XRP 15 haftanın dibine indi! Kritik seviyelerde neler yaşandı?

XRP, 1,320 doların üzerinde tutunamamasının ardından satış baskısının arttığı bir döneme girdi. Varlık, yaklaşık 1,2677 dolara gerileyerek son 15 haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüş, Bitcoin ve Ethereum dahil geniş kripto para piyasasında görülen zayıf görünümle aynı döneme denk geldi.

Teknik görünümde baskı sürüyor

Piyasa verilerine göre XRP, 1,2880 doların da altına indi ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem görmeye devam etti. Gün içi en düşük seviye 1,2752 dolar olarak kaydedildi. Fiyatın bu bölge çevresinde dar bir bantta dengelenmeye çalıştığı görüldü.

Teknik göstergeler, son yükseliş hareketine kıyasla zayıf bir yapıya işaret etti. XRP, 1,3642 dolardan 1,2752 dolara uzanan hareketin yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesinin altında kaldı. Direnç tarafında ilk eşik 1,2920 dolar, ardından 1,2960 dolar olarak öne çıktı. Ana direnç bölgesi ise 1,3150 dolar seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltme seviyeleri, fiyatın güçlü bir hareketten sonra hangi oranlarda geri çekilebileceğini izlemek için kullanılan teknik analiz aracıdır. EMA ise üssel hareketli ortalama anlamına gelir ve son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek kısa vadeli eğilimi daha hassas göstermeyi amaçlar. Death cross olarak bilinen kesişim, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşur ve zayıflayan momentuma işaret edebilir.

Fiyatın 1,320 dolar üzerinde güçlü bir kapanış yapması halinde 1,3275 ve ardından 1,340 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Buna karşılık saatlik grafikte 1,340 dolar civarında aşağı yönlü bir trend çizgisi oluştuğu ve bu bölgenin ek direnç yarattığı aktarıldı.

Analistlerin izlediği destek alanları

X platformunda paylaşım yapan teknik analist ChartNerdTA, XRP’de Kasım 2025’te oluşan 5 günlük 20 ve 50 EMA death cross sonrasında iki başarısız tepki yükselişi görüldüğünü belirtti. Analiste göre ilk deneme ocak ayında 2,40 dolar civarında, ikinci deneme ise mayısta 1,54 dolar yakınında reddedildi. Bu tablo, daha düşük zirvelerin oluştuğu ve aşağı yönlü eğilimin korunduğu bir yapıya işaret ediyor. ChartNerdTA, teknik analiz odaklı paylaşımlarıyla bilinen bir piyasa yorumcusu olarak öne çıkıyor.

Son zirveye kıyasla geri çekilmenin yaklaşık yüzde 66’ya ulaşması, yatırımcıların yeni destek alanlarını daha yakından izlemesine yol açtı. Bazı piyasa yorumcuları, 1,10 ile 1,30 dolar aralığını kademeli alım için izlenebilecek bir bölge olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşımda, tek seferde pozisyon açmak yerine alımların zamana yayılması öne çıkıyor.

Daha aşağıda hangi seviyeler öne çıkıyor?

Analistlere göre 1,10 ile 1,30 dolar aralığı yeterli destek üretmezse, bir sonraki önemli talep bölgesi 0,65 ile 0,85 dolar bandında bulunuyor. Bu alanın, geçmiş fiyat hareketleri ve piyasa yapısı nedeniyle daha güçlü destek olarak izlendiği belirtiliyor.

Aşağı yönlü senaryoda 1,2550 doların altına inilmesi halinde 1,2320 ve 1,220 dolar seviyeleri yeni destekler olarak öne çıkabilir. Fiyatın 1,20 doların da altına sarkması durumunda satış baskısının yeniden hız kazanabileceği değerlendiriliyor. Son veriler, XRP’nin 1,280 doların hemen altında yatay bir görünüm sergilediğini ve kısa vadede satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.