 memecoin için belki de en iyi yılı denilemeyecek kadar kötü geçti. Yıllık oranda SHIB %12,75 oranında düşüş yaşadı. Ancak, yılın başlarında Shiba Inu etrafında meydana gelen olayların ortaya çıkardığı umuda rağmen bu performans yatırımcıların ters köşe olmasına sebep oldu. Oluşan bu umut hissinin temelinde ise Shibarium bulunuyordu.

Ethereum (ETH) ağı üzerine inşa edilen Shibarium büyük bir ilgi ve merak ile bekleniliyordu. Shibarium ağı üzerinde işlemlerin başlamasından sonra yaşanan aksaklıklar ve ikinciz kez piyasaya sürülmesi yatırımcıların karışık duygulara sahip olmalarına sebep oldu. Tüm bunların ışığında SHIB fiyatı rakiplerinin benzeri süreçte yakaladığı olumlu havayı bulamadı ve sonrasında da beklenilen fiyat hareketlerini gerçekleştiremedi.

Dahası, Shiba Inu fiyatının ve ekosisteminin kısa süre içinde düşüşten kurtulması pek olası görünmüyordu. Piyasa katılımcıları da benzer bir görüşün ortağıymış gibi görünüyor. Santiment’e göre, SHIB’nin son 30 gün içindeki ağırlıklı duyarlılığı basın yazım göre -0,806’ya düştü.

Bir diğer dikkat çekici unsur olan ağırlıklı duyarlılık metriği. Piyasada bir kripto para üzerinde oluşan algıya ilişkin eşsiz sosyal hacmi dikkate alır. Metrikte oluşan pozitif görünüm, yatırımcıların varlık üzerinde umutlarının yüksek olduğu anlamına geliyor olabilir.

Shiba Inu’nun Geleceği

Bununla birlikte, SHIB’de oluşan negatif duyarlılığı, yazının yazıldığı sırada daha geniş bir piyasa koşulunda düşüş eğilimine işaret ediyor olabilir. Aynı dönemde, Shiba Inu ağındaki faaliyetler de azalmış göründü. Yukarıdaki grafiğe bakıldığında, 1 Eylül itibarıyla aktif adreslerin 103.600 olduğu görülüyor.  Yazım saatine göre ise bu sayı 72.300’e gerilemiş durumda. Bu düşüş, piyasa katılımcılarının yazım saatine göre Shiba Inu ağıyla etkileşime geçmekten önemli ölçüde kaçındığı anlamına geliyor. Dolayısıyla, SHIB token’ı etrafındaki dedikodular da azalmış görünüyor.

Teknik açıdan bakıldığında, SHIB bir aralık içerisinde işlem görmeye devam edebilir ya da bir düşüş trendini başlatabilir. Bunun nedeni olarak Üstel Hareketli Ortalama (EMA) gösterileşbilir. Yazım sırasında, 20 EMA (mavi) 50 EMA’nın (sarı) altına düşmüş göründü. Bu görünüm, 30 Ağustos’tan bu yana ayıların kontrolü elinde tutmasından kaynaklanıyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Shibarium ve Shiba Coin Son Durum Analizi! Ekim Ayı Shiba Inu (SHIB) Tahminleri
Shibarium ve Shiba Coin Son Durum Analizi! Ekim Ayı Shiba Inu (SHIB) Tahminleri
Dev Altcoin’de Korkutan Balina Hareketliliği! Trilyonlarca Token Hareket Ettirildi!
Dev Altcoin’de Korkutan Balina Hareketliliği! Trilyonlarca Token Hareket Ettirildi!
Shiba Coin Fiyatı İçin Yatırımcıların Önündeki Yol Haritası
Shiba Coin Fiyatı İçin Yatırımcıların Önündeki Yol Haritası
Shiba Inu’da Tarihi Cüzdan Hareketi Gerçekleşti! 2020 Yılında Bu Cüzdanda Tam 100 Trilyon SHIB Vardı!
Shiba Inu’da Tarihi Cüzdan Hareketi Gerçekleşti! 2020 Yılında Bu Cüzdanda Tam 100 Trilyon SHIB Vardı!
Meme Token’larda Son Durum! SHIB, DOGE ve PEPE’de Fiyat Analizi!
Meme Token’larda Son Durum! SHIB, DOGE ve PEPE’de Fiyat Analizi!
Shiba Inu Fiyat Analizi: SHIB İçin Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri Neler?
Shiba Inu Fiyat Analizi: SHIB İçin Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri Neler?
31 Ekim’e Dikkat! Ne Zaman Bu Tarih Gelse Kripto Paralar Yükseliyor! Shiba Inu İçin Yükseliş Mümkün Mü?
31 Ekim’e Dikkat! Ne Zaman Bu Tarih Gelse Kripto Paralar Yükseliyor! Shiba Inu İçin Yükseliş Mümkün Mü?
Memecoin’de Hikayenin Sonu Mu? Ethereum Balinaların Gözdesi Olmaktan Yatırımcıların Güvenini Kaybetmeye!
Memecoin’de Hikayenin Sonu Mu? Ethereum Balinaların Gözdesi Olmaktan Yatırımcıların Güvenini Kaybetmeye!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023