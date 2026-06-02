Dogecoin için Paxos hamlesi, DOGE 0,096 dolar desteği üzerinde 0,110 doları hedefliyor

Dogecoin Foundation’ın kurumsal yapılanması House of Doge, Paxos ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında DOGE, Paxos’un regülasyona uyumlu aracılık ve saklama altyapısına entegre edildi. Bu adım, Dogecoin’in doğrudan tüm son kullanıcı platformlarında listeleneceği anlamına gelmiyor; ancak Paxos’un müşterilerine DOGE desteğini değerlendirme imkanı sunuyor.

Paxos ağı üzerinden yeni erişim kanalı

Paxos, PayPal, Venmo, Interactive Brokers ve Mercado Libre gibi büyük finans teknolojisi ve ödeme şirketlerine kripto altyapısı sağlayan bir şirket olarak biliniyor. Bu nedenle anlaşma, DOGE için geniş bir kurumsal erişim kapısı açabilir. Yine de entegrasyon otomatik olmayacak; her platformun DOGE’yi hizmetlerine ekleyip eklemeyeceğine kendi karar vermesi gerekecek.

Mini sözlük: Paxos, kripto varlıklar için saklama, aracılık ve stablecoin altyapısı sunan, ABD’de regülasyona uyum vurgusuyla öne çıkan bir finansal teknoloji şirketidir. Saklama hizmeti, dijital varlıkların kurumsal düzeyde güvenli biçimde tutulmasını ifade eder.

House of Doge CEO’su Marco Margiotta, anlaşmanın büyük finans teknolojisi şirketlerinin ileride DOGE eklemesini mümkün kılabilecek, düzenlemelere uygun bir çerçeve oluşturduğunu belirtti. İlk aşamada odağın bireysel kullanıcılar değil, şirketten şirkete hizmet veren kurumsal müşteriler olacağı aktarıldı.

Paxos Crypto Brokerage, House of Doge iş birliğiyle artık Dogecoin desteği sunuyor. Şirketin paylaşımında, iş ortaklarının DOGE’yi aynı regülasyona uyumlu altyapı üzerinden sunabileceği vurgulandı.

Paxos’un 150’den fazla ülkede faaliyet gösterdiği ve yüz milyonlarca kullanıcıya dolaylı erişim sağlayan bir ağla çalıştığı dikkate alındığında, iş ortaklarının DOGE desteği vermesi halinde erişim alanı kayda değer ölçüde genişleyebilir.

Kurumsal ilgi sınırlı ama artış eğiliminde

Dogecoin, piyasa değeri bakımından memecoin kategorisinin en büyük varlığı olmayı sürdürüyor. Haberde yer alan bilgilere göre 21Shares bu yıl ABD’de Dogecoin ETF listelemesi için düzenleyici onay aldı. Ayrıca Grayscale, Ocak 2025’te yalnızca nitelikli yatırımcılara açık özel bir Dogecoin yatırım ürünü başlattı.

Bu gelişmeler, DOGE için regülasyona tabi yatırım araçlarının kademeli biçimde arttığına işaret ediyor. Buna karşın kurumsal talebin halen Bitcoin ve Ethereum seviyesinin belirgin biçimde altında kaldığı belirtiliyor.

Fiyat görünümü ve piyasa koşulları

Kripto analisti Ali Charts, sosyal medya paylaşımında TD Sequential göstergesinin DOGE için alım sinyali verdiğini söyledi. Analiste göre 0,096 dolar seviyesi destek olarak korunurken, 0,110 dolar bir sonraki direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde olası dönüş veya yorgunluk noktalarını tespit etmek için kullanılan teknik analiz göstergelerinden biridir. Gösterge tek başına kesin sonuç vermez; genellikle destek, direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirilir.

Bununla birlikte daha geniş kripto piyasasında çıkış eğilimi sürüyor. CoinShares verilerine göre borsada işlem gören kripto ürünlerinden geçen hafta 1,67 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Böylece üst üste üç haftalık çıkış serisinde toplam tutar 4,21 milyar dolara ulaştı.

CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, ABD’de CLARITY Act sürecindeki durgunluğun yatırımcı iştahını baskılıyor olabileceğini ifade etti. TRM Labs verileri de bu tabloyu destekledi; şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde küresel kripto benimsenmesinin %11 gerilediğini bildirdi.

DOGE haberin yayımlandığı sırada 0,09851 dolardan işlem görüyordu. Varlık son 24 saatte %1,34 değer kaybederken, piyasa değeri 16,78 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 1,32 milyar dolar seviyesinde bulundu.