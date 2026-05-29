Dogecoin haftalık grafikte 0,10 dolar desteğini test ediyor

Dogecoin son dönemde 0,10 dolar seviyesine yakın bir bölgede işlem görüyor. Haftalık grafikte ortaya çıkan bu fiyat hareketi, hem Fibonacci döngüsü hem de uzun vadeli destek seviyeleri nedeniyle analistlerin yeniden Dogecoin’e odaklanmasına yol açtı. Özellikle teknik analizleriyle bilinen Surf ve Javon Marks’ın paylaştığı iki ayrı grafik, DOGE fiyatının önemli bir destek bölgesinde konumlandığını gösteriyor.

Haftalık destek ve trend çizgileri ön planda

Surf tarafından paylaşılan haftalık grafikte, Dogecoin’in 2021 döngüsünden bugüne uzanan alçalan birçok trend çizgisiyle yakından ilişkili hareket ettiği görülüyor. Surf, bu yapının fiyat dalgalarının yönünü belirlemedeki rolüne dikkat çekti. Buna göre DOGE, önce 0,30 dolar seviyesinde yukarı yönlü ivme yakalayamamış ve 0,09–0,10 dolar bandına kadar gerilemiş durumda.

Son haftanın mumuyla birlikte DOGE fiyatı 0,100101 dolar seviyesine yakın seyrederken, haftalık en düşük değer ise 0,096437 dolarda oluştu. Grafik üzerinde öne çıkan başlıca destek alanı 0,095–0,10 dolar aralığında yer alıyor. Eğer altcoin bu bölgeyi koruyabilirse, bir sonraki tepki seviyesinin yaklaşık 0,115 dolarda olacağı belirtiliyor.

Surf’un paylaştığı yorumda, “Dalga yönünü okumak” ifadesiyle haftalık formasyonlar ve destek-direnç alanlarının önemli olduğunu vurguluyor.

Yukarı hareketin devamı için DOGE’un önce 0,14 ve 0,17 dolarda bulunan dirençleri geçmesi gerekiyor. Fakat fiyat mevcut desteğin altına inerse, 0,08 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Daha derin bir geri çekilmede ise 0,068–0,058 dolar aralığına dikkat çekiliyor.

Fibonacci döngüsü ve olası yeni hedefler

Analist Javon Marks’ın geniş ölçekli Fibonacci döngüsü grafiğine göre Dogecoin, önceki 2017 ve 2021 alt sezonlarında olduğu gibi 1,618 seviyesinin üzerine her seferinde çıkmayı başardı. Şu anda DOGE yaklaşık 0,098 dolar değerinde bulunurken, Marks bu seviyenin yeniden aşılması halinde 2,85 dolar gibi iddialı bir hedefi öne çıkarıyor. Bu, mevcut fiyat seviyesinden yüzde 2.740’ın üzerinde bir yükseliş anlamına geliyor.

Grafikte 0 Fibonacci noktası yaklaşık 0,055842 dolar, birinci Fibonacci seviyesi ise 0,635017 dolar olarak belirtiliyor. 1,618 Fib düzeyi ise 2,852863 dolarda. Geçmişte bu noktaların üstüne çıkılması, yukarı yönlü büyük fiyat hareketlerinin önünü açmıştı.

Marks hem 2017 hem 2021’de görülen bu yapının, 2026 döngüsünde de tekrarlanabileceğini belirtti. Daha yüksek hedefler arasında 2 Fib seviyesinde 7,22 dolar ve 2,272 seviyesinde 13,98 dolar yer alıyor. Ancak ilk etapta DOGE’un mevcut aralığın üzerinde istikrarlı bir fiyatlama görmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Teknik açıdan, analistler hâlâ DOGE’un önce 0,635 dolarlık Fib seviyesini aşmasını ve ardından yüksek hedeflerin gündeme gelmesini bekliyor. Sonraki süreçte dikkatler, fiyatın geçmişteki alt sezon hareketlerine benzer biçimde yükselip yükselmeyeceğinde olacak.

Mini sözlük: Fibonacci düzeyi, teknik analizde fiyat hareketlerinin muhtemel destek ve direnç noktalarını tahmin etmek için kullanılan matematiksel bir araçtır. Kripto piyasasında “Fib” olarak kısaltılan bu seviyeler, geçmiş fiyat dalgalarına dayalı olarak gelecekteki potansiyel hedeflerin belirlenmesinde yatırımcılara yol gösterir.

Karşılaştırmalı destek ve hedef seviyeleri

DOGE fiyatındaki olası destek ve direnç noktaları analistler tarafından kısa ve uzun vadeli olarak ele alınıyor. Aşağıdaki tabloda, önemli fiyat seviyeleri ile teknik hedefler bir arada özetlenmiştir.

Seviye Fiyat (USD) Açıklama Destek (Kısa vade) 0,095-0,10 Haftalık ana destek bölgesi Direnç (Kısa vade) 0,115 / 0,14 / 0,17 Grafikteki tepki ve direnç bölgeleri Fib 1 0,635017 2026 döngüsünde ilk büyük teknik seviye Fib 1,618 2,852863 Javon Marks’ın olası uzun vadeli hedefi Alt Destek 0,08 / 0,068-0,058 Desteğin kırılması durumunda gündeme gelebilecek daha düşük alanlar

Dogecoin yaklaşımında yeni döngülerin etkisi

DOGE’un fiyat hareketleri, geçmiş piyasa döngülerini takip etme eğiliminde olduğu için özellikle büyük hareketlerin öncesinde analistlerin dikkatinde kalmaya devam ediyor. Hem teknik analiz hem de makro döngü değerlendirmeleri, önümüzdeki süreçte fiyat yönünü belirleyecek ana faktörler olacak.

Javon Marks, geçmiş alt sezonlarda olduğu gibi Dogecoin’in bir kez daha 1,618 Fibonacci uzantısına ulaşmasının, uzun vadede büyük bir yükselişi gündeme getirebileceğini öne sürüyor.