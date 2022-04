Metaverse, özellikle Facebook’un Meta hamlesinden sonra hayatımıza girdi ve o günden bu yana da hem oldukça popüler hem de metaverse coin’ler hemen tüm kripto para yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Peki analistler Nisan ayında hangi 2 metaverse coin’in takip edilmesi gerektiğini düşünüyor?

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS), oyna-kazan trendini başlatan anonim oyunla ilişkili metaverse token’ı olarak tanımlanabilir. Token 2018’de kuruldu, ancak pandemi dönemine kadar fazla ilgi görmedi.

Oyuncular, Axies olarak bilinen karakterlerin NFT’lerini satın alıyor ve ardından onları oyun içinde kullanıyor. Bu karakterler Axie Infinity token’ları kullanılarak satın alınıyor. Oyuncular, Axie’lerini istedikleri zaman fiat para birimi için satabilir veya takas edebilir. Karakterler ayrıca değerlerini en üst düzeye çıkarmak için yetiştirilebilir ve bazıları 600.000 dolardan fazlaya alıcı buldu.

Oyun ayrıca, genel NFT pazarının yaşadığı soğuma dönemine rağmen büyük bir yeni oyuncu akını görüyor. ActivePlayers.io’ya göre, Şubat ayı sonu itibariyle her ay 2,6 milyondan fazla kişi Axie Infinity oynuyor. Bu, 1 yıl içinde yüzde 64’lük bir artış anlamına geliyor. AXS yazının kaleme alındığı an itibari ile 63 dolar bandında işlem görüyor.

Enjin Coin (ENJ)

Enjin Coin, 2009 yılında kurulan blockchain tabanlı bir oyun şirketi olan Enjin’in token projesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Enjin aslında en eski metaverse oyuncularından biri konumunda yer alıyor.

Şirket öncelikle sürükleyici oyuna ve sanal gerçeklik deneyimlerine odaklanıyor. Örneğin, Enjin Coin, her ikisi de kazan-kazan seçeneklerine sahip olan The Six Dragons ve Age of Rust gibi popüler sürükleyici blok zincir oyunlarını güçlendirmeye yardımcı oluyor. Enjin Ağı, oyuncuların kendi sohbetlerini ve web sitelerini oluşturmalarına ve hatta sanal mağazalara ev sahipliği yapmalarına olanak tanıyor.

Enjin ayrıca geliştiricilere, işletmelere ve bireylere hitap eden, Efinity olarak bilinen all-in-one platforma da sahip. Efinity’de bugüne kadar 70’den fazla başarılı kripto para birimi ve NFT projesi başlatıldı. Şirketin ayrıca Web 3.0 için baskın geliştirme platformu olmayı amaçlayan gelecekteki projelerin kurulmasına yardımcı olmak için 100 milyon dolarlık bir fon kurduğu bildirildi. ENJ yazının kaleme alındığı an itibari ile 1,81 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.