Santiment, bu dört altcoinin fiyat değerine göre yükselişlerine dikkat çekiyor ve Bitcoin (BTC)'den bağımsız hareket ettiğini vurguluyor.

Bir on-chain veri toplayıcı platformu olan Santiment, GMT, Zilliqa (ZIL), Waves (WAVES) ve Aave (AAVE)’nin yükselişte olduğunu ancak Bitcoin’in 48.000 dolar seviyesinde toparlayamadığını raporluyor.

BTC’nin Performansı

Santiment, yaptığı ilgili yayınlamada Bitcoin’in düşüşüyle alakalı olağandışı ivmeler gösterdiğini de belirtiyor. Platform, normal şartlar altında eğer Bitcoin düşerse altcoinlerin de onu izleyerek düştüğünü ancak bu sefer işlerin pek de öyle gitmediğini vurguluyor.

Bu süreçte BTC, 48.000 dolar seviyesinde tutunamadı ve yaklaşık %7,52 fiyat kaybıyla 48.200 dolardan 44.617 dolara kadar düştü. BTC, 1 Nisan’dan bu yana kayıplarının sadece %3,62’sini geri kazanmayı başardı. Bu yazı yazılırken ise BTC, son yirmi dört saatteki yaklaşık %0,35’lik düşüşüyle 46.012 dolar civarında işlem görüyor.

%100 ve Üzerinde Artışlar

Bir yandan BTC fiyat mücadelesi verirken, bazı altcoinler ise muazzam yükselişleriyle dikkat çekiyor. Bu yükselişlere AAVE, WAVES, ZIL ve GMT önderlik ediyor. AAVE, son bir haftada %40 ve bir ayda %99’un üzerinde bir artış gösteriyor. WAVES ise, son bir hafta %33 ve son bir aydaki %134’ün üzerinde bir artışla göze çarpıyor.

Diğer yandan Zilliqa (ZIL), son bir haftadaki %50 ve son bir aydaki %307 artışıyla altcoinlerin şahı oluyor. Tüm bunların yanı sıra GMT ise, bir haftalık %200’den fazla artışıyla kripto piyasasını şaşırtıyor. Genel olarak bu altcoinlerin piyasa değeri Pazartesi gününden bu yana hızla artmaya devam ediyor.

Öte yandan altın severliği ile ve BTC düşmanlığı ile bilinen Peter Schiff, BTC’nin 48.200 dolara ulaşmasına rağmen fiyatının artmasına dair hiçbir garanti olmadığını inatla bildiriyor. Ayrıca Schiff, BTC’nin geçen yıl bu zamanlara oranla %20 daha aşağıda seyrettiğini de vurguluyor. BTC hakkında mizahi ile de tanınan Schiff, 1 Nisan’da da Bitcoin’in kurucusu Satoshi olduğuna dair bir şaka da yapmıştı.