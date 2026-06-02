XRP’de 1,30 dolar eşiği öne çıktı! Piyasada hangi seviyeler izleniyor?

Kripto para piyasasında teknik görünüm zayıf seyrini korurken, XRP, Shiba Inu, Bitcoin ve Dogecoin için kritik destek bölgeleri yeniden gündeme geldi. Özellikle XRP, 1,30 dolar civarındaki uzun süredir izlenen destek alanında işlem görürken, analistler bu seviyenin aşağı kırılması halinde satış baskısının artabileceğine işaret ediyor.

XRP’de kritik eşik

XRP son aylarda alçalan üçgen formasyonu içinde hareket ederken, mart ayından bu yana görülen daha düşük zirveler satıcıların genel eğilimde üstünlüğünü koruduğunu gösterdi. Varlık, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ederken, 200 günlük ortalamanın da belirgin biçimde gerisinde bulunuyor.

Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 30 ile 70 arasında ölçülen ve fiyat momentumunu izlemek için kullanılan bir teknik gösterge olarak öne çıkıyor. XRP’de RSI orta 30’lu seviyelere gerilemiş durumda; bu tablo aşırı satım bölgesine yaklaşan ancak henüz tipik teslimiyet seviyelerine inmeyen bir görünüm ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Alçalan üçgen, fiyatın daha düşük zirveler oluştururken yataya yakın bir destek çizgisine sıkıştığı teknik formasyondur. Bu yapı genelde kırılım yönüne göre yeni hareketin gücü hakkında fikir verir. RSI ise fiyatın hızını ve gücünü ölçen, teknik analizde yaygın kullanılan bir momentum göstergesidir.

XRP için 1,30 dolar seviyesi en önemli alan olarak öne çıkıyor; bu desteğin net biçimde kaybedilmesi, alçalan üçgen formasyonunu tamamlayarak daha düşük destek bölgelerine doğru yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.

Buna karşılık alıcıların bu bölgeyi yeniden savunması halinde XRP bir süre daha yatay sıkışma içinde kalabilir. Böyle bir senaryoda fiyatın daha büyük bir harekete hazırlanırken güç toplaması ihtimal dahilinde görülüyor.

Shiba Inu ve Bitcoin tarafında baskı sürüyor

Shiba Inu da benzer biçimde destek hattında tutunmaya çalışıyor. Mart ayından bu yana oluşan yükselen kama yapısından aşağı çıkılması, daha önce olası bir yükseliş devamı olarak görülen teknik görünümü büyük ölçüde geçersiz kıldı. SHIB yaklaşık 0,0000054 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışsa da 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların tamamının altında işlem görüyor.

Zincir üstü veriler de SHIB üzerindeki baskının arttığını gösteriyor. Borsalardaki rezervlerin yeniden 80 trilyon SHIB’in üzerine çıkması, piyasadaki arzı artırırken son dönemde öne çıkan arz daralması beklentisini zayıflattı. RSI yaklaşık 35 seviyesinde bulunuyor; bu durum kısa süreli tepki yükselişine kapı aralasa da genel teknik yapı halen kırılgan kabul ediliyor.

Bitcoin cephesinde ise düzeltmenin hız kazandığı görülüyor. BTC, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı başaramadıktan sonra 71.000 ile 72.000 dolar bandına geriledi. Nisan diplerinden başlayan yükselişi taşıyan trend çizgisinin aşağı kırılması, kısa vadeli toparlanma senaryosunu zayıflatan başlıca gelişme olarak değerlendiriliyor.

Teknik açıdan Bitcoin artık 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. 76.000 ile 80.000 dolar arasındaki bölge güçlü bir direnç alanına dönüşmüş durumda. RSI’ın yaklaşık 31 seviyesine inmesi, BTC’nin aşırı satım bölgesine girdiğini gösterse de bunun tek başına ani bir yön değişimini garanti etmediği belirtiliyor.

Dogecoin’de gözler 0,10 dolarda

Dogecoin de şubat ayından beri fiyatı destekleyen yükselen trend çizgisinin altına sarktı. Bu kırılım, orta vadeli toparlanma yapısını sona erdirirken momentumu yeniden satıcıların lehine çevirdi. DOGE şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın hemen altında bulunuyor ve 100 ile 200 günlük ortalamaların da altında kalıyor.

RSI’ın 40 seviyesine doğru gerilemesi, ivmenin zayıfladığını ancak henüz derin aşırı satım koşullarının oluşmadığını gösteriyor. Analizde 0,10 dolar seviyesi hem psikolojik destek hem de tarihsel olarak önemli bir işlem alanı olarak öne çıkarılıyor. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde daha düşük destek alanlarının gündeme gelebileceği, buna karşılık 0,103 ile 0,105 dolar aralığının yeniden aşılması durumunda kısa süreli bir tepki yükselişinin görülebileceği aktarılıyor.