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AVAX, XRP ve Ethereum Yorumları: Altcoin’lerde Son Durum! 

Popüler kripto paralardan Avalanche (AVAX), Ripple (XRP) ve Ethereum’un (ETH) genel piyasaya ayak uydurarak ilerledikleri görülüyor. 
18:22
4 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Kripto para piyasaları nispeten sakin bir Pazartesi günü geçirirken Avalanche (AVAX), Ripple (XRP) ve Ethereum’un da (ETH) genel piyasaya ayak uydurarak ilerledikleri görülüyor. Peki, AVAX, XRP ve ETH fiyatlarında beklentiler ne yönde, güncel durumlar ne? 

AVAX Yorumları 

Piyasa değeri bakımından en büyük 10. kripto para birimi olan AVAX, özellikle Türk yatırımcılar arasında oldukça popüler. Son 24 saat %3,4 düşüş kaydeden AVAX, yazının kaleme alındığı an itibari ile 94 dolardan işlem görüyor. 

Analistlere göre AVAX için şu anda 103 dolar bandı bir direnç olarak işlem görüyor. 103 doların üzerine 108 dolar bandında bir direnç bulunurken aşağı yönlü ilk desteğin 90 dolar seviyesinde olabileceği ifade ediliyor. 

Analistlere göre AVAX fiyatında gelecek yukarı yönlü bir hamle 103 doların üzerine ve hacimli bir şekilde olursa 108 dolar sonrasında 120 dolara hızlı bir hamle gelebilir. Ancak bu noktada grafiklerden bağımsız olarak BTC fiyatında yaşanacak ani bir düşüşün AVAX’ı da hızla aşağı çekebileceği ifade ediliyor. 

XRP Yorumları 

SEC ile arasındaki gerilim devam ederken XRP yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,83 dolardan işlem görüyor 39,7 milyar dolar piyasa değeri ile 8. sırada yer alan XRP son 24 saatte stabil bir görünüm kaydetti. 

Analistlere göre şu anda XRP fiyatını SEC davası baskılıyor. Analistlerin büyük çoğunluğu SEC davasının olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasının XRP fiyatını yukarı yönlü etkileyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla şu an için XRP yatırımcıları dava sürecine kilitlenmiş durumda. 

Ethereum Analist Yorumları 

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum yazının kaleme alındığı an itibari ile 3.467 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde nispeten stabil bir grafik çizen ETH, BTC ile birlikte hareket etmeye devam ediyor. 

Ethereum’un yukarı yönü hamlesini devam ettirebilmesi için Bitcoin’in de yukarı yönlü hamlelerinin devam etmesi gerekiyor. ETH için şu anda üst seviyede 3.500 doların direnç olduğu düşünülüyor. 3.500 doların hacimli bir kırılımı ise 3.600 dolara doğru başka bir hamleyi tetikleyebilir.  

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