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  •   Bitcoin (BTC) Durgunlaşırken Aave, Zilliqa ve Bu İki Altcoin Tüm Piyasaya Meydan Okuyor!

Bitcoin (BTC) Durgunlaşırken Aave, Zilliqa ve Bu İki Altcoin Tüm Piyasaya Meydan Okuyor!

Bitcoin (BTC)'nin önderliğinden sıyrılan Aave, Zilliqa ve bu iki altcoin, fiyat artışlarıyla kripto piyasasının gündemine oturuyor.
15:54
4 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası, özellikle Bitcoin (BTC)’nin liderlik ettiği bir sakinlik içerisinde seyrediyor. Ancak bu sakinliğe rağmen bazı altcoinler, adeta BTC’den bağımsızlığını ilan eder gibi yükselişleriyle dikkat çekiyor.

Aave ve ZIL’in Durdurulamaz Yükselişi

Aave (AAVE), yükselişlere önderlik eden altcoinler arasında yer alıyor. Bu yazı yazılırken AAVE, her ne kadar son 24 saatte %4,5’un üzerindeki bir düşüşüyle 238 dolardan işlem görse de haftalık ve aylık artışları yatırımcılarını memnun ediyor. AAVE, haftalık %41, 14 günlük %56 ve aylık %91,6 artarak tokenının değerini giderek yükseltiyor.

Kripto piyasasını son iki haftalık ve aylık verimleriyle şaşırtan Zilliqa (ZIL) ise, bu yazı yazılırken son 24 saatteki %7,5 düşüşüyle 0,1557 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşe rağmen ZIL, haftalık olarak %47, iki haftalık %263 ve aylık %300’e yakın muazzam yükselişiyle yatırımcılarına çoktan kar ettirmeye başladı.

WAVES ve ADA İncelemeleri

Bu altcoinlerin yanı sıra Waves (WAVES) de yükselişleriyle bu trende katılıyor. Bitcoin’den bağımsız davranan altcoinlerden biri olan WAVES, son 24 saatteki %17’e yakın düşüşü ile 42.2 dolardan işlem görüyor. Normal şartlarda %17’e yakın bir düşüş yatırımcılar için iyi olmasa da Waves, haftalık %32, iki haftalık %31,5 ve aylık %132 artışı ile iki haftadır en çok konuşulan altcoinlerden biri olmayı başarıyor. Ancak uzmanlar, bu yükseliş trendinden sonra Waves’in fiyat düşüşü zamanının gelebileceğine dair de uyarıyor.

Tüm bunların ötesinde sağlam adımlarla ve gelişen altyapısı ile ilerleyen Cardano (ADA) ise, piyasa değerini artırarak değerine göre kripto para birimleri arasındaki listede tekrardan 7. Sıraya yükseliyor. ADA, bu 7. Sıraya yükselirken Ripple (XRP) ve Terra (LUNA)’yı ardında bırakıyor. ADA’nın arzındaki bu artış fiyatına da yansıyor ve bu yazı yazılırken ADA, günlük %3’ün üzerindeki artışıyla 1,21 dolardan işlem görüyor. Ayrıca ADA, aylık %44’e yakın fiyat büyümesiyle de piyasadaki varlığını giderek garantiliyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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