Bitcoin haftalık kritik destek bandında $75.000 seviyesini test ediyor

Bitcoin, haftalık grafikte yükseliş trendinin sürdüğü destek bandını yeniden test ederken, fiyatın $74.917 ile $76.000 arasındaki bölge üzerinde tutunması piyasanın yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan hızlı yükseliş sonrası gelen geri çekilme, kritik destek seviyelerinde yeni bir baskı alanı oluşmasına yol açtı. Fiyatın söz konusu bandın altına inmesi durumunda, yakın vadede güç kaybı yaşanabileceği öne sürülüyor.

Haftalık grafikte destek bandı öne çıkıyor

Analist Daan Crypto Trades’in paylaştığı grafikte, Bitcoin fiyatının $78.388 civarında hareket ettiği, ancak yükseliş destek bandına doğru gerilediği görülüyor. Bu destek bandı, $75.796 ile $78.747 arasında yer alıyor ve Bitcoin’in kısa vadeli yönünü belirleyen ana bölge konumunda bulunuyor. Haftalık periyotta, 200 dönemlik basit hareketli ortalama $61.106 ve 200 dönemlik üssel hareketli ortalama $68.800 seviyelerinde seyrediyor; bu seviyeler de fiyatın daha aşağı yönlü hareket etmesi halinde güçlü destek bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Daan’a göre, bu alandan güçlü bir yukarı yönlü tepki gelmesi yükselişin onaylanması açısından gerekli. Aksi halde, destek bandının üzerindeki son fiyat hareketi trendin devamını kesinleştirmek için yeterli güç oluşturamayabilir.

Özellikle $75.000–$76.000 bandı kritik izleniyor. Bitcoin haftalık kapanışını bu bölgenin altında gerçekleştirirse, teknik olarak yaşanan son yükseliş hareketinin bir tuzak olma ihtimali gündeme gelebilir. Yukarı yönlü bir tepki ise olumlu fiyat yapısının korunmasını destekleyecek.

Kısa vadede 61,8% Fib seviyesinden zayıf tepki

4 saatlik grafikte, Bitcoin’in 61,8% Fibonacci geri çekilme seviyesinden gelen tepkisinin zayıf olduğu gözlemleniyor. Man of Bitcoin isimli analistin grafiğinde, BTC fiyatının $78.323 seviyesinde seyrettiği ve kısa vadeli Fibonacci alanı olan $77.851’den sonra, $76.549 ve özellikle de $74.917 seviyesinin öne çıktığı belirtiliyor.

Analist, Bitcoin’in $74.917 seviyesinin üzerinde kalmasının, yükseliş yol haritasının korunması için önemli olduğunu vurguluyor. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda, fiyatın $73.357 ile $68.433 arasına kadar gerilemesi riskinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.

$74.917 seviyesi, kısa vadeli geri çekilmenin mi yoksa daha derin bir düşüşün mü yaşanacağını ayırt eden ana çizgi olarak öne çıkıyor. Eğer bu destek kaybedilirse, 0,5, 0,618 ve 0,786 Fib seviyelerinin yer aldığı daha düşük bant gündeme gelebilir.

Öte yandan, yukarı yönlü bir hareket için önce $78.779 bölgesinin yeniden aşılması gerekiyor. Ardından, $81.960 üzerindeki hedefler için zemin hazırlanabilir. Eğer güçlü bir toparlanma yaşanırsa, analistler $86.582, $89.529 ve $94.621 gibi yüksek seviyelerin yeniden olasılıklar arasına girebileceğini belirtiyor.

Şu aşamada, Bitcoin fiyatı önemli destek seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor ancak 61,8% Fib’den güçlü bir yukarı hareket gelmediği sürece baskı devam edebilir. Kısa vadede, fiyat hareketinin üst bantlara dönüp dönemeyeceği yakından izleniyor.