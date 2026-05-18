BITCOIN (BTC)

Bitcoin üç haftanın en düşük seviyesi olan 76.500 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Bitcoin haftaya 76.500 dolara inerek üç haftanın en düşük seviyesini gördü.
  • 📉 Siyasi tansiyon ve 607 milyon doları aşan uzun pozisyon tasfiyesi piyasayı sarstı.
  • 💥 Kısa vadede 76.000 dolar desteğinin kritik olduğu, altına inilirse $BTC ’de yeni dip seviyeler gündeme gelebilir.
Bitcoin haftanın ilk gününde sert düşüş yaşayarak 76.500 dolar seviyesine indi. Fiyatlardaki bu hareketin ana nedeni olarak ABD ve İran arasındaki yeniden tırmanan siyasi gerilimler öne çıktı. Bitcoin, Asya saatlerinde aniden değer kaybederken, ürünün son haftalardaki tüm kazanımlarını kısa sürede geri verdiği görüldü.

İçindekiler
1 Siyasi gelişmeler fiyatları baskıladı
2 Piyasa pozisyonları sert şekilde tasfiye edildi
3 Analistler teknik seviyelere dikkat çekti

Siyasi gelişmeler fiyatları baskıladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile barış görüşmelerinin ilerleme kaydetmemesi üzerine yeni tehditlerde bulunması, piyasalarda sarsıntı yarattı. Özellikle “süre azalıyor” şeklinde yapılan uyarılar, kripto para yatırımcılarının risk iştahını düşürdü. Piyasa analisti CryptoRover, ABD’nin İran’a yönelik askeri bir operasyona hazırlanabileceğini ifade etti.

Analist CryptoRover, ABD yönetiminin İran’a karşı yeni bir askeri adım atabileceği konusunda uyarırken, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Son üç günde yüzde 7’ye varan bir değer kaybı yaşayan Bitcoin, 1 Mayıs’tan bu yana elde ettiği tüm artışı silmiş oldu. Geçtiğimiz hafta spot ETF’lere olan yoğun giriş ve ABD CLARITY Act çevresinde oluşan iyimserlik sayesinde fiyatlar 83.000 dolara çıkmıştı.

Piyasa pozisyonları sert şekilde tasfiye edildi

Volatilitenin artmasıyla birlikte son 24 saatte uzun pozisyonlarda toplam 607 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bunun 190 milyon dolarlık kısmı sadece Bitcoin’e ait oldu. Kripto piyasasındaki toplam likidasyon tutarı ise 677 milyon dolara ulaştı ve birçok yatırımcı önemli kayıplar yaşadı.

Yaşanan gelişmeler, sadece kripto piyasasıyla sınırlı kalmadı. Petrol fiyatlarında da benzer bir dalgalanma görüldü. Brent türü ham petrolde fiyat kısa sürede yüzde 3’ten fazla yükselerek 104 doları gördü, ardından tekrar 101 dolara çekildi. Analistlere göre, ABD-Rusya enerji anlaşmalarının sonlanması ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz endişeleri petrol fiyatında ani artışa neden oldu.

Capital.com ekibi, sosyal medya paylaşımında, “WTI 103 doların üzerine çıktı çünkü Trump barış görüşmelerindeki tıkanıklığa açıkça tepki gösterdi ve Rusya petrol satışına verilen izin sona erdi. Hürmüz Boğazı’ndaki arz riskleri de fiyatı yukarı itti” ifadesini kullandı.

Analistler teknik seviyelere dikkat çekti

Bitcoin’deki düşüş sonrası teknik analiz yapan uzmanlar, fiyatın önünde bazı önemli destek noktalarının bulunduğunu belirtti. Analist CryptoJelleNL, Bitcoin’in 82.000 dolardaki dirence çarpmasının ve ilişkili endekslerdeki negatif uyumsuzluğun geri çekilmeye neden olduğunu dile getirdi.

Piyasa uzmanları, ilk olarak 76.000 dolardaki desteğin korunmasının kritik olduğunun altını çizdi. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa, 71.000 – 73.000 dolar aralığındaki talep bölgesi ve 65.000 dolarda yer alan lokal dip noktası öne çıkabilir.

Analistler, 65.000 dolar seviyesinin kısa vadede en önemli eşik olduğunu ve fiyatın buraya kadar gerileyebileceği bir senaryoya dikkat çekti. Bu bölgede oluşan ters V formasyonu ise yaklaşık yüzde 16’lık bir gerileme anlamına gelebilir.

Geçmiş dönemde de, Nisan 2025’te Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalama tarafından reddedildiği dönemde benzer bir düzeltme yaşanmıştı. Uzmanlar, ilerleyen günlerde fiyat hareketlerinin tamamen küresel gelişmelere ve teknik desteklere bağlı olacağını belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
