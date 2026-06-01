Dogecoin için yeni kanal açıldı! Küresel erişimde neler değişecek?

House of Doge, PayPal, Venmo ve Interactive Brokers gibi platformların kripto altyapısında görev alan Paxos ile iş ortaklığına gitti. 1 Haziran 2026 itibarıyla devreye alınan entegrasyon, Dogecoin’i 150’den fazla ülkede yüz milyonlarca kullanıcıya hizmet veren saklama ve aracılık ağlarına bağladı.

Paxos altyapısı Dogecoin için devreye alındı

Anlaşma kapsamında Paxos; saklama, likidite, uyumluluk ve diğer operasyonel altyapıyı sağlayacak. Şirketin kurumsal müşterileri, kendi kullanıcılarına DOGE sunma seçeneğine sahip olacak. Hangi varlıkların listeleneceğine ise her platform kendi karar verecek.

Paxos’ta kripto bölümünü yöneten Nick Robnett, şirketin müşterilerle birlikte dijital varlık ürün yelpazesini genişletme seçeneklerini değerlendirmeyi beklediğini belirtti.

Paxos, müşterilerinin dijital varlık tekliflerini genişletme olasılığını değerlendirdiği süreçte onlarla birlikte çalışmayı beklediğini aktardı.

Paxos, ABD’de Para Birimi Denetleme Ofisi tarafından verilen federal tüzüğe sahip düzenlemeye tabi bir kripto altyapı şirketi olarak biliniyor. Şirketin Singapur, Avrupa ve Abu Dabi’de de lisansları bulunuyor. Ayrıca PayPal USD ve Pax Gold gibi dijital varlık ürünlerini ihraç ediyor.

House of Doge daha geniş kullanım hedefliyor

Kripto piyasasının en büyük memecoin’i olarak öne çıkan Dogecoin, buna karşın geleneksel finans uygulamalarının önemli bölümünde yaygın biçimde yer almıyor. House of Doge Üst Yöneticisi Marco Margiotta, bu ortaklığın Dogecoin’in dünya genelinde daha fazla kullanıcıya ulaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Margiotta, iş ortaklığını Dogecoin için küresel erişimi hızlandıran önemli bir adım olarak nitelendirirken, Paxos altyapısının büyük finansal teknoloji platformlarının kullanıcılarına Dogecoin sunması için güçlü bir kanal oluşturduğunu ifade etti.

House of Doge, Dogecoin Foundation’ın kurumsal kolu olarak ekosistemin ticari kullanım alanlarını büyütmeye odaklanıyor. Şirket geçen yıl, Brag House Holdings ile ters birleşme yoluyla Nasdaq’ta işlem görme planını duyurmuştu. Nisan 2026’da hissedarların yüzde 98’i bu birleşmeye onay verdi.

Şirket ayrıca Dogecoin tarafında büyük kurumsal pozisyonlardan birini oluşturdu. House of Doge ile 21Shares’in, Ekim 2025 itibarıyla 837 milyon adedin üzerinde Dogecoin tuttuğu aktarılmıştı. Bu varlıkların bir bölümü İsviçre’de işlem gören bir ETP’de, kalan kısmı ise Official Dogecoin Treasury bünyesinde yer alıyor.

Ödeme kullanımına odaklanıyor

House of Doge, Dogecoin’in yalnızca internet kültürüyle anılan bir varlık olarak kalmamasını hedefliyor. Bu doğrultuda tüketici ödemelerine yönelik Such App, işletmelere dönük Doge Connect API paketi ve iş yeri kabul araçları üzerinde çalışıyor. Son entegrasyonun, kullanıcıların zaten kullandığı uygulamalar üzerinden DOGE alımını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

CoinGecko verilerine göre haberin yazıldığı sırada Dogecoin fiyatı 0,10 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Varlık piyasa değeri sıralamasında 11. basamakta yer alırken, son 24 saatte yüzde 1,7 geriledi. Aynı dönemde işlem hacmi yaklaşık 952 milyon dolar oldu ve hacimde yüzde 1’lik artış görüldü.