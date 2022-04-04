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Kripto Borsasından Önemli Rapor: 2022 Küresel Kripto Durumu 

Yapılan bir çalışmaya göre 2021 yılında çok sayıda yeni kullanıcı kripto para ekosistemine adım attı ve bu önemli bir hamleydi. 
16:20
4 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

2021 yılında kripto para piyasasının değeri 3 trilyon dolara kadar ulaştı. Ancak bunun yanında uzman isimler geçtiğimiz yıl kripto para piyasasının  oyun kurallarının değiştiğini de ifade ediyor. Yapılan bir çalışmaya göre 2021 yılında çok sayıda yeni kullanıcı da alana adım attı ve bu önemli bir hamleydi. 

2022 Küresel Kripto Durumu 

Kripto borsası Gemini tarafından 4 Nisan’da yayınlanan 2022 Küresel Kripto Durumu raporuna göre, dünyadaki kripto sahiplerinin %41’i 2021’de ilk kripto para birimini satın aldı. Bu sonuçlara, 20 ülkede ankete katılan 30.000’e yakın katılımcının verdiği yanıtlardan varıldı.  

Aynı katılımcı yüzdesi, şu anda kripto sahibi olmadıklarını ancak ya kripto paralar ile ilgili daha fazla şey öğrenmekle ilgilendiklerini ya da gelecek yıl dijital varlıkları almayı planladıklarını söyledi. Bu kesim raporda “kripto meraklısı” olarak tanımlanıyor. 

Kripto meraklısı grubun %47’si kadın ve dolayısıyla kripto para ekosistemindeki cinsiyet eşitsizliği de ortadan kalkıyor gibi görünüyor. İlginç bir şekilde gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar, tüm kripto sahiplerinin yarısından fazlasını temsil ederken, 2021’de kadın kripto sahiplerinin yalnızca üçte biri gelişmiş ülkelerde ve bölgelerdeydi. 

Kripto Para Benimsenmesi 

Son on yılda USD karşısında yerel para biriminde %50 daha fazla devalüasyon yaşayan ülkelerdeki katılımcıların, %50’den daha az devalüasyona sahip olanlara göre 2022’de kripto satın almayı planlama olasılıklarının beş kat daha fazla olduğu görülüyor. 

Bu, özellikle yerel para birimi USD karşısında %200’den fazla devalüasyon yaşayan ve ankete katılanların %41’inin kripto sahibi olduklarını söylediği Brezilya’da belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. İlginç bir şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kripto para birimi sahiplerinin %40’ı, varlığı enflasyona karşı bir korunma olarak görüyor. 

Gemini’nin çalışması, kripto sahibi olmayanları hala neden uzak kalmayı seçtiklerini de ortaya çıkardı: Yasal belirsizlikler, vergi karmaşıklıkları ve eğitim eksikliği. Daha spesifik olarak kripto para satın almama konusunda Asya Pasifik bölgesindeki katılımcılar tarafından en çok yasal belirsizlikler belirtilirken (%39), Orta Doğu’daki görüşülen kişilerin %30’u için sorun vergi karmaşıklıklarıydı. 

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