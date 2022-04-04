Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günlük kapanışa saatler kala kaydettiği yukarı yönlü atak girişimlerine karşın 47.400 dolar fiyat seviyelerinden reddedilerek 46.185 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Günün ilk saatlerinde 3.600 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşan Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından yeniden 3.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,25 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin, 46.000 Dolar Seviyelerine Geri Çekildi

Son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Bitcoin, geçen hafta 48.000 dolar direncinden reddedilmesinin ardından yeniden 44.500 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Bitcoin, 44.500 dolar fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından yeniden yönünü yukarı çevirse de günün ilk saatlerinde 47.400 dolar fiyat seviyelerine ulaşması ile birlikte aşağı yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başladı. Bitcoin‘in günün ilk saatlerinde 16.185 dolar fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte de kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, düşük oranlı değer kayıpları kaydetti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Ethereum (ETH), günün ilk saatlerinde 3.600 dolar fiyat seviyelerine yaklaşsa da yeniden 3.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 447 dolar, Solana (SOL) 135 dolar, Terra (LUNA) 114 dolar, Ripple (XRP) 0,83 dolar, Cardano (ADA) 1,18 dolar, Avalanche (AVAX) 97 dolar ve Polkadot ise (DOT) 22 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,25 trilyon dolara geriledi.