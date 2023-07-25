  • CoinTürk
  •   Uyarmıştık Şimdi Roketleri Ateşledi! Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi! İşte Bilmedikleriniz!

Uyarmıştık Şimdi Roketleri Ateşledi! Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi! İşte Bilmedikleriniz!

Özet

  • Elon Musk'ın hayali olan X App projesi uzun vadede daha büyük fiyat artışlarına neden olabilir.
  • Yükselişin devamı için 0,078 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.
  • DOGE fiyatı 0,1 dolara ulaşabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
21:50
25 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Meme coinleri kralı genel piyasadaki düşüşe rağmen roketleri ateşledi. DOGE güne çift haneli kazançla devam ediyor. Birkaç saat önce 0,078 dolar üstü kapanışta yükselişin ivme kazanabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi fiyat 0,083 dolara koşuyor. Pazar günü erken saatlerdeyse Elon Musk’ın X App hakkındaki adımlarının Dogecoin için fiyatı hızlı yükselişe sürükleyebileceği konusunda uyarmıştık. Hem Pazar hem de bugün yaptığımız uyarılar net biçimde yerini buldu.

Dogecoin (DOGE) Neden Yükseliyor?

Pazar günü uyardığımız gibi Elon Musk’ın uzun süredir anlattığımız bir X App projesi var. Bu WeChat benzeri bir uygulama olacak ve Twitter’ı milyarlarca dolara satın almasının ana sebebi de bu. Twitter’ı X App’e dönüştürmek isteyen Musk her şeyin içinde olduğu bir uygulama, portal inşa etmek istiyor. Bunu yapabilecek mali gücü kesinlikle var. Peki finans dahil her alanda hizmet verecek bu uygulamada kripto paralara da yer var mı?

İşte soru tam olarak bu, Musk cesur bir adım atıp yakında uygulama için ödemeler özelliğiyle birlikte DOGE desteği getirebilir. Bunu yapıp yapmamasından ziyade piyasadaki yatırımcıların bu beklentiye girmiş olması önemlidir. Fiyatı yükselten şey de tam olarak bu. Üstelik Dogecoin logosunu profiline de eklediği için muzip milyarderin böylesine bir çılgınlık yapma ihtimali sıfır da değil.

DOGE Fiyat Analizi

Haftalık zaman dilimi grafiğinde Dogecoin fiyatı 0,53 dolarlık birleşik destekten ve simetrik bir üçgen modelinin daha düşük bir eğilim çizgisinden V şeklinde bir geri dönüş gösteriyor. Bu tür bir yükseliş, önemli bir gerilemenin ardından çoğunlukla indirimli fiyatlara yönelen yatırımcılardan gelen yüksek birikimi yansıtıyor. Sonuç olarak, popüler memecoin son yedi haftada yüzde 50’nin üzerinde artmayı başardı.

Kısa vadede yükselişi destekleyen haber akışının yanı sıra teknik göstergeler de pozitif. 20-100 günlük EMA arasındaki potansiyel bir yükseliş geçişi, toparlanma rallisini destekleyecektir. Önümüzdeki saatlerde rallinin ivme kazanması halinde 0,094 ve 0,1 dolar seviyeleri test edilebilir. Yükselişin devamı için 0,078 dolar bölgesinin korunması oldukça önemlidir.

İlerleyen saatlerde Elon Musk profilinden DOGE logosunu kaldırabilir veya DOGE hakkında başka bir paylaşım yapabilir. İşte spekülatif fiyat hareketi ve yüksek volatilite buna deniyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı: Rallide Hız Kesmeyen Altcoin, Kritik Seviyeyi Aştı!
Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı: Rallide Hız Kesmeyen Altcoin, Kritik Seviyeyi Aştı!
Geç Mi Kaldınız? Dogecoin (DOGE) Fiyatı Neden Yükseliyor?
Geç Mi Kaldınız? Dogecoin (DOGE) Fiyatı Neden Yükseliyor?
“X” İddiası Dogecoin’i (DOGE) Hareketlendirdi! Eli Kulağında Olabilir!
“X” İddiası Dogecoin’i (DOGE) Hareketlendirdi! Eli Kulağında Olabilir!
Bitcoin’in Zemin Kaybetmesi Altcoinler’e Yaradı! Yatırımcılar Özellikle O Altcoin’in Peşine Düştü!
Bitcoin’in Zemin Kaybetmesi Altcoinler’e Yaradı! Yatırımcılar Özellikle O Altcoin’in Peşine Düştü!
Elon Musk’ın Tweetleriyle Dogecoin Fiyatında Yükseliş: Kapsamlı Analiz
Elon Musk’ın Tweetleriyle Dogecoin Fiyatında Yükseliş: Kapsamlı Analiz
805 Gün Sonra İlk Defa! Bugün Dogecoin (DOGE) Herkesin Odağında!
805 Gün Sonra İlk Defa! Bugün Dogecoin (DOGE) Herkesin Odağında!
Elon Musk Tek Bir Hamlesiyle Dogecoin’i (DOGE) Uçurdu!
Elon Musk Tek Bir Hamlesiyle Dogecoin’i (DOGE) Uçurdu!
Dev Altcoin’de Büyük Ralli Hazırlığı! Son Görüldüğünde Fiyat Yüzde 23200 Patlamıştı!
Dev Altcoin’de Büyük Ralli Hazırlığı! Son Görüldüğünde Fiyat Yüzde 23200 Patlamıştı!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023