Dogecoin’de 96 saatte 525 milyonluk dev alım dalgası görüldü

Dogecoin piyasasında son 96 saat içinde büyük yatırımcılar tarafından 525 milyonun üzerinde DOGE toplandı. Analist Ali Martinez’in Santiment verilerine dayandırdığı rapora göre; bu alış dalgası, grafiklerdeki teknik görünümle paralel şekilde ilerliyor. Özellikle Dogecoin’in fiyat grafiğinde oluşan sıkışmanın, piyasadaki bu alış hareketinin asıl tetikleyicisi olduğu belirtiliyor.

Teknik analizde kritik seviye

Haberde aktarıldığına göre DOGE, 200 günlük hareketli ortalama civarındaki klasik bir sıkışma bölgesinde işlem görüyor. Bu önemli seviye, yaklaşık 0.117 dolarda konumlanmış durumda. 2026 yılının başından bu yana Dogecoin, bu direncin altında seyrediyordu.

Fakat güncel grafik yapısı, kısa vadeli dip noktalarının yukarıya taşındığını ve kuvvetli bir destek hattı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Büyük yatırımcılar açısından 200 günlük ortalamaya yaklaşan bu birleşme, yıl içinde ilk kez sert bir yön değişimine kapı aralayabilir.

Mini sözlük: 200 günlük hareketli ortalama, finansal piyasalarda varlığın son 200 gündeki kapanış fiyatlarının ortalamasını gösteren ve özellikle uzun vadeli trendin yönünü belirlemede etkili olan bir teknik analiz aracıdır.

Balinaların hamlesi ve bireysel yatırımcının tavrı

Bu tabloya bakıldığında; balinaların, büyük fiyat hareketi başlamadan önce, panikle satış yapan küçük yatırımcılardan DOGE topladığı yorumu öne çıkıyor. Ancak bu alım rallisi, geleneksel finans piyasalarındaki sessizlikle tezat oluşturdu.

Dogecoin’e ait ABD spot ETF’lerinde son dört gün boyunca hiçbir işlem kaydedilmedi. En son 18 Mayıs’ta 860 bin 960 dolar giriş gerçekleşmişti.

Dışarıdan bakıldığında, zincir üzerindeki bu iyimser tabloya karşın geleneksel piyasalardaki durgunluk dikkat çekiyor.

DOGE Balina Alımı Spot ETF Girişi 525 milyon DOGE (96 saatte) 860,960 dolar (18 Mayıs) Yüksek aktivite Son 4 günde sıfır işlem

Dogecoin’in geleceğinde öne çıkan riskler

Bütün bu teknik hareketlilik, Dogecoin’in temel sınırlarını ise ortadan kaldırmıyor. DOGE’un kurucularından Billy Markus, dün sosyal medya üzerinden yatırımcıların 20 trilyon dolar piyasa değeri beklentileriyle adeta alay etti. Markus, bu rakamın dünyadaki toplam altın rezervini dahi geçeceğine dikkat çekerek, piyasa gerçeklerine işaret etti.

Uzun vadeli kırılma için şartlar

Uzmanlar, güncel teknik sıçramaya rağmen Dogecoin’in gerçek anlamda kalıcı bir yükseliş trendine girmesi için balina alımlarının tek başına yeterli olmadığı görüşünde. Bunun için DOGE’un reel ekonomiye entegre olması gerektiği sıklıkla vurgulanıyor. Özellikle Elon Musk’ın X Payments sistemiyle ödeme entegrasyonunun başlatılması, Dogecoin’de uzun süreli bir dönüşümün kapısını aralayabilir.

200 günlük ortalamanın aşılması durumunda Dogecoin’in piyasa dinamiklerinin tamamen değişebileceği öne sürülüyor. Fakat bu ana direnç geçilemezse, DOGE bir süre daha mevcut fiyat aralığında hapsolabilir.