Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Jameson Lopp Google altyapısındaki açık sonrası kripto sahiplerini sıfır güvene çağırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚠️ Jameson Lopp Google’dan gelen resmi e-postaların dahi tehlikeli olabileceğini açıkladı.
  • 🚨 Saldırganlar, Google altyapısını kullanarak güvenli gibi görünen oltalama saldırıları düzenliyor.
  • 📲 E-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamalarına güvenmek artık riskli hale geldi.
  • 🔒 En önemli nokta: “Hesabınızda acil güvenlik sorunu var” temalı tüm iletilerden şüphe edin.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin ekosisteminin tanınmış isimlerinden yazılım geliştiricisi Jameson Lopp, Google altyapısında ortaya çıkan bir güvenlik açığının ardından kripto para sahiplerini tüm gelen iletilerde “sıfır güven” yaklaşımı benimsemeye davet etti. Lopp’un uyarısının sebebi, Google’ın kişilere yedek iletişim için gönderdiği resmi formların dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı karmaşık bir oltalama saldırısının keşfedilmesi oldu.

İçindekiler
1 Oltalama Yöntemleri ve Riskler
2 Bitcoin’in Geleceğinde Çatışmalar ve Google’ın Etkisi
3 Teknoloji Şirketlerine Güven Sorgulanıyor

Bu saldırı türünde kullanılan bildirimler, doğrudan Google’ın resmi e-posta adreslerinden gönderildiği için güvenlik filtrelerini aşarak doğrudan kullanıcıların gelen kutusuna ulaşabiliyor. Google’ın kendi altyapısından geldiği izlenimi oluşturan iletilerin gerçek olduğu izlenimi verilerek kullanıcıların güveni suistimal ediliyor.

Oltalama Yöntemleri ve Riskler

Saldırganlar, e-posta içeriğindeki ad kısmına büyük boyutlu metin blokları ekleyerek orijinal sistem bilgisini sayfanın altına itiyor. Böylece kullanıcı e-posta açıldığında ekranın en üstünde sahte bir güvenlik uyarısı ve oltalama bağlantısı görüyor. Ayrıca, bağlantı verilen zararlı siteler Google Sites platformunda barındırıldığı için kimlik avı siteleri dahi orijinal gibi algılanabiliyor.

Jameson Lopp, bu örnekten hareketle; e-posta, telefon aramaları, SMS, mesajlaşma uygulamaları ve harici bildirimler dahil olmak üzere beş önemli iletişim kanalının artık güvenilir kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Lopp, güvenlik açığı bağlamında kullanıcıların hiçbir zaman “hesabınızda acil güvenlik sorunu var” uyarısı içeren mesajlara inanmaması gerektiğine dikkat çekti. Google’ın resmi domaininden gelse dahi, bu tür uyarıların kötüye kullanılabileceğini ve özellikle yeni kullanıcıların bu saldırılara oldukça açık hale geldiğini belirtiyor.

Bitcoin’in Geleceğinde Çatışmalar ve Google’ın Etkisi

Başarılı geliştirici Jameson Lopp, kısa süre önce tartışmalı BIP-361 önerisinin ortak yazarları arasına katıldı. Bu taslak, gelecekte Google gibi büyük teknoloji şirketleri tarafından geliştirilebilecek kuantum bilgisayarlardan Bitcoin ağını korumayı amaçlıyor. Teklifte, eski tip cüzdan adreslerinden yapılan işlemlerin üç yıl içinde tamamen yasaklanması, beş yıl yol haritasında ise Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu kabul edilen toplam 1,7 milyon BTC’ye ulaşan cüzdanların tamamen dondurulması yer alıyor. Ancak cüzdan sahipleri imzalarını güncellemezse, bu varlıklara kalıcı erişimin engellenmesi söz konusu olabilecek.

BIP-361’in gündeme gelmesiyle birlikte topluluk içinde merkezi değerlerin zedelendiği ve Bitcoin’in temel ilkelerine aykırı bir sürecin yaşandığı yönünde yoğun eleştiriler yükseldi. Değişiklik önerisi, yatırımcılar arasında fikir ayrılıklarının daha da artmasına yol açtı.

Teknoloji Şirketlerine Güven Sorgulanıyor

Gelişmeleri tetikleyen bir başka başlık ise Google’ın, Chrome tarayıcısının yapay zeka özellikleriyle ilgili açıklamalarında yaptığı önemli bir değişiklik oldu. Şirket, daha önce kullanıcıya ait verilerin yerel cihazda kalacağına dair verdiği güvenceleri geri çekti. Artık, verilerin şirket sunucularına aktarılabileceği ihtimali gündeme gelince, merkezi hizmetlere olan güven bir kez daha sarsıldı.

Kripto para uzmanları, Google altyapısından kaynaklanan bu tip zafiyetlerin yatırımcılar ve yeni kullanıcılar açısından büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Kripto paralarda teknik bilgisizliğin yaygınlaşması, dolandırıcılık girişimlerini daha tehlikeli hale getiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ilk Fib hedefi olan 82.477 dolardan çekildi yeni direnç aralığı takipte

2013’ten beri uyuyan Bitcoin cüzdanı 500 BTC transfer etti BTC anında %3 geriledi

Bitcoin ekosisteminde DeFi için yeni öneri VerifiedX ile gündemde

Bitcoin cuma günü 79 bin doların altına geriledi en son 82 bin dolardan dönmüştü

MicroStrategy 535 adet Bitcoin daha aldı ortalama 80.340 dolardan portföyünü genişletti

Intesa Sanpaolo ilk çeyrekte Bitcoin ve kripto varlıklarda 200 milyon doları aştı

Bitcoin 78.000-81.000 dolar aralığında dalgalanıyor teknik göstergeler nötr sinyal veriyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP kritik destek üzerinde 1.42 dolarda sıkıştı ani yön bekleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP kritik destek üzerinde 1.42 dolarda sıkıştı ani yön bekleniyor
RIPPLE (XRP)
Trump bağlantılı World Liberty, 4.870 ETH’yi 10,61 milyon dolara sattı
Ethereum (ETH)
Solana fiyatı 50 55 dolar aralığına çekilebilir
Solana (SOL)
Dogecoin haftalık grafikte 0.618 Fibonacci direncini test ediyor
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin ilk Fib hedefi olan 82.477 dolardan çekildi yeni direnç aralığı takipte
BITCOIN (BTC)
Lost your password?