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İngiltere’den Kripto Para Açıklaması!

İngiltere'den kripto para ve regülasyonlarla ilgili 3 önemli haber geldi.
17:43
4 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Tüm devletler kendi kripto para düzenlemelerini hızla hayata geçirmek ve vatandaşlarını korumak istiyor. İngiltere de bu devletler arasında yer alıyor ve diğerlerine göre daha temkinli hareket etmeyi seçiyor. Bugün gelen açıklamalar oldukça önemliydi. Peki İngiltere kripto para endüstrisine bir yasak getirecek mi?

İngiltere Kripto Düzenlemesi

İngiltere’nin mali düzenleyicisi, politika oluşturma konusunda bilgi vermek için ilk “Crypto Sprint” etkinliğine katkıda bulunanları davet ediyor. Mali Davranış Otoritesi (FCA) pazartesi günü web sitesinde yayınlanan bir yayında, 10-11 Mayıs’taki etkinliğin teknoloji uzmanları, kripto uzmanları, akademisyenler, düzenlenmiş finansal kurumlar ve tüketici organları dahil olmak üzere endüstri liderlerini bir araya getireceğini söyledi.

FCA, ortaya çıkan kripto teknolojileri ve bunların nasıl düzenlenebileceği konusundaki bakış açısını bu etkinlikle geliştirmeyi hedefliyor. Katılımcılar 4 farklı gruba bölünecek ve kendi bakış açılarına göre kripto para endüstrisinin fayda/zararlarını tartışacaklar. Ekipler, özellikle FCA’nın kripto varlık firmalarının yaşam döngüsündeki önemli aşamaları ele aldığını söylediği üç sorun ifadesini ele alacak. Bunlar arasında yatırımcılara kripto varlıkların ihracına ilişkin bilgilerin açıklanması, merkezi ve merkezi olmayan kripto şirketleri için düzenleyici yükümlülüklerin belirlenmesi ve mevcut düzenleyici çerçevedeki boşluklar yer alıyor.

İngiltere Kripto Para

İngiltere Maliye Bakanı ise ülkesinin kripto para endüstrisinin küresel merkezi haline getirmek istediğini söyledi. Bugün İngiltere’den çok sayıda haber akışı oldu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey kripto paraların yenilikçi fırsatlar sunduğunu fakat dolandırıcıların da kripto paraları yoğun olarak kullandığını söyledi. Bailey vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Maliye Bakanlığı, Şansölyenin İngiltere Darphanesinden bir NFT oluşturmasını istediğini açıkladı. Kripto paralar konusunda Çin kadar katı tavır takınmayan İngiltere, kapsamlı bir yasal çerçevenin son derece acil ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Regüle edilmemiş piyasalarda insanlar çok daha kolay aldatılabiliyor ve dolandırıcılar özgürce at koşturabiliyor.

Uzmanlara göre 2023 yılının ikinci çeyreğine kadar küresel ölçekte kripto paralarla alakalı kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilmiş olacak. Ülkemizde ise bir taslak metin hazırlanmış olmasına rağmen henüz meclise gelen bir çalışma olmadı.

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