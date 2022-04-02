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Düşüşü Bilen Analist: Binance’de Bulunan Bu 2 Altcoin ATH’ye Hazır!

Piyasanın popüler analistlerinden olan Smart Contracter, Nisan ayında iki altcoin’in yeni bir yükseliş hamlesi yapacağını düşünüyor. 
22:30
2 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Bitcoin’in 2021 yılı sonundaki düşüşünü doğru bir şekilde tahmin eden popüler analist Smart Contracter yaptığı son açıklamalarda, birkaç projenin aylık kapanışının oldukça iyi göründüğünü dile getirdi. Analistin yükseliş beklediği kripto para birimlerine bir göz atalım…

Fantom (FTM) ve Solana (SOL)

Smart Contracter’ın radarındaki ilk altcoin, haftalık zaman diliminde düzeltici bir A-B-C modelini halihazırda tamamladığını söylediği Fantom (FTM). Yatırımcı, akıllı sözleşme platformu için mevcut 1.55 dolar seviyesinden tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.50 dolara doğru %190’lık bir artış beklediğini ifade ediyor.

Analiste göre FTM’nin aylık kapanışı oldukça iyi seviyelerde gerçekleşti ve bu da FTM’nin yeni bir rekor için harekete geçme şansının yüksek olduğunu gösteriyor olabilir. FTM yazının kaleme alındığı an itibari ile 1,65 dolardan işlem görüyor.

Analiste göre Solana (SOL) da hem Bitcoin hem dolar işlem çiftinde yükseliş sinyalleri veriyor. SOL/USD işlem çifti ile ilgili yaptığı yorumlarda Smart Contracter, paritenin birkaç aylık düşüş trendinin sonrasında bir yükseliş eğilimi olduğunu ifade ediyor. Bu noktada analist yaptığı açıklamalarda, aylık kapanışın oldukça iyi olduğunu ifade etti ve teknik göstergelerin artış sinyali verdiğini dile getirdi.

Ayrıca SOL üç dalgalı bir düzeltme modelini tamamladı ve bu da bir yükseliş sinyali olarak değerlendirilebilir. SOL yazının kaleme alındığı an itibari ile 135 dolar bandında işlem görüyor.

Genel Kripto Piyasası

Analistlere göre eğer Bitcoin 46.600 doları destek haline getirirse bu kısa vadede yükseliş beklentilerini destekleyecek. BTC’nin 48.000 dolarlık direnci hacimli bir şekilde kırması ise ralli sinyali olabilir. Bu noktada analistler altcoin’lerin Bitcoin’den daha agresif hareketler yapabileceğini ifade ediyor.

Nasıl ki düşüşlerde pek çok altcoin BTC’den daha sert geri çekilme yaşadıysa yükseliş döneminde de altcoin’ler BTC’den daha iyi performans sergileyebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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