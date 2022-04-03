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Popüler Altcoin İçin Uyardı! Fiyatı Çökebilir, Arzda Sıkıntı Var!

İki milyon kripto para yatırımcısını kendi hesabından uyardı. Bu altcoin uzun vadede iyi bir seçenek olmayabilir.
20:25
3 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında arz konusu bazı yatırımcıların gözünden kaçabiliyor. Doğal olarak göz göre göre zararına bir yatırım yapılıyor. Bu sebepten arz, dolaşım arzı ve benzeri konularda güncel kalabilmek önemlidir. Aksi taktirde uzun vadeli yatırım planlarını aslında sonu belli birer hüsrana dönüşebilir. Peki uyarı hangi altcoin için paylaşıldı?

Bu Altcoin’e Dikkat

Popüler kripto para kanalı Coin Bureau takipçilerini uyarıyor. Guy ismiyle bilinen kripto analisti, yeni bir videoda, iki milyon YouTube abonesine, dolaşımdaki MATIC arzının, yakın gelecekte herhangi bir ralliyi engelleyebilecek oldukça önemli bir satış baskısı oluşturduğunu söylüyor.

“CoinMarketCap’ten alınan tarihsel veriler, MATIC‘in dolaşımdaki arzının son dört ayda yaklaşık 600 milyon arttığını gösteriyor. CoinGecko‘nun geçmiş verileri, MATIC’in dolaşımdaki arzının hiç değişmediğini gösteriyor, ancak MATIC’in hakkediş programı göz önüne alındığında bu pek olası değil. Polygon Vakfı için hakkediş sözleşmesi aynı dönemde 600 milyon MATIC yayınladı ve bunu projeyle ilgili önceki videomdan aldığım görüntülerden biliyorum”.

Polygon (MATIC) Yorum

Diğer hakkediş sözleşmelerinin MATIC bakiyelerinin çok az değişmesi, hatta aynı kalması, satış baskısının çoğunun Polygon Vakfı’ndan geldiğini gösteriyor. Guy, MATIC’in satın almaları ve işletmeyi finanse etmek için geliştirme ekibinin yoğun harcamalarının kripto varlığının fiyatını etkileyebileceğini söylüyor.

Geçen ağustos ayında, Polygon Foundation sıfır bilgi teknolojilerinin (zero-knowledge) gelişimini finanse etmek için hazinesinden 1 milyar dolar değerinde MATIC tahsis etti. Polygon Foundation ayrıca Hermes Network‘ü satın alması için 250 milyon MATIC ile ödeme yaptı.

Polygon‘un yukarıda bahsedilen Mir Protokol’ü satın alımının 250 milyon MATIC’e mal olduğu ve Polygon’un 450 milyon dolarlık artışının bile aslında çeşitli kripto VC’lere OTC ile MATIC satışı olduğu bildirildi.

“MATIC’teki bu 450 milyon dolarlık hak kazanma planına ilişkin herhangi bir özel referans bulamadım, bu yüzden kilitlerinin açık olduğunu varsaymak zorundayım. Messari’nin MATIC için hak kazanma programının doğru olduğunu varsayarsak, tüm bunlar, şimdiye kadar Polygon Foundation‘a verilen MATIC’in tümü olmasa da çoğunu açıklar ve kalanın işletme maliyetlerine veya diğer girişimlere harcandığını hayal ediyorum”.

Guys, satış baskısının yakın gelecekte MATIC’in fiyat potansiyeli için “korkunç bir tablo” çizdiğini ve herhangi bir rallinin büyük ölçüde talebe ve Polygon ağındaki gelecekteki gelişmelere bağlı olacağını söylüyor.

MATIC‘e olan talebin düşüşte olduğu gerçeği olmasaydı, bu iyi olurdu. Gördüğünüz gibi, Polygon’un PoS zincirindeki yeni cüzdan adreslerinin sayısı sabitlenmiş görünüyor. Daha da kötüsü, DeFi protokollerinde toplam değer kilitlendiğinden, Polygon’un PoS zincirindeki günlük işlemlerin sayısı aylardır düşüşte”.

MATIC yazı hazırlandığı sırada 1,69 dolardan alıcı buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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