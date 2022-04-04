Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Twitter'da yaptığı hamleler ile adından tekrardan söz ettiriyor ve Dogecoin (DOGE)'ye olan desteklerini artırıyor.

Elon Musk, Twitter’da %9,2 hisse payı aldığını açıkladı. Dolayısıyla Dogecoin (DOGE)’nin yaratıcısı Billy Markus’un hemen hemen her gün Twitter’da başlattığı DOGE’nin Twitter’da kullanılması kampanyası nihai amacına bu hamle ile ulaşıyor. Musk, Dogecoin’i Twitter’a entegre edecek güce sahip oluyor.

Bloomberg, Reuters ve CNBC gibi ünlü medyalar da bu haberi doğruluyor. Ayrıca Musk, daha önce Twitter’da algoritmanın açık kaynaklı olması gerekip gerekmediğini bir anketle sormuştu. Bu anket sonrası hisse payının Musk tarafından alınmasıyla önceden sinyal verildiği de görülüyor.

DOGE’nin Hayali Artık Mümkün

Çinli bir kripto habercisi olan Colin Wu, Musk’ın Twitter hamlesi ile DOGE’nin Twitter’a entegrasyonunun artık mümkün olacağını da bildiriyor. Ayrıca Twitter, Musk sayesinde hisse değerlerini de %26 kadar arttırmış bulunuyor. Bununla beraber Musk, hissedarlar arasında en büyük yatırımcı olarak bu platformda yer alıyor.

Bunların yanı sıra Musk, özellikle tweetinde belirttiği gibi yeni bir sosyal medya platformu oluşturma düşüncesi de taşıyor. Gelen oylamalar sonrası Musk, Twitter’a rakip ve açık kaynaklı bir algoritma üzerinde yeni bir platform oluşturabilir. Bu yeni platform hem açık kaynaklı algoritmaya sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda Musk’ın en sevdiği altcoin ve meme token olan Dogecoin (DOGE)’nin sosyal medyaya entegrasyonunu da sağlayabilir.

Musk’ın Sonsuz Desteği

Eğer Musk, bu yeni platformu oluşturmaya karar verirse, Twitter’da hali hazırda entegresi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH)’nin bağış özelliğine eşdeğer şekilde muhtemelen DOGE’nin de aynı yolu izleyeceği düşünülüyor.

Ayrıca Musk, Dogecoin’in aya gidişiyle ilgili bir meme videosu da yayınladı. Musk, bu videonun her şeyi açıkladığını belirterek tekrardan DOGE’ye desteğini bildiriyor. Bununla beraber videoda, kripto işlemlerini doğrulamak için iş kanıtı algoritmasını kullanan DOGE, BTC ve diğer kripto para birimlerinin üretimi için kullanılan madencilik çipleri gösteriliyor. DOGE’nin kurucusu Billy Markus, bu videonun tarihteki en iyi kripto para birimi videosu olduğunu da vurguluyor.