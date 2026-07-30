Tokenleştirilmiş ABD hisselerine hafta sonu talebi hızla arttı, hacim payı %37’ye çıktı

DWF Ventures tarafından yayımlanan rapor, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarına dayalı sürekli vadeli işlem piyasasının hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Tokenleştirilmiş RWA sürekli vadeli işlemlerinin toplam işlem hacmindeki payı mart ayından bu yana düzenli olarak yükselirken, temmuz ayında dijital varlık piyasasındaki toplam sürekli vadeli işlem hacminin yüzde 37’sine kadar çıktı.

Bu oran dört ay önceki seviyenin iki katından fazlasına karşılık gelirken, söz konusu piyasanın altı ay önce olmadığı unutulmamalı.

Hafta sonu işlemleri büyümeyi destekledi

Rapora göre büyümenin başlıca nedenleri arasında ABD piyasalarının kapalı olduğu hafta sonlarında işlem yapılabilmesi ve halka açık olmayan şirketlerin değerlerine yönelik artan talep bulunuyor.

Yatırımcılar bu ürünlerle Tesla ve Nvidia gibi büyük ABD şirketlerinin yanı sıra altın ve ham petrol gibi fiziksel varlıkların fiyat hareketlerine hafta sonlarında da pozisyon alabiliyor.

Tokenleştirilmiş ürünler, SpaceX, OpenAI ve Anthropic gibi halka açık olmayan şirketler için olası piyasa fiyatlarının halka arz öncesinde oluşmasına da katkı sağlıyor.

Farklı varlık sınıflarındaki fiyatların kesintisiz izlenmesinin önem kazanmasıyla 1stepSwap, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları kaldıran oldukça pratik bir platform olarak öne çıkıyor, gerçek dünya varlıklarını doğrudan blokzincire taşıyarak özellikle dev ABD şirketlerinin hisselerine, altın ve gümüş gibi emtialara karmaşık prosedürler veya aracı kurumlar olmadan 7/24 doğrudan cüzdan üzerinden erişim sağlıyor, platform aynı zamanda piyasadaki en iyi fiyatı belirleyerek dünyanın en büyük hisselerinin avantajlı oranlarla alınıp satılmasına imkan tanıyor.

TradeXYZ işlem hacminde açık ara öne geçti

Büyüme merkeziyetsiz borsalarda daha belirgin hale gelirken, Hyperliquid altyapısını kullanan TradeXYZ toplam 350,7 milyar dolarlık işlem hacmiyle ilk sırada yer aldı.

TradeXYZ platformunu 42,1 milyar dolarla Binance, 35,2 milyar dolarla Bybit, 19,4 milyar dolarla Gate ve 9,2 milyar dolarla OKX izledi.