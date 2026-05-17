Dogecoin haftalık grafikte 0.618 Fibonacci direncini test ediyor

Dogecoin, son günlerde haftalık grafikte önemli bir direnç alanını test ederken, uzmanlar zayıf piyasa duygusuna rağmen olası bir döngü tabanının oluştuğuna dikkat çekiyor. Popüler kripto para birimi, özellikle Fibonacci seviyeleri üzerinde duran fiyat hareketleri ve piyasa psikolojisiyle gündemde yer alıyor.

Fibonacci Direnci ve Kısa Vadede Öne Çıkan Seviyeler

Dogecoin fiyatı, haftalık zaman diliminde 0.618 Fibonacci seviyesine doğru bir hareket sergiliyor. Bu direnç, yaklaşık 0,11799 dolar seviyesinde bulunuyor ve teknik analizde sıkça önemli bir eşik olarak kabul ediliyor. Son verilere göre DOGE, 0,10854 dolarda seyrediyor ve daha önce 0,08042 dolar civarındaki desteğinden toparlandı. Bu alt destek noktası, 0,786 Fibonacci bölgesiyle de örtüşerek geçtiğimiz düzeltme sırasında alıcıların devreye girdiği alan olarak öne çıktı.

Teknik grafik, Dogecoin’in benzer bir yapıyı geçmişte de oluşturduğunu gösteriyor. 2024 yılı içerisinde de DOGE benzeri şekilde toparlanmış, düşüş trendini kırarak daha geniş çaplı bir yükseliş başlatmıştı. Şu an oluşan grafik de aynı tür toparlanma ihtimaline işaret ediyor; fiyat ise bir kez daha dirence yaklaşmış durumda.

0,618 Fibonacci seviyesi, mevcut durumda ana engel olarak öne çıkıyor. Dogecoin’in haftalık olarak bu seviyenin üzerine çıkabilmesi, yeni bir yükselişin önünü açabilir. Direnç aşılırsa sırasıyla 0,14 ve 0,17 dolar seviyeleri, izlenebilecek yeni direnç noktaları olarak değerlendiriliyor.

Ancak fiyat söz konusu eşiği geçemediği takdirde, DOGE mevcut aralığında hareket etmeye devam edebilir. Bu durumda 0,10 dolar civarı hem son toparlanma noktası hem de yeni direnç arasındaki denge noktası olarak önem kazanıyor.

Surf tarafından paylaşılan analizde, “Düzeltme sağlıklı görünüyor ve 10 sentlik alan tutulursa genel yapı korunur” değerlendirmesi yer aldı.

Döngü Dibi ve Piyasa Psikolojisi Yaklaşımı

Fiyat hareketlerinin ötesinde, farklı bir teknik yaklaşım ise Dogecoin’de uzun vadeli piyasa döngülerine işaret ediyor. Cryptollica’nın paylaştığı grafik, DOGE fiyat yapısını geçmiş döngülerle karşılaştırarak dördüncü dip oluşumuna dikkat çekiyor. Analistin vurguladığına göre, geçmişte 2015, 2020 ve 2022 yıllarında benzer döngüsel yapılar ortaya çıkmıştı. Uzun süren sıkışıklık, azalan ilgi ve gerileyen fiyat hareketleri, genellikle yeni bir döngü başlatmadan önce görülüyor. Şu anki görünüm de geçmiş dönemlerdeki yapıyı tekrar ediyor.

Analiz, ilk döngüyü “şüphe”, ikincisini “sıkılma”, üçüncüyü ise “öfke” aşamalarıyla tanımlıyor ve güncel yapıda piyasadaki zayıf ilginin öne çıktığını belirtiyor. Dogecoin’in fiyatında momentumun düştüğü ve ilginin azaldığı bu tür zamanlarda genellikle yeni hareketler için zemin oluştuğu aktarılıyor.

Analist, DOGE’nin en dikkat çekici halinin ilginin azaldığı, hacmin düştüğü ve fiyatın uzun süre sıkıştığı dönemler olduğunu vurguladı. Bu durum, geçmiş döngülerin de ortak özelliğiyle örtüşüyor.

Ancak mevcut kurulum şu anda ani bir sıçrama sinyali vermiyor. Yine de haftalık grafikteki yapı, Dogecoin’in geniş çaplı geri çekilme sonrası toparlanma çabasıyla uzun vadeli beklentilere dair ipuçları sunuyor.

Teknik Görünümde Temel Seviyeler

Güncel görünümde, DOGE fiyatının yeniden 0,11799 dolar olan 0,618 Fibonacci direncini aşması piyasada yeni bir dalganın başlaması açısından kritik olarak görülüyor. Buna karşılık, 0,10 doların korunması orta vadeli görünümde destekleyici unsur olmaya devam ediyor.