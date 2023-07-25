Meme coinleri kralı genel piyasadaki düşüşe rağmen roketleri ateşledi. DOGE güne çift haneli kazançla devam ediyor. Birkaç saat önce 0,078 dolar üstü kapanışta yükselişin ivme kazanabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi fiyat 0,083 dolara koşuyor. Pazar günü erken saatlerdeyse Elon Musk’ın X App hakkındaki adımlarının Dogecoin için fiyatı hızlı yükselişe sürükleyebileceği konusunda uyarmıştık. Hem Pazar hem de bugün yaptığımız uyarılar net biçimde yerini buldu.

Dogecoin (DOGE) Neden Yükseliyor?

Pazar günü uyardığımız gibi Elon Musk’ın uzun süredir anlattığımız bir X App projesi var. Bu WeChat benzeri bir uygulama olacak ve Twitter’ı milyarlarca dolara satın almasının ana sebebi de bu. Twitter’ı X App’e dönüştürmek isteyen Musk her şeyin içinde olduğu bir uygulama, portal inşa etmek istiyor. Bunu yapabilecek mali gücü kesinlikle var. Peki finans dahil her alanda hizmet verecek bu uygulamada kripto paralara da yer var mı?

İşte soru tam olarak bu, Musk cesur bir adım atıp yakında uygulama için ödemeler özelliğiyle birlikte DOGE desteği getirebilir. Bunu yapıp yapmamasından ziyade piyasadaki yatırımcıların bu beklentiye girmiş olması önemlidir. Fiyatı yükselten şey de tam olarak bu. Üstelik Dogecoin logosunu profiline de eklediği için muzip milyarderin böylesine bir çılgınlık yapma ihtimali sıfır da değil.

DOGE Fiyat Analizi

Haftalık zaman dilimi grafiğinde Dogecoin fiyatı 0,53 dolarlık birleşik destekten ve simetrik bir üçgen modelinin daha düşük bir eğilim çizgisinden V şeklinde bir geri dönüş gösteriyor. Bu tür bir yükseliş, önemli bir gerilemenin ardından çoğunlukla indirimli fiyatlara yönelen yatırımcılardan gelen yüksek birikimi yansıtıyor. Sonuç olarak, popüler memecoin son yedi haftada yüzde 50’nin üzerinde artmayı başardı.

Kısa vadede yükselişi destekleyen haber akışının yanı sıra teknik göstergeler de pozitif. 20-100 günlük EMA arasındaki potansiyel bir yükseliş geçişi, toparlanma rallisini destekleyecektir. Önümüzdeki saatlerde rallinin ivme kazanması halinde 0,094 ve 0,1 dolar seviyeleri test edilebilir. Yükselişin devamı için 0,078 dolar bölgesinin korunması oldukça önemlidir.

İlerleyen saatlerde Elon Musk profilinden DOGE logosunu kaldırabilir veya DOGE hakkında başka bir paylaşım yapabilir. İşte spekülatif fiyat hareketi ve yüksek volatilite buna deniyor.