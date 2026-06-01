Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin için yeni kanal açıldı! Küresel erişimde neler değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, 1 Haziran 2026 itibarıyla Paxos altyapısına bağlanarak daha geniş bir dağıtım kanalına ulaştı.
  • 📱 Bu adım, PayPal ve Venmo gibi ağlarla çalışan platformların isterlerse kullanıcılarına $DOGE sunabilmesinin önünü açtı.
  • 🏢 House of Doge, Nasdaq planı ve ödeme ürünleriyle Dogecoin’i daha geniş kullanım alanlarına taşımayı hedefliyor.
  • 📊 CoinGecko verilerinde DOGE, haber anında 0,10 dolardan işlem görürken 24 saatlik hacim yaklaşık 952 milyon dolara çıktı.
COINTURK
COINTURK

House of Doge, PayPal, Venmo ve Interactive Brokers gibi platformların kripto altyapısında görev alan Paxos ile iş ortaklığına gitti. 1 Haziran 2026 itibarıyla devreye alınan entegrasyon, Dogecoin’i 150’den fazla ülkede yüz milyonlarca kullanıcıya hizmet veren saklama ve aracılık ağlarına bağladı.

İçindekiler
1 Paxos altyapısı Dogecoin için devreye alındı
2 House of Doge daha geniş kullanım hedefliyor
3 Ödeme kullanımına odaklanıyor

Paxos altyapısı Dogecoin için devreye alındı

Anlaşma kapsamında Paxos; saklama, likidite, uyumluluk ve diğer operasyonel altyapıyı sağlayacak. Şirketin kurumsal müşterileri, kendi kullanıcılarına DOGE sunma seçeneğine sahip olacak. Hangi varlıkların listeleneceğine ise her platform kendi karar verecek.

Paxos’ta kripto bölümünü yöneten Nick Robnett, şirketin müşterilerle birlikte dijital varlık ürün yelpazesini genişletme seçeneklerini değerlendirmeyi beklediğini belirtti.

Paxos, müşterilerinin dijital varlık tekliflerini genişletme olasılığını değerlendirdiği süreçte onlarla birlikte çalışmayı beklediğini aktardı.

Paxos, ABD’de Para Birimi Denetleme Ofisi tarafından verilen federal tüzüğe sahip düzenlemeye tabi bir kripto altyapı şirketi olarak biliniyor. Şirketin Singapur, Avrupa ve Abu Dabi’de de lisansları bulunuyor. Ayrıca PayPal USD ve Pax Gold gibi dijital varlık ürünlerini ihraç ediyor.

House of Doge daha geniş kullanım hedefliyor

Kripto piyasasının en büyük memecoin’i olarak öne çıkan Dogecoin, buna karşın geleneksel finans uygulamalarının önemli bölümünde yaygın biçimde yer almıyor. House of Doge Üst Yöneticisi Marco Margiotta, bu ortaklığın Dogecoin’in dünya genelinde daha fazla kullanıcıya ulaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Margiotta, iş ortaklığını Dogecoin için küresel erişimi hızlandıran önemli bir adım olarak nitelendirirken, Paxos altyapısının büyük finansal teknoloji platformlarının kullanıcılarına Dogecoin sunması için güçlü bir kanal oluşturduğunu ifade etti.

House of Doge, Dogecoin Foundation’ın kurumsal kolu olarak ekosistemin ticari kullanım alanlarını büyütmeye odaklanıyor. Şirket geçen yıl, Brag House Holdings ile ters birleşme yoluyla Nasdaq’ta işlem görme planını duyurmuştu. Nisan 2026’da hissedarların yüzde 98’i bu birleşmeye onay verdi.

Şirket ayrıca Dogecoin tarafında büyük kurumsal pozisyonlardan birini oluşturdu. House of Doge ile 21Shares’in, Ekim 2025 itibarıyla 837 milyon adedin üzerinde Dogecoin tuttuğu aktarılmıştı. Bu varlıkların bir bölümü İsviçre’de işlem gören bir ETP’de, kalan kısmı ise Official Dogecoin Treasury bünyesinde yer alıyor.

Ödeme kullanımına odaklanıyor

House of Doge, Dogecoin’in yalnızca internet kültürüyle anılan bir varlık olarak kalmamasını hedefliyor. Bu doğrultuda tüketici ödemelerine yönelik Such App, işletmelere dönük Doge Connect API paketi ve iş yeri kabul araçları üzerinde çalışıyor. Son entegrasyonun, kullanıcıların zaten kullandığı uygulamalar üzerinden DOGE alımını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

CoinGecko verilerine göre haberin yazıldığı sırada Dogecoin fiyatı 0,10 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Varlık piyasa değeri sıralamasında 11. basamakta yer alırken, son 24 saatte yüzde 1,7 geriledi. Aynı dönemde işlem hacmi yaklaşık 952 milyon dolar oldu ve hacimde yüzde 1’lik artış görüldü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin, Paxos altyapısına entegre edilerek kurumsal platformlara açıldı

Dogecoin’de kritik destek testi sürüyor! Sıradaki hamlede neler yaşanacak?

DOGE fiyatında 10 cent mücadelesi devam ediyor! Ortalığı karıştıran o grafik ne gösteriyor?

Dogecoin haftalık grafikte 0,10 dolar desteğini test ediyor

Dogecoin son 24 saatte %2,7 gerilerken teknik göstergeler zayıfladı

NEAR, DOGE ve XRP için kritik teknik seviyeler gündemde

Dogecoin uzun vadeli destek bölgesine geri döndü

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Binance’ta dikkat çeken rezerv değişimi! Bitcoin 71 bin doların altına inerken dengeler neye işaret ediyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Binance’ta dikkat çeken rezerv değişimi! Bitcoin 71 bin doların altına inerken dengeler neye işaret ediyor?
BINANCE
Bitcoin oynaklığı bu çeyrekte %56 gerileyerek %17,2 seviyesine düştü
BITCOIN (BTC)
Ethereum 2.000 dolar eşiğinde tutunurken analistler 1.750 ile 2.170 dolar aralığını kritik bölge olarak izliyor
Ethereum (ETH)
XRP 1,29 dolara geriledi! Piyasada şimdi hangi eşik izleniyor?
RIPPLE (XRP)
Altında 39,10 dolarlık günlük kayıp dikkat çekti! Piyasa şimdi hangi seviyeye odaklandı?
ALTIN
Lost your password?