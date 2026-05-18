Hyperliquid’da RWA açık pozisyonu 2,6 milyar dolarla tarihi zirveyi gördü

Hyperliquid platformunda gerçek varlıklar üzerinden yapılan (RWA) işlemlerin açık pozisyon büyüklüğü son iki ayda iki kat artarak 2,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Platformda genel açık pozisyon ise 8,56 milyar dolar oldu. Bu güçlü büyüme, zincir üzerindeki yatırımcıların ilgisinin hızla RWA alanına kaydığını gösteriyor.

RWA’ya Olan Talep Rekor Kırdı

Hyperliquid, gerçek varlıkların doğrudan alım satımına olanak tanıyan ve anlık yatırım trendlerine hızlıca yanıt verebilen bir platform olarak öne çıkıyor. Şirket, özellikle HIP-3 sürümüyle, kullanıcıların hisse, emtia ve endeks gibi geleneksel enstrümanlara blok zincir üzerinde kesintisiz erişim sağlamasını kolaylaştırıyor. 24 saat açık ve merkeziyetsiz yapı da, işlem hacminin giderek büyümesine katkıda bulundu. DeFiLlama verilerine göre, tüm RWA sürekli vadeli işlemlerdeki açık pozisyon toplamı 2,79 milyar dolar civarında ve bunun büyük kısmı Hyperliquid üzerinden gerçekleşiyor.

“RWA işlemleri Hyperliquid’de açık pozisyon büyüklüğünü ikiye katladı ve 2,6 milyar doları aştı. 24 saat erişilebilir gerçek varlıklara olan talep ciddi şekilde yükselmeye devam ediyor.”

Son aylarda trader’ların token piyasalarından çıkıp, daha likit ve erişimi kolay olan RWA platformlarına geçtiği dikkat çekiyor. Özellikle kuralsız ve izin gerektirmeyen ticaretin popülerleşmesi, Hyperliquid’e yönelik ilgi ve tartışmalara yol açtı. Şirket, platformda kimlik doğrulama (KYC) olmadan işlem yapma imkanı tanıyarak daha geniş bir kullanıcı kitlesi çekiyor.

TradeXYZ ve Hisse Senedi Odaklı Yönelim

TradeXYZ, Hyperliquid üzerindeki işleme açık varlık çiftlerinin çoğunu oluşturan ve özellikle RWA alanında likidite sağlayıcısı olarak öne çıkan bir uygulama. Platform üzerinde 2,14 milyar dolarlık RWA pozisyonu, doğrudan TradeXYZ aracılığıyla açıldı. Son dönemde ise SP500/USDC işlem çifti hem açık pozisyon hem de günlük hacim bakımından ilk sırada bulunuyor. Petrol vadeli işlemleri de en popüler çiftler arasında yer almaya devam ediyor.

TradeXYZ, Hyperliquid’in HIP-3 sürümünde öne çıkan en büyük varlık çifti oluşturucu olarak biliniyor. Uygulamanın etkisiyle borsadaki RWA pozisyonlarının temsili arttı. Yeni listeme kararları çoğunlukla piyasadaki en likit ve aktif hisse veya emtia odaklı gerçekleşiyor.

En Aktif RWA Çiftleri ve HIP-3’ün Rolü

HIP-3 protokolünde S&P 500 endeksiyle alakalı açık pozisyon 495,74 milyon doları gördü. Aynı çift, günlük 356 milyon doların üzerinde işlem hacmiyle de dikkat çekiyor. Diğer yandan, XYZ100 endeksi de 352,15 milyon dolarlık açık pozisyonla en aktif çiftlerden biri oldu. Her iki endeks, BTC, ETH ve HYPE gibi majör kriptolarla rekabet hale geldi.

Özellikle yılın ilk çeyreğinde artan altın ve petrol talepleri, RWA genişlemesini tetikledi. Şu anda platformda yapılan merkeziyetsiz (DEX) işlemlerin yaklaşık dörtte biri RWA üzerinden gerçekleşiyor. Hyperliquid, geleneksel finans araçlarının blok zincir üzerinde test edildiği önemli bir merkez olarak öne çıkmaya başladı.

HYPE Token ve Yeni Ortaklıklar

RWA ilgisinin yükselmesiyle birlikte, Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE de güçlü ivme kazandı. Token, son 24 saatte %6,2 artış göstererek 45,62 dolara ulaştı. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre HYPE, uzun süredir ilk kez 45 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Hyperliquid ayrıca, Coinbase ve USDC ihraççısı olarak bilinen Circle ile yaptığı işbirliği sayesinde sabit coin (stablecoin) altyapısını güçlendirdi. Bu adım, platformun hem yasal uyumluluk hedefine işaret ediyor hem de kullanıcıları için daha güvenli bir yapı sunuyor. Yine de Hyperliquid, merkeziyetsiz ve izin gerektirmeyen erişim modelini korumayı sürdürüyor.