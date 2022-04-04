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NFT’im Dizi Karakteri Oluyor!

10:29
4 Nisan 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan

Biraz yağ ve ne kadar yemek istiyorsan o kadar mısır. Tava veya tencere? Tercih tamamıyla sana kalmış. Yağı tencereye dökel… Dur dur yemek tarifi vermiyorum, ne oluyor yahu deme hemen.. Keyif zamanı geldi çattı! Sahip olduğun NFT’yi patlamış mısır eşliğinde televizyon karşısında veya dijital ortamda keyfini çıkara çıkara izlemek istemez misin?

Nasıl Yani? Hadi başlayalım…

01.04.2022 tarihinde herkes 1 Nisan şakası yapmakla meşgulken, Fluffy Polar Bears NFT projesinin ekibi ansızın 22:00’da Twitter üzerinden gerçekleştirmiş olduğu space ile Xentrix Studios ile partnerlik anlaşması yaptığını duyurdu. Xentrix Studios mu? Ne ki bu? Gelin hep beraber bu Xentrix Stüdyoları neymiş bir bakalım.

Xentrix, Singapur, Dubai, Filipinler, Hindistan ve Avustralya’daki stüdyoları ile özellikle Avustralya’da en hızlı büyüyen animasyon stüdyosudur. Tamam animasyon şirketiymiş işte deyip geçiştirmeyin konuyu. Çünkü yaptığı işler, çalıştığı ve ortaklık kurduğu markalar üst düzey olanlardan… Hem de 3D, 2D ve oyun videolarında yapmış olduğu çalışmalar ile kendini kanıtlamış bir şirket. Batman, Örümcek Adam, Transformers, Bugs Bunny, Lego ve Noddy gibi çizgi filmleri hatırlıyorsunuzdur. İşte bunlar ve daha fazlası üzerinde animasyon projesi için çalışmışlar. Hatta daha da abartırsam, Marvel, DC, Warner Bros ve Disney gibi sektöre yön veren ünlü markalar ile işbirliği yapmışlar. Eee daha ne olsun, bizim pofuduk, kabarık tüylü ayılarımızda bu işin içine dahil olmasın mı? diye sorduğum anda…

Xentrix Studios’un yaratıcısı olan Ken Cantrill pazar arabasını almış 🙂 NFT pazarında gezinirken, ne oluyor yahu bu NFT sektöründe bir göz atayım diye bakınıyor ve bizim kabarık tüylü, sevimli pofuduk ayılarımıza denk geliyor. Yani Fluffy Polar Bears’lara ve bu karakterlerin kendi yetiştiği dönemdeki çizgi fimlerde kullanılan karakterleri anımsattığını ve işi birazcık daha kurcalamak istediğinde kendisi gibi kökeni karikatüristliğe uzanan Selçuk Erdem’in işin arkaplanında olduğunu fark ediyor ve hemen Fluffy Polar Bears ekibine teklif götürüyor. Kendisinde ve ekibinde fazlasıyla heyecan uyandıran bu NFT karakterlerine “Bir animasyon dizisi çekmek istemez miyiz Selçuk Bey” diyor ve anlaşma sağlanıyor.

Evet evet doğru duydun! NFT karakterlerimiz artık bir televizyon yıldızı olacak… Dizinin adı henüz belli değil ama ekip dizinin “iceverse” isminin bir yerde geçeceğini söylüyor. Hikaye olarak ise günümüz dünyasını yaşayacağız aslında ama tek bir farkla! Hayatta sadece Fluffy’ler olacak ve günümüz çağına göndermeler yaparak, içine NFT’leri dahil ederek, geçmiş çağı başlatan mağara adamından, şimdi ki zamanın astronotunu birleştirerek güzel bir komedi oluşturulacağı ekipten sızanlar arasında 🙂 Karakterlerimiz Selçuk Erdem’in çizmiş olduğu çizimler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan 2D çizimlere dönüştürülecek. Senaryo komedi, şamata ve sevimlilik içereceğinden hatırlarsınız bir zamanların Simpsonlar’ı vardı, aynı onun gibi ailecek oturup rahat rahat izleyebileceğimiz bir animasyon dizisi olacak. Hatta bütün bunlar ile kalınmayıp projenin dünya çapında daha çok yerlere ulaşabilmesini sağlamak için, marka yönetimi ve lisanslama üzerine hizmet veren Avustralya medya şirketi diyeyim ben ona WP Brands ile projeye yön verecekler…

Ne yalan söyleyeyim neden bu kadar para veriyorsunuz bu JPEG görsellerine diyenlere ithafen… Bu yazım ile birlikte bir JPEG görselinin çıkış aşamasından bir marka olma yolunda ilerleyen serüvenine hep birlikte tanık oluyoruz.

O yüzden ben çoktan mısır stoğumu yaptım ve NFT karakterimin ekranlarda oynayacağı günü iple çekiyorum. Sende şimdiden mısır stoğunu yap derim 🙂 JPEG’ler bir nevi NFT’ler herkesin aklında doğru şekilde yer edininceye kadar. !ice

Ben Sercan.

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