Dogecoin’de kritik eşik öne çıktı! 0,10 dolar seviyesi neden izleniyor?

Dogecoin, günlük grafikte oluşmaya başlayan mini ölüm kesişimiyle birlikte teknik açıdan zayıflayan bir görünüme işaret ediyor. Nisan ve mayısın ilk bölümünde fiyatı yukarı taşıyan toparlanma hareketinin ardından gelen bu sinyal, son yükselişin ivme kaybedebileceğine dair yeni soru işaretleri doğurdu. Dogecoin, internet kültürü etrafında öne çıkan ve piyasa değeri bakımından en bilinen meme coin’lerden biri olarak izleniyor.

Teknik görünümde zayıflama öne çıkıyor

Ölüm kesişimi, kısa vadeli hareketli ortalamanın daha uzun vadeli bir ortalamanın altına inmesiyle ortaya çıkıyor ve genellikle momentum kaybı ile olası trend değişimine işaret eden bir teknik sinyal olarak değerlendiriliyor. Bu son yapıda 200 günlük hareketli ortalama yer almasa da, kısa vadeli ortalamalar arasındaki yaklaşım piyasanın dikkatini çekmiş durumda.

Mini sözlük: Ölüm kesişimi, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşan teknik bir görünüm olarak bilinir. Bu yapı tek başına kesin yön vermez ancak çoğu zaman zayıflayan fiyat ivmesiyle birlikte değerlendirilir.

DOGE, kısa süre önce 0,11 doların üzerine çıkarak daha yüksek direnç seviyelerini test edebileceği beklentisini güçlendirmişti. Ancak bu hareket kalıcı olmadı. Alıcıların kontrolü kaybetmesiyle fiyat yeniden 0,10 dolar destek bölgesine çekildi ve varlık 50 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunamadı.

Dogecoin’in 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmesi ve bu iki seviye arasındaki farkın daralması, satış baskısının güç kazanabileceğine işaret ediyor.

Hacim ve RSI verileri ne söylüyor?

Teknik yapıda görülen zayıflama, işlem hacmi tarafında da destek buluyor. Yükseliş döneminde alımların hacmi belirgin biçimde artmış, DOGE yerel zirvelere doğru taşınmıştı. Son geri çekilmenin ardından ise piyasaya katılım azaldı. Bu tablo, daha yüksek fiyatların desteklenmesi konusunda alıcıların önceki kadar istekli olmadığını düşündürüyor.

Benzer bir görünüm Göreceli Güç Endeksi verisinde de izleniyor. RSI göstergesi 40 seviyesine yakın seyrediyor. Bu durum, fiyat momentumunun zayıfladığını gösterse de henüz aşırı satım bölgesine girilmiş değil. Dolayısıyla teknik açıdan daha sert alımların gelmesi için fiyatın bir miktar daha geri çekilmesi gerekebilir.

İzlenen seviyeler netleşti

Piyasada en kritik eşik olarak 0,10 dolar psikolojik destek bölgesi öne çıkıyor. Bu seviyenin altına net bir sarkma yaşanması halinde son dönemdeki zayıflık daha belirgin hale gelebilir. Böyle bir senaryoda, yılın önceki bölümünde oluşan daha düşük destek alanlarına doğru geri çekilmenin hız kazanması olası görülüyor.

Buna karşılık, oluşan düşüş sinyali yanıltıcı da çıkabilir. Alıcıların hareketli ortalamaları yeniden aşması ve DOGE fiyatını 0,103 ile 0,105 dolar bandının üzerine taşıması halinde mevcut negatif görünüm zayıflayabilir.

Şimdilik Dogecoin, kritik destek ile zayıflayan momentum arasında sıkışmış görünüyor. Ortaya çıkan mini ölüm kesişimi, son rallinin daha güçlü bir kırılma evresine ulaşmadan hız kesmiş olabileceği ihtimalini artırıyor. Bununla birlikte, bu görünüm tek başına sert ve kaçınılmaz bir çöküş anlamına gelmiyor.