XRP kritik 1,30 dolar desteğinde tutunamazsa 2 dolar hedefi riske giriyor

Kripto para piyasalarında son dönemde dalgalı seyir devam ederken, XRP ile ilgili kritik bir eşik ortaya çıktı. Fiyat hareketleri incelendiğinde, XRP’nin uzun süredir devam eden yatay sıkışmasını koruyup koruyamayacağı, orta vadeli toparlanma ihtimalinin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Fiyatın 1,30 dolar desteği üzerinde tutunması, ilerleyen dönemlerde psikolojik öneme sahip 2 dolar seviyesine gidebilecek yeni bir hareket için temel oluşturacak.

HYPE yükselişi ve piyasa farkı

Pazarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Hyperliquid (HYPE)’in güçlü performansı oldu. HYPE, yılın başında 25 dolara kadar geriledikten sonra toparlanma kanalına girerek son haftalarda yukarı yönlü bir ivme yakaladı ve 48 dolar seviyesine tırmandı. Bu süreçte her geri çekilme girişimi alıcılarla karşılaştı ve fiyat, yeniden yukarı yönde ataklar yaptı.

HYPE varlığının grafiğinde görülen ardışık yükselen dip ve tepe oluşumları, kısa vadeli spekülatif hareketlerden çok, toparlanmanın sürdürülebilirliğine işaret ediyor. Ayrıca yükselişi destekleyen teknik göstergeler, piyasanın genel havası olumsuz olmadığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan, kullanıcıların kaldıraçlı alım satım yapabildiği bir platformdur. Özellikle son dönemde merkezi borsalara alternatif olarak popülerlik kazanıyor.

Öte yandan, Ethereum ve XRP gibi büyük isimler trend desteği ve kritik seviyelerin altında sıkışma yaşıyor. Hyperliquid üzerindeki yükseliş beklentisi, aktif trader etkinliği ve katılımının artmasına da bağlanıyor.

Ethereum düşüş baskısı altında

Ethereum’da ise fiyat, yeniden 2.100 dolar civarına geriledi ve son denemelerde yukarı yönlü hareketlerin sürdürülemediği gözleniyor. 2.000 dolar bölgesi kısa vadeli ana destek olarak öne çıkarken, şu anda teknik göstergeler hala satış baskısının hakim olduğunu gösteriyor. RSI gibi ivme endeksleri negatif tarafta kalmaya devam ediyor ve hacimde belirgin bir artış yaşanmıyor.

Ethereum’da uzun vadeli 200 günlük ortalamanın yaklaşık 2.550 dolar seviyesinde olduğu ve fiyatın bu direnç bölgesinin oldukça altında kaldığı belirtiliyor. BTC üzerindeki baskı ve genel piyasa zayıflığı, Ethereum’da kalıcı yukarı hareketlerin gerçekleşmesini şu an için kısıtlıyor.

XRP’nin 2 dolar yolu kritik desteklere bağlı

XRP, haftalarca 1,37 dolar civarında yatay harekette sıkıştıktan sonra, şimdi kaderini belirleyecek destek bölgesinde mücadelesini sürdürüyor. Son aylarda birçok altcoin ve memecoin’in sert düşüşler yaşadığı ortamda XRP, serbest düşüşten konsolidasyon yapısına geçti. Bu dar bantlı hareket, uzun vadeli bir toparlanma için altyapı oluşturabilir.

Fakat teknik tabloya bakıldığında XRP halen hem 100 hem de 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor. Her ne kadar zaman zaman fiyat yukarı ivme yakalamaya çalışsa da, yüksek seviyelerde satıcıların baskısı sürüyor ve 1,50 dolar bölgesindeki denemeler kısa sürede başarısız oluyor.

XRP’nin yükselişe geçebilmesi için üç koşulun eşzamanlı gerçekleşmesi gerekiyor: 1,30 dolar ana desteğinin kaybedilmemesi, Bitcoin fiyatında istikrarın sağlanması ve fiyatın 1,40 ile 1,50 dolar bandındaki hareketli ortalama kümelerini hacimle birlikte aşması.

Fiyat bu koşulları sağlayamazsa, 1,30 doların altında oluşabilecek bir kırılma daha büyük düşüşlerin yolunu açabilir. Bu seviyede kalınması, 2 dolara doğru potansiyel yeni bir ralli için ilk ön şart olarak öne çıkıyor. 2 doları hedefleyen senaryo için piyasanın genelinde güvenin ve alım iştahının da artması şart.

Ana kripto para eğilimlerinin karşılaştırması

Kripto Para Kritik Destek Kritik Direnç Mevcut Momentum Temel Riskler Ethereum 2.000 $ 2.550 $ Zayıf Piyasa genelinde satış baskısı HYPE 25 $ 48 $ Güçlü Pazar genel havaya duyarlı XRP 1,30 $ 1,50 $ Nötr Düşük hacim, aşağı trend baskısı