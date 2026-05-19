Dogecoin 10 cent seviyesinde tutunmaya çalışıyor $0.278 hedefe giden yol kritik

Dogecoin’in fiyat hareketlerinde son günlerde önemli değişimler öne çıkıyor. Popüler kripto para, haftalık tabloda 0.618 Fibonacci direncine yaklaştıktan sonra yönünü aşağı çevirdi ve şu an kritik görülen 10 cent civarında işlem görüyor. Özellikle teknik analiz yapan yatırımcılar, kısa sürede yaşanan bu dalgalanmanın ardından Dogecoin için olası destek ve direnç seviyelerini yakından takip ediyor.

Fibonacci direncinde geri çekilme

Dogecoin fiyatı, teknik analizlerde sıkça kullanılan 0.618 Fibonacci seviyesine ulaşarak yaklaşık 0,11825 dolarda dirençle karşılaştı. Kısa vadede ise fiyat 0,08063 dolardaki 0.786 Fibonacci desteğinden güç bulup yukarı yönelmişti. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve fiyat, tekrar aşağı yönlü harekete geçti.

Mevcut durumda Dogecoin, 0,10429 dolar seviyesinde işlem görüyor ve psikolojik önemi yüksek 10 cent çizgisinin hemen üzerinde seyrediyor. Teknik analiz uzmanı Surf, buranın ana izleme seviyesi olduğuna dikkat çekti. Piyasa yorumcuları, 10 cent bölgesinin daha önce de fiyatı dengelediğini ve bu alanın korunduğu sürece son düşüşün sağlıklı bir düzeltme sayılabileceğini belirtiyor.

Fakat haftalık kapanışın 0,10 doların altında gerçekleşmesi halinde, aşağıda bulunan 0,08063 dolar civarındaki destek yeniden gündeme gelebilir. Surf’e göre, bu durumda satıcılar baskıyı artırabilir. Ayrıca, Dogecoin’in geçmişteki zirvesinden gelen aşağı yönlü trend çizgisi de yakın zamanda yukarı yönde kırılmıştı ve bu kırılım, alıcılar adına olumlu bir yapı oluşturdu. Ancak fiyatın yeniden yukarı hız kazanabilmesi adına 0,11825 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

Kısa vadede kritik seviyeler

Şu an Dogecoin, iki önemli bölge arasında dalgalanıyor: 0,10 dolar desteği ve 0,11825 dolar direnci. Bu seviyeler, kısa vadede fiyatın yönü konusunda belirleyici olacak gibi gözüküyor. 10 centin üzerinde kalamadığı takdirde, daha alttaki destek noktalarına doğru bir hareket görülmesi mümkün.

Dogecoin uzmanları, son analizlerde, “Eğer Dogecoin 0,10 doların üzerinde tutunursa mevcut düzeltme sürecinin sağlıklı bir geri çekilme olarak değerlendirilebileceğini; aksi halde, aşağı yönlü risklerin artacağını” vurguladı.

Uzun vadeli yapıda 0,278 dolara dikkat

Uzun vadeli grafiklerde ise toparlanma işaretleri öne çıkıyor. Kripto piyasasında teknik analiz yapan Celal Küçüker’in yayımladığı haftalık Coinbase grafiğinde, Dogecoin’de yatay ve hafif yukarı kavisli bir toparlanma formasyonu oluştuğu belirtiliyor. Bu grafikte ilk büyük direnç bölgesi 0,27855 dolar olarak öne çıkıyor. Uzman isim, 0,08779 dolar seviyesinin ise son düşüşten sonraki temel destek noktası olduğunu kaydediyor.

Grafikte görülen eğimli birikim modeline göre, Dogecoin’in daha kalıcı bir yükseliş trendi başlatabilmesi için önce 0,27855 dolar direncini net şekilde kırması ve haftalık kapanışı bu seviyenin üzerinde tamamlaması gerekiyor. Bu eşik aşıldığında ise hedef olarak 1 dolara yaklaşma ihtimali gündeme gelebilir.

Ancak uzmanlar, bu senaryoda Dogecoin’in önce mevcut destek üzerinde tutunması, ardından 0,27855 doları aşması gerektiğini belirtiyor. 1 dolar hedefi için öncelikle bu adımların tamamlanması şart. Mevcut teknik görünüm toparlanma yapısında ilerliyor; kesin bir yükseliş teyidi henüz oluşmuş değil.

Dogecoin’in önümüzdeki dönemde nasıl bir hareket sergileyeceği ve yatırımcıların hangi seviyelere odaklanacağı, bu iki temel alan arasındaki fiyat mücadelesine bağlı olacak.