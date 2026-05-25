DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin kritik destek bölgesinde, yeni yükseliş için onay bekleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin kritik yükselen destek çizgisini yeniden test ediyor!
  • Fiyat, önceki döngülerde ralli başlatan seviyede yatay hareket ediyor ve net kırılım bekleniyor.
  • 📈 Uzun vadeli görünümde $DOGE için yükselişin onaylanması, destek üzerinde güçlü kalmasına bağlanıyor.
  • ⚠️ En önemli faktör, mevcut tabanın kaybedilmesi halinde teknik görünümün zayıflama riski taşıması.
Dogecoin, uzun vadeli grafiklerde yeniden dikkat çeken bir destek noktasında işlem görüyor. Fiyat hareketleri, önceki büyük döngü diplerinin oluştuğu seviyeye yakın seyrediyor. İki farklı analist, DOGE için benzer teknik işaretlere vurgu yaparken, fiyatın güçlü bir yükselişe başlamadan önce kesin bir kırılımın gerekli olduğunu ifade etti.

Ana destek hattında dengelenme

Aylık grafiklerde Dogecoin’in mevcut konumu, özellikle Trader Tardigrade adlı analistin paylaştığı teknik analize göre yeniden taban oluşturma işareti veriyor. Analist, DOGE’nin önceki düzeltme sonrasında yatay hareketle sağlam bir zemin aradığını belirtiyor. Bu tür yatay fiyat hareketleri, satıcıların etkisini yitirip alıcıların piyasada yeni bir güç kazandığı alanlar olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat bu bölgede tutunmaya devam ederse, olası bir yükseliş için zemin hazırlanabilir.

Trader Tardigrade, “burada büyük bir hareket hazırlanıyor” değerlendirmesini paylaştı. Ancak bu olumlu senaryonun gerçekleşmesi için, fiyatta net bir yukarı kırılma görülmesinin şart olduğunu aktardı.

Analistin vurgusuna göre, aylık kapanışlarda belirgin bir aralık üstü çıkış yaşanmadığı müddetçe Dogecoin, net bir yükseliş trendi başlatmış sayılmaz ve yalnızca taban inşa eden bir görünümde kalıyor. Dolayısıyla yatırımcılar için kritik eşik, bu düzeyin üzerinde güçlü bir fiyat hareketi görmek olacak.

Uzun vadeli trend çizgisine yaklaşım

Bitcoinsensus adlı başka bir analiz platformu ise Dogecoin’in, yıllardır devam eden yükselen destek çizgisine temas ettiğinin altını çiziyor. Paylaşılan grafiğe göre, DOGE 2017 ve 2020’de bu trend çizgisini test ettiğinde yeni döngülerin taban seviyeleri oluşmuş ve ardından fiyat güçlü ralliler yaşamıştı. Şimdi ise, aynı trend çizgisi bir kez daha test ediliyor.

Grafikte ayrıca, geçmişteki döngü zirveleri kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Bu seviyeler, Dogecoin’in ana destekten güç alarak yükseldiği dönemlerin ardından gelmişti.

Bitcoinsensus, “Dogecoin uzun vadeli desteğini test ediyor, bu çizgi önceki döngülerde de fiyatı aşağıdan desteklemişti” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Yorumda, bu alanın devam eden alıcı ilgisi açısından önemli bir işlev görebileceği belirtiliyor.

Ancak burada da dikkat çekilen temel nokta, mevcut desteğin tek başına yükseliş anlamına gelmediği ve alıcıların fiyatı bu çizginin üzerinde tutarak daha da yukarı taşımaya başlaması gerektiği. Bu gerçekleşmediği sürece, Dogecoin’in teknik görünümü “taban oluşturma” olarak kalacak.

Mini sözlük: Trend çizgisi, teknik analizde fiyat hareketlerinin belirli bir yönde ilerlerken oluşturduğu düz veya eğimli çizgilerdir. Yükselen trend çizgileri, mevcut fiyatın belirli zaman dilimlerinde dip noktalarını birleştirerek oluşturulur ve genellikle destek seviyesi olarak görev yapar.

Döngüler ve destek- direnç ilişkisi

Dogecoin’in aylık ve haftalık grafiklerinde öne çıkan bir diğer unsur ise, fiyatın geçmişteki ana destekten dönerek yeni döngü başlattığı zamanların mevcut bölgeyle benzerlik göstermesi. Bu nedenle, yatırımcılar için kritik olan, Dogecoin’in önümüzdeki günlerde bu yükselen destek çizgisini koruyup koruyamayacağı. Eğer destek kırılırsa, uzun vadeli teknik yönde zayıflama görülebilir, ancak çizgi üzerinde tutunan fiyat hareketleri, yeni bir ralli şansını gündeme getirebilir.

DönemTest Edilen DestekSonraki Hareket
2017Yükselen trend çizgisiRalli başlangıcı
2020Aynı trend çizgisiKuvvetli yükseliş
2024Tekrar test ediliyorRalli onayı bekleniyor

Özetle, DOGE şu anda önceki döngülerde ralli başlatan ana destek seviyesinde yer alıyor; ancak yeni alımların ön plana çıkması ve fiyatta net bir kırılım yaşanmazsa, bu teknik görünüm yalnızca potansiyel bir taban olarak kalacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

