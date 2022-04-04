PancakeSwap ekibi, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı açıklama ile az önce 6.763.004 adet CAKE‘in yakıldığını duyurdu. Twitter gönderisi ile CAKE yakımını duyuran PancakeSwap ekibi, Bscscan verilerini de paylaşarak söz konusu yakımın güncel fiyatlar ile ortalama 66 milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti.

6.763.004 Adet CAKE Yakıldı

Gün içerisinde saat 10.11’de Twitter hesabından CAKE yakımına ilişkin bir duyuru yapan PancakeSwap ekibi, az önce 6.763.004 adet CAKE yakımının gerçekleştiğini duyurdu. PancakeSwap ekibi, CAKE yakımına ilişkin yaptığı paylaşıma ek olarak Bscscan verilerini de paylaştı ve mevcut fiyatlar ile 66 milyon dolarlık CAKE yakıldığını duyurdu. Güncel fiyatlarla ise yakılan CAKE tutarı, ortalama olarak 67 milyon dolar değerinde.

CAKE, Güçlü Bir Yükseliş İvmesi Yakaladı

Binance Smart Chain tabanlı merkeziyetsiz borsa (DEX) PancakeSwap’ın yerel token’ı olan CAKE, son aylarda kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisi ile birlikte oldukça yüksek oranlarda değer kaybetti. CAKE, Nisan 2021’de kaydettiği 44 dolar ATH seviyesinden bu yana önemli ölçüde uzaklaştı ve bu süreçte 5,30 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Ardından lider kripto para biriminin yönünü yukarı çevirmesi ile birlikte kripto para piyasası da güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. CAKE de kaydettiği yüksek oranlı değer kayıplarının ardından piyasanın yeniden bir yükseliş ivmesi yakalaması ile birlikte yukarı yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başladı. Son 1 haftalık zaman diliminde kaydettiği yükseliş hareketlerinin ardından CAKE, 10 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.