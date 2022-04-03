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XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!

Kısa vadede bu altcoinler nasıl performans gösterecek. XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin veya Polkadot almak mantıklı mı?
12:54
3 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin 44.200 dolar dibinden geri döndü ve yazı hazırlandığı sırada 46.370 dolardan alıcı buluyor. Piyasadaki belirsizlik devam ediyor. Terra’nın Bitcoin alımları, yaklaşan FOMC tutanakları ve Ukrayna gerilimi volatiliteyi artırıyor. Özellikle altcoinlerde çok daha ciddi dalgalanmalara şahit oluyoruz. Peki popüler altcoinlerde son durum ne?

Ripple (XRP)

XRP, mart ayının başından bu yana geniş tabanlı bir toparlanma yaşıyordu, ancak bu yukarı yönlü kanal, 31 Mart’ta aşağı yönlü kırıldı. Bu büyük olasılıkla altcoin için 1 dolara koşma hayallerini paramparça etti. Bir sonraki destek seviyesi muhtemelen XRP’nin şubat ayının ikinci yarısına doğru konsolide ettiği bir seviye olan 0,7 dolar bölgesi olacak.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) marjinal bir şekilde 50’nin altındayken, yukarı yönlü momentum zayıf görünüyordu. Herhangi bir olumlu haber, XRP’yi direnç boyunca yukarı itmeye ve oluşmaya başlayan düşüş trendini kırmaya yardımcı olabilir.

Zilliqa (ZIL)

Son dönemlerin en iyi performans gösteren altcoini Zilliqa (ZIL) oldu. Zilliqa, yaklaşık sekiz günde %400+ fiyatlama yaptı. Ancak 1 Nisan’dan beri her zamanki gibi düzeltmeye başladı. Bu kadar yüksek bir ralliden sonra, kâr rezervasyonunu hesaba katmak için bir tür düzeltme olması zorunludur. Bununla birlikte, grafikte azalan bir üçgen paterni oluşuyor ve bu da bir sonraki 0,1 dolar destek seviyesine kadar daha fazla düşüşün yolda olabileceğini gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) de fiyatlardaki düşüşle birlikte düşen Bakiye hacmine (OBV) karşılık olarak istikrarlı bir şekilde gevşiyor.

Dogecoin (DOGE)

Teknik olarak konuşursak, 4 saatlik grafikte Dogecoin, Kasım 2021’de başlayan uzun bir düşüş trendinden çıkmayı başardı. Fiyatlar şu anda 20 ve 50 SMA altında işlem görüyor. Bunlar kısa ve orta vadeli iyi destek/direnç seviyeleridir.

RSI, 50 işaretine zar zor tutunabiliyor ve Müthiş Osilatör negatif bölgede kırmızı çubuklar göstermeye başladı. Kısa vadede gevşeme görülebilir.

Polkadot (DOT)

Polkadot, mart ayının başından bu yana oldukça iyi toparlanıyor. Şimdiye kadar, bu zaman diliminde yaklaşık %50 toparlandı ve şu anda bir direnç seviyesinin (koyu yeşil ile işaretlenmiş) hemen altında işlem görüyor.

Zilliqa‘nın aksine, yukarı hareketi yavaş ve istikrarlıydı, bu nedenle muhtemelen bir fiyat düzeltmesi de o kadar sert olmayacak. Direnci (koyu yeşil ile işaretlenmiş) ~23 doları geçtikten sonra, 29-30 dolar civarındaki bir sonraki mantıksal direnç bölgesine yükselmesi beklenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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