Dogecoin’de kritik destek bölgesi korundu, ETF ilgisi canlı

Dogecoin, piyasalarda yaşanan genel zayıflamaya rağmen 0,10 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya devam etti. Salı günü 0,10259 dolardan işlem gören Dogecoin, 24 saatte yüzde 0,74’lük sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Buna karşın işlem hacmi yüzde 31 artışla 719 milyon dolara yükseldi. Bu hareketlilik, piyasa katılımcılarının Dogecoin’e ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Kurumsal yatırımcıların ilgisi devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Dogecoin spot borsa yatırım fonlarına 860.960 dolar net giriş gerçekleşti. Bu rakam, arka arkaya dört hafta boyunca pozitif giriş anlamına geliyor ve özellikle bu dönemde profesyonel yatırımcıların Dogecoin’e olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

DOGE spot ETF’lerinde dört hafta üst üste para girişi yaşandı ve en son hafta 860.960 dolar ek yatırım gerçekleşti. Bu durum kurumsal yatırımcıların talebinin devam ettiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Spot ETF, bir varlığın doğrudan piyasadan alınarak borsada hisse şeklinde yatırımcılara sunulmasını sağlayan yatırım fonudur. Kripto paralarda spot ETF’ler, doğrudan kripto para alıp tutar ve fiyat dalgalanmalarını doğrudan yansıtır.

Dogecoin’in 0,10 dolar üzerini koruması, özellikle risk iştahının düşük olduğu bir ortamda psikolojik olarak da önemli kabul edildi. Bu süreçte kripto para piyasası genelinde toplam piyasa değeri yüzde 1,33 azalarak 2,56 trilyon dolara geriledi. Bitcoin’de ise yüzde 1,01’lik düşüşle 76.866 dolara doğru bir geri çekilme görüldü. Büyük hacimli coin’lerdeki bu gevşeme, özellikle Dogecoin gibi alternatif paralarda baskı oluşturdu.

Teknik görünüm: Kırılım için geri sayım

Teknik analistler, Dogecoin’de son haftalarda düşen kama (falling wedge) formasyonunun öne çıktığını belirtti. Bu yapı, fiyatın sıkışarak aşağı yönlü hareket ettiği ve genellikle yukarı yönlü kırılımla sonuçlandığı bilinen bir teknik formasyon.

Analist Trader Tardigrade, fiyatların kama içinde sıkıştığını ve kırılımın yaklaştığını vurguladı. Tarihsel olarak bu yapıdan sonrası genellikle yukarı yönlü sert hareketler getiriyor. Şu anda 0,1050 dolarda önemli bir direnç seviyesi bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde, sırasıyla 0,1100 ve 0,1150 dolar seviyelerine doğru hızlı hareketler gözlenebilir. Özellikle 0,1150 dolar, nisan ayında da direnç bölgesi olarak çalışmıştı.

Seviye Önemi Zamana Göre Durum 0,1020–0,1027 dolar Kritik destek ve 50 günlük ortalama Güncel 0,1050 dolar Öncelikli direnç Yakın vade 0,1100–0,1150 dolar Olası hedefler Üst bant 0,0883 dolar Önemli alt destek Olası geri çekilme

Göreli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 44,5 seviyesinde hareket ediyor. Bu da aşırı satım bölgesinden uzak, ancak zayıf bir momentumun devam ettiğini ima ediyor. MACD göstergesindeyse hafif negatif bir tablo var; histogram, olası bir dengelenmenin gelişebileceğini işaret ediyor.

Kritik destek bölgeleri ve olası riskler

Günlük grafikte analist Ali Charts, 0,1020–0,1027 dolar bölgesinin hem kanalın orta çizgisi hem de 50 günlük hareketli ortalamanın çakıştığı teknik olarak önemli bir destek olduğunu aktardı. Dogecoin’in geçtiğimiz günlerde 0,1156 dolar üst bandından geri çekildiği görüldü; bu seviye şimdilik ana yukarı yönlü hedef olarak belirginleşti.

Analistler, mevcut destek çizgisi kırılırsa, fiyatların 0,0883 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğine dikkat çekti.

Bu aşamada Dogecoin haftalık grafikte 2024’te gözlenen dip oluşumuna benzer bir yapı geliştiriyor. Son üç aylık direnç bandı test ediliyor ve yukarı kırılımın gelmesi, daha güçlü bir hareket başlatabilir. Aksi halde Dogecoin mevcut yatay bandında hareket etmeye devam edebilir.

Özetle, kurumsal yatırımcı ilgisi ve teknik formasyonlar Dogecoin’in seyrinde etkili olmaya devam ediyor.