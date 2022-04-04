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Ripple (XRP) ve Terra (LUNA) Değil Bu Altcoin Piyasaya Yeniden Hükmediyor!

Yükselmelerden sonra kripto piyasası sakinliğini korurken bu altcoin, hem yükselişleriyle hem de piyasadaki arz artışıyla dikkat çekiyor.
12:51
4 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Cardano (ADA), bir süredir düşüş ivmesi gösteriyordu. Ancak mikro ve orta düzey ADA token sahiplerinin rekor kıran bir arz artışı göstermesiyle ADA, tekrardan 1,2 dolar seviyelerine çıkmayı başarıyor.

ADA Arzındaki Artış

Bir on-chain izleme platformu olan Santiment, 100 dolar ile 100.000 dolar arasında ADA token sahibi olan yatırımcıların mevcut arzının arttığı belirtiyor. Bu arz, toplam kripto piyasasının arzının %16,8’i olmayı başarıyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor. Ayrıca raporlar, 100 doların altında ADA sahibi olan yatırımcıların da gün geçtikçe arttığını gösteriyor.

Bunların yanı sıra makro yatırımcılar olarak bilinen ve 100.000 doların üzerinde stok tutan balinalar, ADA arzının %83,1’ine sahipler. Bu arz artışları ile beraber organik giriş toplayan ADA, fiyat toparlanmasına giriyor ve yükselişler gösteriyor. Platformunda fiyat tahminleri için oylamaları ile meşhur olan CoinMarketCap’teki bir oylamaya göre kullanıcılar, ADA’nın Nisan sonuna kadar 1,35 dolardan işlem göreceğini öngörüyor.

ADA’nın Fiyatı

Bu yazı yazılırken ise ADA, %4’ten fazla artışı ile 1,214 dolardan işlem görüyor. Ayrıca ADA, bir haftalık bakıldığında %3, aylık olarak bakıldığında ise %44’e yakın bir artış göstererek dikkat çekiyor. Bu arz artışı ve fiyat artışlarıyla beraber ADA, piyasa değerine göre kripto para birimleri arasında yedinci sıraya tekrardan yükseliyor. 41 milyar dolara yakın piyasa değeri bulunan ADA, bu yükselişiyle Ripple (XRP) ve Terra (LUNA)’yı listede geçiyor.

Öte yandan diğer altcoinler, son fiyat rallilerinden sonra daha sakin seyrediyor. Cardano, %4’ün üzerinde bir artışla piyasa değerine göre ilk 10 altcoin arasında en büyük kazancı sağlayan oluyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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